मशरूम से मिठास बांट रहे राष्ट्रपति अवॉर्डी दंपति, जलेबी सहित बना रहे ये खास मिठाइयां, हेल्थ के लिए भी है परफेक्ट

ऐसे हुई शुरुआत: ईटीवी भारत ने राष्ट्रपति अवॉर्डी दंपति से बातचीत की. बातचीत के दौरान अशोक ने बताया कि, " मैं जींद जिले का निवासी हूं. मैं एक प्रगतिशील किसान हूं. पिछले काफी समय से मशरूम की खेती करता आ रहा हूं. जब मैंने मशरूम की खेती की शुरुआत की, तब मशरूम के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी थी. इसलिए मार्केट में उसके खरीदार कम मिलते थे. तब मैंने अपनी पत्नी सुनीता के साथ मिलकर मशरूम की मिठाइयां और अन्य प्रोडक्ट बनाने की सोची. वहीं से हमारी शुरुआत हुई. इसके बाद पूरे भारत में इसके कारण हमारी अलग पहचान बन गई. साल 2020 में हमें इसे लेकर राष्ट्रपति के द्वारा भी सम्मानित किया गया. "

जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के जींद जिले के राष्ट्रपति अवॉर्डी दंपति अशोक और सुनीता की. इस दंपति ने खेती को सिर्फ फसल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सुपरफूड के मीठे सफर पर ले आए. ये दंपति सिर्फ किसान नहीं बल्कि सेहत के जादूगर हैं. ये अपनी मिठाइयां राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल में आयोजित तीन दिवसीय मेले में लेकर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपनी मिठाई की स्टॉल लगाया है. इनके स्टॉल में लोगों की भीड़ उमड़ रही है. लोगों को इनके बनाए मशरूम की मिठाइयां और अचार बेहद भाते हैं.

करनाल: मशरूम काफी हेल्दी होता है. इससे जापान जैसे देशों में जानलेवा बीमारियों की दवा बनती है. वहीं, भारत में भी अब इसकी काफी डिमांड बढ़ी है. इस बीच एक दंपति इससे स्वादिष्ट मिठाइयां बना रहे हैं. जिसकी काफी डिमांड है.

मशरूम से बनी लड्डू (ETV Bharat)

अलग-अलग तरह की बनाते हैं मिठाइयां: किसान अशोक कहते हैं कि, "हम मशरूम से पिन्नी, बर्फी और जलेबी बनाते हैं, जो खाने में लाजवाब होती है. मिठाइयों के साथ-साथ हम मशरूम के पकोड़े भी बनाते हैं, जो लोगों को बेहद पसंद आते हैं. हम 8 प्रकार की खास मशरूम से मिठाई बनाने का काम कर रहे हैं. इसमें दवाइयां में शामिल होने वाली अच्छी क्वालिटी की मशरूम भी शामिल है, जिससे जापान जैसे देश में महंगी से महंगी दवाई बनाई जाती है. हालांकि यहां इन मशरूम को कड़वी दवाओं में नहीं, बल्कि शुद्ध देसी घी के साथ मिलाकर मशरूम बर्फी, पौष्टिक पिन्नी, कुरकुरी जलेबी और चटपटा अचार हम बनाते हैं, जो लोगों को बेहद पसंद आता है."

अशोक और सुनीता का स्टॉल (ETV Bharat)

"हर घर तक पहुंचे इसके फायदे": अशोक कहते हैं कि, "हमारा लक्ष्य है कि मशरूम के फायदे हर घर तक पहुंचे. हमारी सोच है कि लोग दवा क्यों खाएं, जब वे मिठाई खाकर भी स्वस्थ रह सकते हैं. मशरूम की पिन्नी सर्दियों के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा का स्रोत होता है. हड्डियों को भी इससे फायदा होता है. वहीं, मशरूम की बर्फी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है."

मशरूम की जलेबी बना रहे अशोक (ETV Bharat)

मशरूम का अचार सेहत के लिए फायदेमंद: वहीं, किसान अशोक की पत्नी सुनीता कहती हैं कि, "हम पहली बार मशरूम का अचार बाहर बेचने के लिए लेकर आए हैं. हालांकि हम इसे काफी सालों से बनाते आ रहे हैं. इसकी गुणवत्ता में हम और भी ज्यादा सुधार करके उसको बाजार में उतारे हैं, ताकि लोगों को इसका टेस्ट अच्छा लगे. आचार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मशरूम के अचार के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है. उसके बहुत से फायदे होते हैं. मशरूम में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, वह सभी अचार में आ जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी होता है. इससे मोटापा कंट्रोल हो सकता है."

सुनीता मशरूम का अचार लिए (ETV Bharat)

अपने स्टॉल में मशरूम के आइटम बनाते दंपति (ETV Bharat)

मल्टीग्रेन और देशी घी की बनाई जाती है मिठाइयां: सुनीता ने आगे कहा कि, "जितनी भी मिठाइयां है, सभी में मशरूम का प्रयोग किया गया है. इसमें अच्छी क्वालिटी के मशरूम का प्रयोग किया जाता है, जिससे जापान जैसे देश महंगी से महंगी दवाई बना रहे हैं. इन मिठाइयों में हम मल्टीग्रेन का भी प्रयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी होता है. सबसे बड़ी बात यह है कि शुद्ध देसी घी के साथ ये मिठाई बनाई जाती है. जिन लोगों को घी खाना मना है, वे भी यह मिठाई खा सकते हैं. इससे बनी बर्फी शरीर के ब्लड को शुद्ध करता है. शरीर में एंटी ऑक्साइड और फोलिक एसिड की पूर्ति करता है."

मशरूम की बनी पिन्नी (ETV Bharat)

सुनीला मशरूम से बनी मिठाइयों को सजाते हुए (ETV Bharat)

विदेशी तकनीक के साथ भारतीय स्वाद: सुनीता कहती हैं कि, "हम ट्रेडिशनल मिठाइयां बना रहे हैं, लेकिन हमारा बनाने का अंदाज थोड़ा अलग है. हम मशरूम और अन्य कई प्रकार के मल्टीग्रेन और देसी घी से इसे बना रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है. हमने विदेशी तकनीक के साथ भारतीय स्वाद को एड किया है." इस राष्ट्रपति अवॉर्डी दंपति का यह प्रयास बताता है कि अगर सोच नई हो, तो मिट्टी से सोना और मशरूम से सेहतमंद मिठाई भी तैयार की जा सकती है.

