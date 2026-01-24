ETV Bharat / bharat

National Girl Child Day Special : NEET UG में छात्राएं दो कदम आगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर क्वालीफाइंग तक में 'अव्वल'

नीट यूजी में पिछले छह सालों के बीच हुई परीक्षा में 26.99 लाख छात्र क्वालीफाई हुए, जबकि छात्राएं 36.25 लाख के आसपास हैं.

प्रवेश परीक्षाओं में छात्राओं का कब्जा
प्रवेश परीक्षाओं में छात्राओं का कब्जा (file photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 24, 2026 at 2:02 PM IST

Updated : January 24, 2026 at 2:26 PM IST

कोटा : कहते हैं लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं और इस कथन को मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट यूजी में छात्राएं साबित भी कर रही हैं. इस परीक्षा में छात्राओं का रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा देने और सफलता में भी पूरा डंका बज रहा है. जहां इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में छात्राओं की संख्या कम रहती है, लेकिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा में छात्रों से ज्यादा छात्राओं का संख्या बल है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा कहते हैं कि जिस तरह से छात्राओं के सफलता का प्रतिशत बीते 6 सालों में 57 फ़ीसदी से ज्यादा रहा है. साल 2020 से 2025 के बीच हुई परीक्षा में जहां 63.24 लाख विद्यार्थी क्वालीफाई घोषित किए गए हैं. इनमें से छात्र जहां पर 26.99 लाख के आसपास है, जबकि छात्राएं 36.25 लाख के आसपास हैं. जब छात्राओं का क्वालीफाइंग प्रतिशत भी ज्यादा है तो काउंसलिंग में सीट्स आसानी से मिलती हैं. ऐसे में मेडिकल, डेंटल, आयुष, वेटरनरी साइंस, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथैरेपी के कोर्सेज में छात्राएं आने वाले दिनों में आगे निकल जाएंगी और उनके प्रवेश भी ज्यादा होंगे.

क्वालीफाइंग में छात्राएं आगे
क्वालीफाइंग में छात्राएं आगे (वीडियो ईटीवी भारत gfx)

6 साल में क्वालिफाई ज्यादा छात्राएं : देव शर्मा ने बताया कि साल 2021 से 2025 तक 6 साल में 1.18 करोड़ विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है. इनमें से छात्र 51 लाख और छात्राएं 67 लाख के आसपास हैं. दोनों के बीच का अंतर करीब 16 लाख के आसपास है. इसी समय काल में परीक्षा देने वाले कैंडिडेट की संख्या 1.12 करोड़ है, इनमें छात्र करीब 49 लाख और छात्राएं 63 लाख हैं. दोनों के बीच का अंतर भी करीब 15 लाख है. क्वालीफाई करने वाले कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 63 लाख कैंडिडेट ने क्वालीफाई किया है, इनमें से इनमें छात्रों से छात्राओं की संख्या करीब 9 लाख ज्यादा है.

छात्राएं आगे
छात्राएं आगे (वीडियो ईटीवी भारत gfx)

रिस्पेक्टबल जॉब, ज्यादा कंफर्टेबल : मेडिकल कॉलेज कोटा की प्रिंसिपल डॉ. संगीता सक्सेना का कहना है कि छात्राओं की संख्या मेडिकल फील्ड में ज्यादा होने का कारण यह है कि यह फील्ड रिस्पेक्टबल है.जॉब भी ज्यादा कंफर्टेबल होकर करना पसंद करती हैं. ऐसे में वह परिवार के साथ तालमेल बैठाकर इस जॉब को कर लेती हैं. महिलाएं शुरू से ही सेवाभावी होती हैं. उनका स्वभाव भी इस तरह का ही रहता है. इसीलिए यह मेडिकल का पेशा भी सेवा के साथ जीविकोपार्जन का है. महिलाओं की बात करें तो वह एक मां, बेटी व पत्नी के रूप में हीलिंग टच रहता है. महिला सॉफ्ट होती है. मरीज से डील कर रही है तो उनकी एप्रोच काफी सॉफ्ट रहता है. हालांकि महिलाएं सेना से लेकर पुलिस, पायलट और हार्ड जॉब में भी जा रही हैं. प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की ट्यूशन फीस माफ हो रही है, ऐसे में लड़कों से लड़कियों की फीस भी यहां कम है. हालांकि उन्होंने कहा कि कोटा मेडिकल कॉलेज में साल 2025 में एडमिशन लेने वाले ढाई सौ स्टूडेंट में 156 बॉयज और 94 छात्राएं हैं.

छात्राओं का दबदबा
छात्राओं का दबदबा (वीडियो ईटीवी भारत gfx)

बायोलॉजी पढने वाली संख्या ज्यादा : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का मानना है कि बायोलॉजी विषय छात्राओं का पसंदीदा रहता है. जबकि छात्रों का मैथमेटिक्स में रुचि होती है. इसीलिए मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग में कुछ फील्ड वर्क होते हैं. इसलिए छात्र वहां ज्यादा जाते हैं. जबकि बायोलॉजी के फील्ड में एमबीबीएस, डेंटल, आयुष और नर्सिंग जैसे कोर्सेज के अलावा पैरामेडिकल और फिजियोथैरेपी जैसे कोर्सेज भी हैं. इसके अलावा वेटरनरी साइंस के कोर्सेज भी यहां पर हैं. इसीलिए छात्राओं की रुचि भी ज्यादा होती है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि इंजीनियरिंग में जहां पर साइट पर जाना जरूरी होता है, इसके अलावा हार्ड वर्क भी होता है. वहां वातावरण भी महिलाओं के लिए थोड़ा असहज लगता है. लेकिन मेडिकल फील्ड में महिलाएं आसानी से काम कर लेती हैं. यहां पर पूरी तरह से सूटेबल उनके लिए वातावरण होता है. इस फील्ड में काम भी कंफर्टेबल होता है. दूसरी तरफ देव शर्मा का कहना है कि नीट यूजी में कुछ सालों पहले ज्यादा छात्र इसमें रहते थे, लेकिन अब लंबे समय से आंकड़ों में बदलाव हो गया है. छात्राएं आगे निकल गई हैं. अब छात्राएं ज्यादा बायोलॉजी के फील्ड में आने से नीट यूजी में भी संख्या बढ़ रही है. दूसरी तरफ ज्यादातर चिकित्सा के क्षेत्र में ही काम करने छात्राएं जाती है. जिससे कि महिलाओं का भी एक बड़ा तबका यानी आधी आबादी महिलाएं हैं. उनके उपचार में भी महिलाएं सहज होती हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताने में भी आसानी रहती है. इसलिए भी इस फील्ड में महिलाओं की बढ़ोतरी हो रही है.

संपादक की पसंद

