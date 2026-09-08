मुद्रास्फीति की दरों में लगातार वृद्धि ने बढ़ाई चिंता, उपभोक्ता सामान के दामों की बढ़ोतरी जनता परेशान!
मुद्रास्फीति की दरों की वृद्धि के कारण दैनिक सामान की कीमतें में उछाल है. क्या कहते हैं जानकार, जानें, भुवन किशोर झा की रिपोर्ट से.
Published : September 8, 2026 at 9:02 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 9:09 PM IST
रांचीः महंगाई की मार से हर कोई परेशान है. सामान्य उपभोक्ता वस्तु से लेकर लग्जरी सामानों के दामों में जारी मूल्य वृद्धि थमने का नाम नहीं ले रहा है. चीनी, प्याज, सरसों तेल, घी, रिफाइन, चावल, आटा जैसी जरूरत के सामानों में हो रही तेजी ने लोगों का बजट बिगाड़ कर रखा है.
वैश्विक एवं अन्य कारणों की वजह से झारखंड सहित देशभर में उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में हो रही वृद्धि का यह ट्रेंड इस साल के शुरुआती महीनों से जो जारी हुआ, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है. यही कारण है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हर महीने बढ़ता जा रहा है.
भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के ताजा आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) 107.94 पहुंच गया जो जून महीने की तुलना में .94 अधिक है. बात यदि मुद्रास्फीति की करें तो देश में जुलाई 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति (CPI आधारित) की दर 4.45 प्रतिशत दर्ज की गई है जबकि 2025 के जुलाई में 1.61% मुद्रास्फीति देश में थी.
इस साल जनवरी में मुद्रास्फीति 2.74%, फरवरी में 3.21%, मार्च में 3.4%, अप्रैल में 3.48%, मई में 3.93%, जून में 4.38% और जुलाई में 4.45% पर पहुंच गया है. बता दें कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में मुद्रास्फीति, औद्योगिक उत्पादन और उत्पादन पर नज़र रखने वाले प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक सूचकांक जारी करता है.
जानिए क्या है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) वह पैमाना है जो समय के साथ उपभोक्ताओं द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में आए बदलाव को मापता है यानी यह एक महंगाई का मीटर है. जिसका निर्धारण भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय करता है. इसका मुख्य उपयोग अर्थव्यवस्था में खुदरा महंगाई का पता लगाने के लिए किया जाता है.
इसमें दैनिक जीवन के उपयोग में आनेवाली वस्तुएं जैसे खाद्य और पेय पदार्थ, आवास, कपड़े और जूते, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अन्य सेवा शामिल है. इसके माध्यम से यह देखा जाता है कि आज के समय में जो सामान खरीदा जा रहा है, उसकी कीमत पिछले साल या तय किए गए आधार वर्ष (Base Year) की तुलना में कितनी बढ़ या घट गई है. वर्तमान में आधार वर्ष 2024 के अनुसार आंकड़े तैयार किए गए हैं.
जानेमाने अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल का मानना है कि मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि की मुख्य वजह वैश्विक स्थिति है. जिसमें तेल के दाम बढ़ जा रहा है और इस वजह से ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ रहा है. इसके अलावा मौसम अनुकूल नहीं होने से कुछ फसलों पर बुरा असर पड़ा है जिस वजह से मूल्य वृद्धि देखी जा रही है.
मुद्रास्फीति की दर में लगातार हो रही वृद्धि चिंताजनक जरूर है मगर वर्तमान मुद्रास्फीति की दर आरबीआई के मानक के अनुसार ही है. उन्होंने कहा कि आरबीआई के अनुसार मुद्रास्फीति की दर 2-6% होनी चाहिए यदि इससे ऊपर जाएगा तो आरबीआई हस्तक्षेप कर सकता है. उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति बढ़ने से बाजार में मांग कम होती है और लोग खर्च करने से परहेज करते हैं.
व्यवसायी से लेकर आम उपभोक्ता परेशान
महंगाई से वैसे लोग ज्यादा परेशान हैं जो हर दिन कमाते हैं और उसके बाद उनके घर का चुल्हा जलता है. उपभोक्ता मामलों के जानकार अंकित अग्रवाल कहते हैं कि महंगाई से निचले स्तर के लोग और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, अगर गाड़ी महंगा हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कूल फी बढ़ रहा है कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा मगर कन्जयूमर प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा तो आपका रसोई का बजट बिगाड़ देगा. आज के समय में चीनी, प्याज की बात छोड़िए हर सामान महंगे हो गए हैं जबकि त्योहार का सीजन आना तो अभी बाकी है.
व्यवसायियों का संगठन जेसीआई के पीआरओ वरुण जालान कहते हैं कि हर सामान के दाम में प्रत्येक दिन वृद्धि हो रही है. इसके पीछे कारण यह है कि यहां कोई इंडस्ट्री है नहीं सामान बाहर से आता हैं और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है. स्वाभाविक रूप से सामान के दाम में भी वृद्धि हो जाती है. सरकार को छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना चाहिए जिससे उत्पादन अपने राज्य में होगी तो सामान के दाम नियंत्रित होंगे.
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