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किडनी मरीजों के लिए भगवान से कम नहीं डॉक्टर हेमंत, खुद योगी आदित्यनाथ ने की थी इलाज करने की अपील

पटना: बिहार की माटी ने हमेशा से ऐसी अदम्य प्रतिभाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में अपना परचम लहराया है. चिकित्सा जगत में भी बिहार का योगदान अतुलनीय रहा है. इसी कड़ी में डॉक्टर्स डे (1 जुलाई) के मौके पर मुंगेर के रहने वाले डॉक्टर हेमंत की सेवा भाव और उनकी उपलब्धियों को विस्तार से जानें..

प्रतिभाओं से भरी है बिहार की धरती: बिहार ने देश को कई ऐसे चिकित्सक दिए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. चर्चित चिकित्सक डॉक्टर हेमंत ने सेवा भाव से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. नेफ्रोलॉजी (किडनी रोग चिकित्सा) के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले डॉ. हेमंत अब बिहार के ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के लिए एक नई पहल करने जा रहे हैं.

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सरकारी स्कूल से पढ़कर बने डॉक्टर: डॉक्टर हेमंत मुंगेर जिले के जमालपुर शहर से निकले और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. डॉ हेमंत ने ईस्टर्न रेलवे बॉयज हाई स्कूल से बोर्ड की परीक्षा पास की. सरकारी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए भागलपुर स्थित टीएनबी कॉलेज में दाखिला लिया.

द्वितीय श्रेणी से पास: मैट्रिक और इंटर में डॉक्टर हेमंत द्वितीय श्रेणी से पास हुए. 1976 में इंटर की परीक्षा पास करने के बाद डॉक्टर हेमंत ने मुंगेर के आर डी एंड डीजे कॉलेज में दाखिला लिया. बॉटनी में बीएससी की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी और इसी बीच आगे की पढ़ाई के लिए पटना चले आए.

डॉक्टर हेमंत से खास बातचीत (ETV Bharat)

नेफ्रोलॉजी में बने बिहार के पहले डीएम: डॉ हेमंत ने पटना में चेस्ट डिजीज में डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. एमडी मेडिसिन की डिग्री भी हासिल की. डॉक्टर हेमंत ने जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की. डा हेमन्त ने उच्च शिक्षा के लिए बीएचयू में दाखिला लिया और वहां से नेफ्रोलॉजी में डीएम की डिग्री हासिल की. डॉ हेमंत बिहार के पहले ऐसी शख्सियत हुए जिन्होंने नेफ्रोलॉजी में डीएम की डिग्री हासिल की.

साल 2025 में मिली दो खुशखबरी: डॉ हेमंत के प्रयासों से पीएमसीएच में सबसे पहले डायलिसिस की व्यवस्था 24 घंटे शुरू हुई. उसके बाद इनकम टैक्स में नंबर स्थित गार्डिनर अस्पताल में भी किडनी रोग के इलाज की व्यवस्था शुरू की गई. साल 2025 डॉ हेमंत के लिए लकी रहा. 25 जनवरी 2025 को डॉक्टर हेमन्त को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया और ठीक इसके 6 महीने बाद यानी की 14 अगस्त 2025 को गोरखपुर एम्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया.

राष्ट्रपति के साथ डॉक्टर हेमंत (ETV Bharat)

गरीबों के लिए किडनी के इलाज को बनाया सुलभ: किडनी रोगों के उपचार और शोध के क्षेत्र में उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहा गया. मरीजों की सेवा और चिकित्सा जगत में उल्लेखनीय योगदान के कारण उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया. उन्हें देश का पहला ऐसा नेफ्रोलॉजिस्ट माना जाता है जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ. गरीबों के लिए किडनी रोगियों के सुलभ इलाज के लिए डॉक्टर हेमन्त पुरस्कृत किए गए.

थ्री पी सिद्धांत ने लाया बदलाव: डॉ हेमंत ने 3P सिद्धांत भी मेडिकल जगत को दिया. 3P मॉडल का मतलब पीडियाट्रिक एस यानी कि बाल चिकित्सा, प्रीवेंटिव यानी कि निवारक, पेलियोटिव यानी कि उपशामक के सिद्धांत को जन-जन तक पहुंचाया. इस मॉडल के जरिए चिकित्सा जगत में बदलाव लाने की कोशिश डॉक्टर हेमंत के द्वारा की गई और इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आए.

2016 में गरीब किडनी रोगी दरबार की शुरुआत: साल 2016 में डॉक्टर हेमंत ने गरीबों के लिए गरीब किडनी रोगी दरबार की शुरुआत भी की और यह सिलसिला 3 साल तक चला. रविवार को डॉक्टर हेमंत गरीबों की मुफ्त इलाज करते थे. डॉ हेमंत बताते हैं कि धीरे-धीरे लोगों को यह लगने लगा कि वहां फीस नहीं लगता है. इस वजह से बेहतर इलाज नहीं हो सकता है. इसके बाद मैंने दूसरे तरीकों से गरीबों को मदद करना शुरू किया और उनकी फीस माफ कर देता हूं.