किडनी मरीजों के लिए भगवान से कम नहीं डॉक्टर हेमंत, खुद योगी आदित्यनाथ ने की थी इलाज करने की अपील
बिहार के डॉक्टर हेमंत ने अपनी पूरी जिंदगी मरीजों की सेवा और चिकित्सा जगत को बेहतर बनाने में लगा दी. पटना से रंजीत की रिपोर्ट
Published : July 1, 2026 at 11:48 AM IST
पटना: बिहार की माटी ने हमेशा से ऐसी अदम्य प्रतिभाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में अपना परचम लहराया है. चिकित्सा जगत में भी बिहार का योगदान अतुलनीय रहा है. इसी कड़ी में डॉक्टर्स डे (1 जुलाई) के मौके पर मुंगेर के रहने वाले डॉक्टर हेमंत की सेवा भाव और उनकी उपलब्धियों को विस्तार से जानें..
प्रतिभाओं से भरी है बिहार की धरती: बिहार ने देश को कई ऐसे चिकित्सक दिए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. चर्चित चिकित्सक डॉक्टर हेमंत ने सेवा भाव से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. नेफ्रोलॉजी (किडनी रोग चिकित्सा) के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले डॉ. हेमंत अब बिहार के ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के लिए एक नई पहल करने जा रहे हैं.
सरकारी स्कूल से पढ़कर बने डॉक्टर: डॉक्टर हेमंत मुंगेर जिले के जमालपुर शहर से निकले और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. डॉ हेमंत ने ईस्टर्न रेलवे बॉयज हाई स्कूल से बोर्ड की परीक्षा पास की. सरकारी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए भागलपुर स्थित टीएनबी कॉलेज में दाखिला लिया.
द्वितीय श्रेणी से पास: मैट्रिक और इंटर में डॉक्टर हेमंत द्वितीय श्रेणी से पास हुए. 1976 में इंटर की परीक्षा पास करने के बाद डॉक्टर हेमंत ने मुंगेर के आर डी एंड डीजे कॉलेज में दाखिला लिया. बॉटनी में बीएससी की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी और इसी बीच आगे की पढ़ाई के लिए पटना चले आए.
नेफ्रोलॉजी में बने बिहार के पहले डीएम: डॉ हेमंत ने पटना में चेस्ट डिजीज में डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. एमडी मेडिसिन की डिग्री भी हासिल की. डॉक्टर हेमंत ने जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की. डा हेमन्त ने उच्च शिक्षा के लिए बीएचयू में दाखिला लिया और वहां से नेफ्रोलॉजी में डीएम की डिग्री हासिल की. डॉ हेमंत बिहार के पहले ऐसी शख्सियत हुए जिन्होंने नेफ्रोलॉजी में डीएम की डिग्री हासिल की.
साल 2025 में मिली दो खुशखबरी: डॉ हेमंत के प्रयासों से पीएमसीएच में सबसे पहले डायलिसिस की व्यवस्था 24 घंटे शुरू हुई. उसके बाद इनकम टैक्स में नंबर स्थित गार्डिनर अस्पताल में भी किडनी रोग के इलाज की व्यवस्था शुरू की गई. साल 2025 डॉ हेमंत के लिए लकी रहा. 25 जनवरी 2025 को डॉक्टर हेमन्त को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया और ठीक इसके 6 महीने बाद यानी की 14 अगस्त 2025 को गोरखपुर एम्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया.
गरीबों के लिए किडनी के इलाज को बनाया सुलभ: किडनी रोगों के उपचार और शोध के क्षेत्र में उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहा गया. मरीजों की सेवा और चिकित्सा जगत में उल्लेखनीय योगदान के कारण उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया. उन्हें देश का पहला ऐसा नेफ्रोलॉजिस्ट माना जाता है जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ. गरीबों के लिए किडनी रोगियों के सुलभ इलाज के लिए डॉक्टर हेमन्त पुरस्कृत किए गए.
थ्री पी सिद्धांत ने लाया बदलाव: डॉ हेमंत ने 3P सिद्धांत भी मेडिकल जगत को दिया. 3P मॉडल का मतलब पीडियाट्रिक एस यानी कि बाल चिकित्सा, प्रीवेंटिव यानी कि निवारक, पेलियोटिव यानी कि उपशामक के सिद्धांत को जन-जन तक पहुंचाया. इस मॉडल के जरिए चिकित्सा जगत में बदलाव लाने की कोशिश डॉक्टर हेमंत के द्वारा की गई और इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आए.
2016 में गरीब किडनी रोगी दरबार की शुरुआत: साल 2016 में डॉक्टर हेमंत ने गरीबों के लिए गरीब किडनी रोगी दरबार की शुरुआत भी की और यह सिलसिला 3 साल तक चला. रविवार को डॉक्टर हेमंत गरीबों की मुफ्त इलाज करते थे. डॉ हेमंत बताते हैं कि धीरे-धीरे लोगों को यह लगने लगा कि वहां फीस नहीं लगता है. इस वजह से बेहतर इलाज नहीं हो सकता है. इसके बाद मैंने दूसरे तरीकों से गरीबों को मदद करना शुरू किया और उनकी फीस माफ कर देता हूं.
38 जिलों के एक गांव को लेंगे गोद: डॉ हेमंत नई योजना के तहत काम कर रहे हैं. बिहार नेफ्रोलॉजी फोरम के तहत डॉ हेमंत गांव को गोद लेने की तैयारी कर रहे हैं. डॉ हेमंत ने कहा, "राज्य के सभी 38 जिले में एक गांव गोद लिए जाने की योजना है. गांव में किडनी रोग से बचाव के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और वहां हेल्थ वर्कर को ही ट्रेंड किया जाएगा."
पद्मश्री डॉक्टर हेमंत से ईटीवी भारत संवाददाता की खास बातचीत
सवाल: द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने के बाद क्या आपको अपने पिताजी से फटकार नहीं मिली.
जवाब: मेरे पिताजी कभी भी अंक के लिए मुझे फटकार नहीं लगाते थे. मेरा मानना है कि परीक्षा में मिले अंक से विद्वता को नहीं आंका जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि कम अंक या ज्यादा अंक आना नॉलेज का स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है. महत्वपूर्ण यह है कि आपको उस विषय की ज्ञान कितनी है.
सवाल: आपको राजनीति में आने का अवसर मिला था क्या और अगर मिला तो क्यों नहीं आए.
जवाब: जब जेपी आंदोलन चल रहा था तब मैं बोर्ड की परीक्षा पास कर चुका था. उस समय के माहौल को देखते हुए हमारे पिताजी ने मुझसे कहा कि अगर राजनीति में आना है तो राजनीति में आओ लेकिन मैंने राजनीति को चुनने के बजाय डॉक्टरी पेशा को अपनाना सही समझा. मुझे लगा कि इसके जरिए राष्ट्र की सेवा की जा सकती है.
सवाल: गोरखपुर एम्स में काम करना कितना चुनौती पूर्ण है और आपके प्रयासों से वहां क्या बदलाव आए.
जवाब: केंद्र की सरकार ने मेरे अनुभव को देखते हुए मुझे गोरखपुर एम्स का अध्यक्ष बनाया. मेरे लिए यह बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौतियों से जूझना मेरी फितरत रही है. गोरखपुर एम्स को लेकर मैं घंटों काम करता हूं और कैसे वहां गुणात्मक सुधार आए इसके लिए मीटिंग भी करता हूं और सुझाव भी देता हूं. रोगियों को बेहतर इलाज कैसे मिले इसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं.
सवाल: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपसे इलाज करने का अनुरोध भी किया था.
जवाब: हां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी मुलाकात हुई थी और मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब आप जब भी गोरखपुर आए तो रोगियों को भी देखें. मैंने उनके अनुरोध को मान लिया और रोगियों को देखना शुरू किया. आज भी वहां से रोगियों के फोन कॉल्स आते हैं और मैं उन्हें एंटरटेन भी करता हूं.
सवाल: आज की तारीख में किस तरीके से गरीब मरीजों की आप मदद कर रहे हैं.
जवाब: साल 2016 से मैंने गरीब मरीजों के मदद के लिए व्यवस्था शुरू की थी और रविवार को मैं गरीब रोगियों का इलाज करता था धीरे-धीरे पेशेंट कम आने लगे. उन्हें लगा कि बिना फीस के बेहतर इलाज नहीं हो सकता है. इस वजह से मैंने अपने क्लीनिक पर भी गरीब मरीजों का इलाज करना शुरू किया और जो कोई गरीब मरीज हमारे क्लीनिक में आता है, उसके फीस लौटा देता हूं.
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