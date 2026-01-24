ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026: राजस्थान में बाल लिंग अनुपात और महिला साक्षरता अभी भी चिंता का विषय

जयपुर: राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है. यह दिन लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समान अवसरों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, साथ ही यह समाज में मौजूद लैंगिक भेदभाव को खत्म करने और राष्ट्र निर्माण में बालिकाओं के योगदान को सम्मान देने का भी अवसर है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की थी. राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें यह याद दिलाता है कि बालिकाएं केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की निर्माता शक्ति हैं. इस खास दिन पर यह जानना जरूरी है कि राजस्थान में जेंडर इक्विटी यानी लैंगिक समानता की स्थिति क्या है? आंकड़े क्या संकेत देते हैं? और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत अब भी बनी हुई है?

राजस्थान में जेंडर इक्विटी की मौजूदा स्थिति: राजस्थान पारंपरिक रूप से सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों वाला राज्य रहा है, जहां लैंगिक असमानता लंबे समय से एक गंभीर मुद्दा रही है. जेंडर इक्विटी को मापने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, सुरक्षा और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी जैसे कई संकेतकों को देखा जाता है. राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम, कार्यबल में भागीदारी सीमित और सामाजिक निर्णयों में भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर रही है. हालांकि, बीते कुछ वर्षों में सरकारी योजनाओं और सामाजिक अभियानों के चलते स्थिति में धीरे-धीरे सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जेंडर इक्विटी का लक्ष्य अभी दूर है.

बाल लिंग अनुपात चिंता का विषय: बालिकाओं को लेकर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता मंगला शर्मा कहती हैं कि राजस्थान में बाल लिंग अनुपात लंबे समय से चिंता का कारण रहा है. 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में लड़कियों की संख्या कई जिलों में लड़कों के मुकाबले कम है. यह स्थिति लैंगिक पूर्वाग्रह, भ्रूण लिंग जांच, बेटा-बेटी में भेद और सामाजिक दबावों की ओर इशारा करती है. हालांकि, हाल के वर्षों में कुछ जिलों में बाल लिंग अनुपात में हल्का सुधार दर्ज किया गया है. NFHS-5 (2019-21) के अनुसार सेक्स रेशियो एट बर्थ 929 लड़कियां प्रति 1000 लड़के तक पहुंचा है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में यह अब भी राष्ट्रीय औसत से नीचे है. इससे साफ होता है कि कानूनों के साथ-साथ मानसिकता में बदलाव की जरूरत है. मंगला कहती हैं कि समाज में बालिकाओं को लेकर सोच बदली है, लेकिन अभी आंकड़े राहत वाले नहीं हैं. राष्ट्रीय बालिका दिवस की सार्थकता तब ही सार्थक होगी, जब बालिकाओं को पुरुष मानसिकता से ऊपर के अधिकार मिलेंगे.

स्वास्थ्य पर सुधार की जरूरत: मंगला कहती हैं कि प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं के बावजूद आज भी बच्चियां एनीमिया की शिकार हो रही हैं. बालिकाओं के साथ हो रही असमानता उनमें पोषण की कमी के आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं. NFHS-5 के अनुसार, राजस्थान में बच्चों (6-59 महीने) में एनीमिया की दर 71.5% तक पहुंच गई है, जबकि महिलाओं में यह 54.4% के आसपास है. खानपान के असंतुलन के बीच बालिकाएं एनीमिया की शिकार हो रही हैं. हालात ये हैं कि प्रदेश में कई बालिकाएं औसत से लंबाई और वजन में कम हैं. बालिकाओं के विकास के लिए कानूनों का निर्माण, गांवों में सड़क, आवास, पेयजल, बिजली, रोजगार, और शौचालय की समस्याओं का समाधान, बालिका सशक्तिकरण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम, के साथ रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का त्याग बालिका शिक्षा प्रोत्साहन देने को जरूरत है और ये सब तब हो सकता है, जब समाज से पुरुष प्रधान मानसिकता समाप्त हो.