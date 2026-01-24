ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026: राजस्थान में बाल लिंग अनुपात और महिला साक्षरता अभी भी चिंता का विषय

राजस्थान में जेंडर इक्विटी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. जानिए बाल लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य और बालिका हिंसा से जुड़े आंकड़े.

राष्ट्रीय बालिका दिवस
राजस्थान में बालिका शिक्षा के आंकड़े चिंताजनक (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 24, 2026 at 6:35 AM IST

7 Min Read
जयपुर: राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है. यह दिन लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समान अवसरों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, साथ ही यह समाज में मौजूद लैंगिक भेदभाव को खत्म करने और राष्ट्र निर्माण में बालिकाओं के योगदान को सम्मान देने का भी अवसर है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की थी. राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें यह याद दिलाता है कि बालिकाएं केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की निर्माता शक्ति हैं. इस खास दिन पर यह जानना जरूरी है कि राजस्थान में जेंडर इक्विटी यानी लैंगिक समानता की स्थिति क्या है? आंकड़े क्या संकेत देते हैं? और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत अब भी बनी हुई है?

राजस्थान में जेंडर इक्विटी की मौजूदा स्थिति: राजस्थान पारंपरिक रूप से सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों वाला राज्य रहा है, जहां लैंगिक असमानता लंबे समय से एक गंभीर मुद्दा रही है. जेंडर इक्विटी को मापने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, सुरक्षा और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी जैसे कई संकेतकों को देखा जाता है. राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम, कार्यबल में भागीदारी सीमित और सामाजिक निर्णयों में भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर रही है. हालांकि, बीते कुछ वर्षों में सरकारी योजनाओं और सामाजिक अभियानों के चलते स्थिति में धीरे-धीरे सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जेंडर इक्विटी का लक्ष्य अभी दूर है.

सुनिए बालिकाओं को लेकर क्या बोलीं महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

बाल लिंग अनुपात चिंता का विषय: बालिकाओं को लेकर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता मंगला शर्मा कहती हैं कि राजस्थान में बाल लिंग अनुपात लंबे समय से चिंता का कारण रहा है. 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में लड़कियों की संख्या कई जिलों में लड़कों के मुकाबले कम है. यह स्थिति लैंगिक पूर्वाग्रह, भ्रूण लिंग जांच, बेटा-बेटी में भेद और सामाजिक दबावों की ओर इशारा करती है. हालांकि, हाल के वर्षों में कुछ जिलों में बाल लिंग अनुपात में हल्का सुधार दर्ज किया गया है. NFHS-5 (2019-21) के अनुसार सेक्स रेशियो एट बर्थ 929 लड़कियां प्रति 1000 लड़के तक पहुंचा है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में यह अब भी राष्ट्रीय औसत से नीचे है. इससे साफ होता है कि कानूनों के साथ-साथ मानसिकता में बदलाव की जरूरत है. मंगला कहती हैं कि समाज में बालिकाओं को लेकर सोच बदली है, लेकिन अभी आंकड़े राहत वाले नहीं हैं. राष्ट्रीय बालिका दिवस की सार्थकता तब ही सार्थक होगी, जब बालिकाओं को पुरुष मानसिकता से ऊपर के अधिकार मिलेंगे.

राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026
बाल लिंग अनुपात के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

स्वास्थ्य पर सुधार की जरूरत: मंगला कहती हैं कि प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं के बावजूद आज भी बच्चियां एनीमिया की शिकार हो रही हैं. बालिकाओं के साथ हो रही असमानता उनमें पोषण की कमी के आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं. NFHS-5 के अनुसार, राजस्थान में बच्चों (6-59 महीने) में एनीमिया की दर 71.5% तक पहुंच गई है, जबकि महिलाओं में यह 54.4% के आसपास है. खानपान के असंतुलन के बीच बालिकाएं एनीमिया की शिकार हो रही हैं. हालात ये हैं कि प्रदेश में कई बालिकाएं औसत से लंबाई और वजन में कम हैं. बालिकाओं के विकास के लिए कानूनों का निर्माण, गांवों में सड़क, आवास, पेयजल, बिजली, रोजगार, और शौचालय की समस्याओं का समाधान, बालिका सशक्तिकरण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम, के साथ रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का त्याग बालिका शिक्षा प्रोत्साहन देने को जरूरत है और ये सब तब हो सकता है, जब समाज से पुरुष प्रधान मानसिकता समाप्त हो.

राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026
अपराध के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

राजस्थान में बालिका शिक्षा के आंकड़े: उद्यमी साक्षी आहूजा कहती हैं कि शिक्षा जेंडर इक्विटी की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है. राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर ऊपर जाता है, ड्रॉप-आउट रेट भी बढ़ता जाता है. तमाम प्रयासों और जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद भी महिला साक्षरता दर PLFS और हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार 65.8% के आसपास है. बड़ी चौंकाने वाली बात है कि शिक्षा के तमाम दावों के बीच कई बालिकाएं आज भी कक्षा 10 के बाद पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं. आंकड़े बताते हैं कि जैसलमेर, जालौर, झालावाड़ जैसे जिलों में बालिकाओं का शिक्षा स्तर कम है. हालांकि, जयपुर, झुंझुनू, कोटा जैसे कुछ शहरों में बेहतर है.

राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026
बालिकाओं के लेकर बदलाव (ETV Bharat GFX)

साक्षी बताती हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के आंकड़े देखें तो प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी पहले से बेहतर हुई है, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर आर्थिक तंगी, घरेलू जिम्मेदारियां, दूरी और सामाजिक कारणों से कई लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं. उच्च शिक्षा की चुनौती से कम नहीं. कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर लड़कियों की संख्या लड़कों से कम है. ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. साक्षी आहूजा ने कहा कि डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है. डिजिटल शिक्षा के दौर में भी लड़कियां पीछे हैं. मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन संसाधनों तक सीमित पहुंच जेंडर गैप को और बढ़ाती है.

राजस्थान में बालिका हिंसा के आंकड़े: जेंडर इक्विटी की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हिंसा और असुरक्षा. राजस्थान पुलिस और NCRB के आंकड़े बताते हैं कि बालिकाओं और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले चिंता बढ़ाते हैं. प्रदेश में पिछले वर्षों में POCSO मामलों में वृद्धि देखी गई है. NCRB और राज्य डेटा से पता चलता है कि 2020 में लगभग 1575, 2021 में 1867, 2022 में 2037, 2023 में 2110, 2024 में 2182 और 2025 के शुरुआती महीनों में भी हजारों मामले दर्ज हुए हैं, यानी रोजाना कई मासूम बच्चियां यौन हिंसा की शिकार हो रही हैं. हालांकि, रिपोर्टिंग में सुधार से संख्या बढ़ी है, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा चुनौती बनी हुई है.

सीएम भजनलाल के साथ बालिकाएं
सीएम भजनलाल के साथ बालिकाएं (ETV Bharat Jaipur)

सरकार और समाज की भूमिका: फैशन डिजाइनर ज्योति पंवार कहती हैं कि राजस्थान में जेंडर इक्विटी को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कानून और योजनाएं लागू की हैं, लेकिन कानून के साथ-साथ सामाजिक सोच में बदलाव सबसे जरूरी है, जिसमें सबसे पहले परिवारों को बेटा-बेटी में भेद खत्म करना होगा, इसके बाद दूसरा बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी. तीसरा मुद्दा है सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को और मजबूत करना हो और चौथा है लड़कियों को निर्णय लेने का अधिकार देना होगा.

ज्योति ने बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें न केवल बालिकाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने का मौका देता है, बल्कि राजस्थान जैसी चुनौतियों से जूझते राज्य में लैंगिक समानता की दिशा में अभी बाकी बचे कदमों की याद भी दिलाता है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक मानसिकता में बदलाव के साथ ही हर बेटी को समान अवसर मिलें, तभी सच्ची प्रगति संभव होगी.

