NGT ने पूरे भारत में कई प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में कर्मचारियों की कमी पर चिंता जताई
ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफ़रोज अहमद की पीठ ने मामले की सुनवाई की.
Published : July 29, 2026 at 6:48 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की प्रधान पीठ ने देश भर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मजबूत करने से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए कई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs), खासकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) में स्टाफ की लगातार कमी पर गंभीर चिंता जताई है.
ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफ़रोज अहमद की पीठ ने मंगलवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) के संसाधन और क्षमता के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट से जुड़े मामले की सुनवाई की.
जेएसपीसीबी के सदस्य वर्चुअली उपस्थित हुए
ट्रिब्यूनल के 10 अप्रैल के पहले के आदेश के अनुसार, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी वर्चुअल रूप से उनके समक्ष पेश हुए.
सुनवाई के दौरान, सदस्य सचिव ने ट्रिब्यूनल को बताया कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी मंजूर संख्या के सिर्फ 52 प्रतिशत के साथ काम कर रहा है, जिसमें संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि हालांकि झारखंड राज्य लगभग 26 साल पहले बना था, लेकिन बोर्ड के लिए भर्ती नियम अभी तक नोटिफाई नहीं किए गए हैं.
हालांकि भर्ती नियम 2025 के दौरान तैयार किए गए थे, लेकिन उन्हें राज्य सरकार से फाइनल अप्रूवल का इंतजार है. इन दलीलों पर ध्यान देते हुए, पीठ ने कहा कि तथ्य बताते हैं कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार ने खाली पदों को भरने के मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं लिया है जितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए था.
कोर्ट ने पाया कि भर्ती नियम बनाने और नोटिफाई करने में नाकामी और मंजूर खाली जगहों को भरने में नाकामी की वजह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अच्छे कामकाज पर बुरा असर पड़ा है.
कई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नहीं दी जवाब की कॉपी
कार्रवाई के दौरान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की ओर से पेश वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि कई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने ट्रिब्यूनल के पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को अपने जवाबों की कॉपी नहीं दी थी.
इनमें अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ-साथ चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की प्रदूषण नियंत्रण समितियां शामिल हैं.
ट्रिब्यूनल ने ऐसी सभी अथॉरिटीज को निर्देश दिया कि वे चार हफ़्ते के अंदर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को अपने जवाबों की कॉपी देकर उसके पहले के निर्देशों का पालन करें.
ट्रिब्यूनल ने सभी संबंधित उत्तरदाताओं को उसी समय के अंदर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट फाइल करने की भी छूट दी. इसने निर्देश दिया कि इन रिपोर्ट की एडवांस कॉपी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकील को भी दी जानी चाहिए ताकि मामले पर अच्छे से विचार किया जा सके. पीठ ने अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को तय की है.
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