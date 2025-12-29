ETV Bharat / bharat

NGT ने गाड़ियों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स की स्टडी पर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी

ट्रिब्यूनल ने आईसीएमआर की यह बात दर्ज की कि स्टडी समय के हिसाब से चल रही है और तय समय में पूरी हो जाएगी.

NGT seeks progress report on study of cancer-causing chemicals in vehicles
NGT ने गाड़ियों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स की स्टडी पर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी (प्रतीकात्मक फोटो-PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 8:10 PM IST

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) से गाड़ियों के अंदर आग रोकने वाले केमिकल्स के इंसानों पर पड़ने वाले असर पर की जा रही स्टडी पर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है.

यह निर्देश ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. ए सेंथिल वेल की बेंच ने हाल ही में इस बारे में हुई सुनवाई के दौरान जारी किया. खास बात यह है कि यह केस 8 मई, 2024 को छपी एक न्यूज़ रिपोर्ट “लोग अपनी कारों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं, स्टडी में पता चला” के आधार पर खुद से शुरू किया गया था.

इससे पहले, ट्रिब्यूनल ने आईसीएमआर को ड्राइवरों के बीच फ्लेम रिटार्डेंट्स के संपर्क में आने से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन करने के लिए 18 महीने की अवधि के भीतर एक व्यापक अध्ययन करने का निर्देश दिया था. इसके मुताबिक, आईसीएमआर ने 22 दिसंबर को एक और शपथ पत्र जमा किया, जिसमें ट्रिब्यूनल को बताया गया कि प्रोजेक्ट 24 सितंबर, 2025 को शुरू हो रहा है.

आईसीएमआर ने बताया कि प्रोजेक्ट स्टाफ की भर्ती, केमिकल और सर्टिफाइड रेफरेंस मटीरियल की खरीद, अहमदाबाद और गांधीनगर (गर्म और सूखे इलाकों) में फील्ड विजिट शुरू करना, और सैंपल एनालिसिस के लिए ज़रूरी एलसी-एमएसइक्विपमेंट की खरीद शुरू करना जैसी प्रोग्रेस हुई है.

ट्रिब्यूनल ने आईसीएमआर की यह बात दर्ज की कि स्टडी तय समय के हिसाब से चल रही है और तय समय में पूरी होने की उम्मीद है. इसने आईसीएमआर को अगली सुनवाई से कम से कम एक हफ़्ते पहले आगे की प्रोग्रेस रिपोर्ट फ़ाइल करने का निर्देश दिया है.

इस मामले की अगली सुनवाई अगले साल 28 अप्रैल को होगी. एक अलग मामले में, ट्रिब्यूनल ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को द्वारका सेक्टर-3, नई दिल्ली में गैर-कानूनी कचरा डंपिंग के खिलाफ जल्द से जल्द सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

इसमें कहा गया कि गैर-कानूनी डंपिंग की वजह से कथित तौर पर बदबू, गंदगी और स्थानीय लोगों के लिए गंभीर हेल्थ खतरे पैदा हुए हैं. आरोप है कि कचरे में कभी-कभी आग लगा दी जाती है, जिससे पर्यावरण और लोगों की सेहत को खतरा और बढ़ जाता है. यह देखते हुए कि शिकायत को ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन की जरूरत है, एनजीटी ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द, बेहतर होगा कि ऑर्डर मिलने के छह हफ़्ते के अंदर, सही सुधार का एक्शन ले.

ट्रिब्यूनल ने आगे दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) को एमसीडी के नियमों का पालन करने पर नज़र रखने का निर्देश दिया. अगर तय समय में सुधार के उपाय पूरे नहीं होते हैं, तो डीपीसीसी को कानून के मुताबिक सजा देने वाली कार्रवाई शुरू करने का अधिकार दिया गया है.

एमसीडी और डीपीसीसी दोनों को दो महीने के अंदर ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार जनरल के सामने ईमेल से एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है. ट्रिब्यूनल ने साफ किया कि अगर जरूरत पड़ी तो मामले को आगे विचार के लिए फिर से लिस्ट किया जा सकता है.

