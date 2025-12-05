ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025: लोगों की पहली पसंद बनी ताड़ के पत्तों की पेंटिंग, ओडिशा की कलाकार को मिल चुका राष्ट्रीय पुरस्कार

कैसे तैयार होती है पेंटिंग? आशेष चंद्र ने बताया "ताड़ के पत्तों पर सुंदर पेंटिंग करने से पहले पत्तों को सुखा कर पेंटिंग के लिए तैयार करना होता है, ताकि उनके स्थायीत्व बना रहे. इसके बाद से नुकीले औजार से सुंदर और अलग-अलग पेंटिंग करनी होती है. हर चीज का ध्यान रखते हुए काम करना होता है. जिसकी वजह से समय भी ज्यादा लगता है. जिन लोगों को इस कला की जानकारी नहीं है, वो अकसर पेंटिंग को मशीन मेड समझ लेते हैं."

राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025: लोगों की पहली पसंद बनी ताड़ के पत्तों की पेंटिंग (Etv Bharat)

ताड़ के पत्तों से पेंटिंग बनी आकर्षण: विज्यलक्ष्मी स्वाइन के पति आशेष चंद्र स्वाइन ने बताया कि उनका परिवार पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस कला को आगे लेकर जा रहा है. यहां तक कि ये नाजुक कला उनके परिवार की आजीविका का साधन भी है. उन्होंने बताया कि "वर्ष 2019 में भारत सरकार ने मेरी पत्नी विज्यलक्ष्मी स्वाइन को ताड़ के पत्तों/तालपत्र/पत्तचित्र पर हाथों से की जाने वाली अद्भत पेंटिंग करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया. हेंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में विज्यलक्ष्मी स्वाइन अल्पायु से ही हैं, क्योंकि उनके परिवार की भी ये पुश्तैनी कला है, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं."

पंचकूला: चंडीगढ़ के मनीमाजरा स्थित कलाग्राम में 15वां राष्ट्रीय शिल्प मेला लगा है, लेकिन इस बार ओडिशा की उस कलाकार की पेंटिंग लोगों को अपनी ओर खींच रही है, जिन्हें भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान मिल चुका है. ये मूल रूप से ओडिशा के पुरी के वासुदेवपुर निवासी विज्यालक्ष्मी स्वाइन हैं. उन्होंने ताड़ के पत्तों (पामलिफ) पर की नक्काशी से ना केवल आम लोगों, बल्कि प्राकृतिक प्रेमियों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है. इस कला को जानने वाले लोगों की भीड़ ही बता रही है कि वो इस मौके को हाथ से गंवाने नहीं देना चाहते.

सिल्क के कपड़े और पत्तों पर प्राकृतिक रंग: आशेष चंद्र स्वाइन ने बताया कि "ताड़ के पत्तों को सुखा कर उनकी एक लंबी और एकसमान पटि्टका बनाने के लिए अधिकांश सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है. पटि्टका के उपरी किनारे से नीचे तक पीछे की ओर सिल्क के कपड़े का आधार दिया जाता है, ताकि बनावट में लचीलापन रहने से पेंटिंग खराब ना हो. इसके स्थायी रूप लेने के बाद नुकीले औजार से बारीक से बारीक नक्काशी की जाती है. सभी चित्रों के लिए सिल्क के कपड़े का आधार बनाकर ताड़ के पत्तों पर प्राकृतिक रंग से उसकी सुंदरता में चार चांद लगाए जाते हैं. इस कला से तैयार पेंटिंग देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानों सभी रंग एक-दूसरे से बातें कर रहे हों."

ताड़ के पत्तों से पेंटिंग (Etv Bharat)

ताड़ के पत्ते की नक्काशी: आशेष चंद्र सवाइन ने बताया कि अब उनके भतीजे विभूसीत स्वाइन भी उनके साथ इस कला को आगे बढ़ाते हुए इसे ही अपनी आजीविका का साधन बनाना चाहते हैं. आशेष चंद्र ने बताया कि वो सभी वर्तमान में पारंपरिक पत्तचित्र, तसार/सिल्क पेंटिंग, ताड़ के पत्ते की नक्काशी, कागज से कलाकृतियां बनाना और बुकमार्क्स का काम करते हैं. पूरा परिवार वर्ष भर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में लगने वाले मेलों में शामिल होकर अपनी इस नाजुक और अनूठी कला से तैयार पेंटिंग बेच रहे हैं.

पत्तों पर नुकीली चीज से बनाई जाती है आकृति (Etv Bharat)

सालों तक खराब नहीं होती कलाकृतियां: तालपत्र/पत्ताचित्र, भारत विशेषकर ओडिशा की एक प्राचीन और नाजुक कला है. इसमें ताड़ के पत्तों को सुखाकर, काटकर, पानी और हल्दी में भिगोकर तेज औजारों से उकेरकर इनमें प्राकृतिक रंगों को भरा जाता है. इससे धार्मिक पौराणिक कथाएं और संस्कृति को दिखाते हुए करीब एक सौ वर्षों तक टिकने वाली कलाकृतियां बनती हैं. यह प्राचीन ग्रंथों को लिखने और घर में रखने के लिए भी शुभ मानी जाती है.

ओडिशा की कलाकार को मिल चुका राष्ट्रीय पुरस्कार (Etv Bharat)

चंडीगढ़ कलाग्राम मेले में विभिन्न स्टॉल लगे हैं, लेकिन सभी लोग जब विज्यलक्ष्मी स्वाइन के स्टॉल पर उनकी अद्भत पेंटिंग्स को देखते हैं, तो पांव आगे ना बढ़कर वहीं रूक जाते हैं. आशेष चंद्र स्वाइन ने बताया कि "मेला घूमने आए बहुत से लोग हाथों से तैयार किए गए इन चित्रों और इस कला के बारे में भी उनसे पूछते हैं."

स्टॉल में ताड़ के पत्तों के ढेर सारे प्रोडक्ट (Etv Bharat)

लोगों को जानकारी कम होने से कला पर संकट: आशेष चंद्र स्वाइन ने बताया कि "विज्यलक्ष्मी स्वाइन को ताड़ के पत्तों पर सुंदर नक्काशी कर छोटे और बड़े चित्र (पेंटिंग) तैयार करने में कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन आजीविका के इस साधन पर समय के साथ साथ संकट बढ़ने की चिंता है. इसका सबसे बड़ा कारण लोगों को इस कला के बारे में जानकारी नहीं होना है."

प्राकृतिक रंगों का किया जाता है इस्तेमाल (Etv Bharat)

ये है धार्मिक मान्यता: इस कला के माध्यम से ताड़ के पत्तों पर भगवान जगन्नाथ, गणेश, रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक/पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे जाते हैं. आशेष ने बताया कि "इस सुंदर कला से प्राचीन काल में ग्रंथों को लिखने और जन्म कुंडली बनाने के काम में लाया जाता था." ओडिशा के पुरी जिला, विशेषकर रघुराजपुर गांव, इस कला के लिए प्रसिद्ध है, जहां वर्तमान में भी पारंपरिक कलाकार काम करते हैं.

