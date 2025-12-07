ETV Bharat / bharat

चंडीगढ़ में एक ही जगह मिल रहा पूरे देश का जायका, 'पहलवान जलेबी', लिट्टी-चोखा, इडली-डोसा से लेकर फाफड़े का स्वाद

National Crafts Fair 2025: चंडीगढ़ के कलाग्राम में 15वां राष्ट्रीय शिल्प मेला देशभर के मशहूर व्यंजन और म्यूजिकल शाम का जबरदस्त संगम बना है.

National Crafts Fair 2025
National Crafts Fair 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 7, 2025 at 1:29 PM IST

4 Min Read
चंडीगढ़: मनीमाजरा स्थित कलाग्राम में 15वें राष्ट्रीय शिल्प मेले का आज आखिरी दिन है. चार दिवसीय ये मेला पूरी रौनक के साथ चल रहा है. सुबह से लेकर रात तक लोगों का तांता लगा है. यहां देश के कोने-कोने से आए कारीगरों ने अपने स्टॉल सजाए हैं. कोई गर्म ऊनी शॉल-स्वेटर देखकर रुक जा रहा है, कोई ताड़ के पत्तों पर बनी खूबसूरत पेंटिंग खरीद रहा है.

15वां राष्ट्रीय शिल्प मेला: फर्नीचर, होम डेकोर आइटम, हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी, परंपरागत परिधान और यहां तक कि पुराने दुर्लभ कैमरों के शौकीन भी अपनी पसंद पूरी कर रहे हैं. बच्चे, जवान, महिलाएं और बुजुर्ग, हर उम्र का इंसान यहां कुछ ना कुछ खरीदते जरूर दिख रहे हैं. चंडीगढ़ प्रशासन ने मेले में आने वाले लोगों के लिए बैठकर आराम से खाना खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जिससे खरीदारी के साथ-साथ खाने का मजा भी दोगुना हो गया है.

चंडीगढ़ में एक ही जगह मिल रहा पूरे देश का जायका (Etv Bharat)

एक ही जगह मिल रहा पूरे देश का जायका: मेले की सबसे बड़ी खासियत ये कि यहां एक ही जगह पूरे देश का जायका मिल रहा है. यहां लगे फूड कोर्ट में हरियाणा के गोहाना की मशहूर मोटी जलेबी, पूर्वांचल का लिट्टी-चोखा, पंजाब के अमृतसर के गरमा-गरम स्नैक्स और कुलचे-छोले, हिमाचल प्रदेश का सिड्डू और मदरा, कोलकाता का काठी रोल का स्वाद लोगों को पसंद आ रहा है.

National Crafts Fair 2025
15वें राष्ट्रीय शिल्प मेले में लगा फूड कोर्ट (Etv Bharat)

इसके अलावा सिक्किम स्टाइल चाइनीज, दिल्ली की मशहूर चाट-पापड़ी, साउथ इंडियन का डोसा-इडली, गुजराती फाफड़ा-खमण, राजस्थानी दाल-बाटी-चूरमा और तंदूरी चाय तक, हर राज्य का सबसे मशहूर व्यंजन यहां मौजूद है. अलग-अलग स्टॉल से आती खुशबू पूरे मेले को महका रही है. लोग खरीदारी करते-करते रुकते हैं, प्लेट भरवाते हैं और चटकारे ले-लेकर खाते हैं. हर कोई यही कहता नजर आ रहा है कि इतने सारे राज्य के स्वाद एक साथ कहीं और मिलना मुश्किल है.

National Crafts Fair 2025
सिक्किम की स्टॉल (Etv Bharat)
National Crafts Fair 2025
गोहाना की जलेबी का स्वाद ले रहे लोग (Etv Bharat)

गोहाना की 'पहलवान जलेबी' ने मचाई धूम: मेले में सबसे लंबी कतार गोहाना की जलेबी वाले स्टॉल पर लगी है. जलेबी इतनी मोटी और भारी है कि लोग इसे मजाक में 'पहलवान जलेबी' कह रहे हैं. ताजी-ताजी गर्म जलेबी देखते ही मुंह में पानी आ जाता है. दुकान पर लोग खड़े-खड़े चट कर रहे हैं, तो बहुत से लोग बड़े-बड़े डिब्बे भरवाकर घर भी ले जा रहे हैं. दुकानदार बताते हैं कि एक किलो में सिर्फ चार जलेबियां आती हैं. इसकी खासियत ये कि ये एक महीने तक खराब नहीं होती. ये शुद्ध देसी घी में बनी होती है. सर्द मौसम में गरमा गरम जलेबी का स्वाद ऐसा है कि लोग ठंड का नाम तक भूल जा रहे हैं. बच्चे तो जलेबी देखकर मां-बाप का हाथ खींचकर सीधे स्टॉल पर ले जा रहे हैं.

National Crafts Fair 2025
इडली और डोसा की स्टॉल (Etv Bharat)
National Crafts Fair 2025
अमृतसरी छोले कुलचे की स्टॉल (Etv Bharat)

म्यूजिकल इवनिंग के बीच प्लेट थामे नाच रहे लोग: मेले में सिर्फ खाना और खरीदारी ही नहीं, मनोरंजन भी भरपूर है. सुबह से शाम तक अलग-अलग राज्यों के कलाकार लोक नृत्य, लोक गायकी, स्किट और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं. शाम ढलते ही हरियाणा और पंजाब के मशहूर गायकों की म्यूजिकल इवनिंग शुरू हो जाती है. लोग एक हाथ में प्लेट लिए, दूसरा हाथ ताली बजाते हुए गानों पर थिरक रहे हैं. ठंड का असर भी यहां दिखाई नहीं देता क्योंकि नाच-गाना, खाने की खुशबू और रौनक इतनी है कि कोई जल्दी घर जाने को तैयार नहीं होता. मेले का आज आखिरी दिन है. अगर आप भी चंडीगढ़ में रहते हैं तो अलग-अलग स्वाद और संस्कृति का मजा ले सकते हैं.

