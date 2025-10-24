ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर: राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए, 4 में से 3 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा, BJP को एक सीट पर जीत

आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह जम्मू-कश्मीर से पहला राज्यसभा चुनाव है. यहां एनसी ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया है.

Rajya Sabha Battle
जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए (ETV Bharat)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : October 24, 2025 at 7:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है. चार में से तीन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. वहीं चौथी सीट भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने जीती है.

विजयी उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबेरॉय शामिल हैं, जबकि भाजपा के सतपाल शर्मा विजयी घोषित किए गए. सतपाल शर्मा को 32 वोट हासिल हुए जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान निसार को 22 वोट मिले.

नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 और बीजेपी को एक सीट पर जीत मिली
उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा से वरिष्ठ नेता, 74 वर्षीय चौधरी मोहम्मद रमजान, 57 वोट हासिल करके विजयी हुए, जबकि भाजपा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर को 28 वोट मिले. पेशे से वकील, रमजान ने 1973 में पुणे विश्वविद्यालय से बीएससी और एलएलबी की डिग्री हासिल की है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जीते
उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कई कार्यकाल पूरे किए हैं और डॉ. फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकारों में उद्योग एवं वाणिज्य, वन एवं उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण और नागरिक आपूर्ति जैसे मंत्रालयों का कार्यभार संभाला है.

सज्जाद अहमद किचलू को मिली जीत
चेनाब घाटी के किश्तवाड़ से 59 वर्षीय सज्जाद अहमद किचलू ने भी 58 वोट हासिल कर भाजपा के राकेश महाजन को हराकर राज्यसभा सीट जीती. नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता किचलू ने अपने पिता बशीर अहमद किचलू के नक्शेकदम पर चलते हुए जिला युवा नेता के रूप में राजनीति में प्रवेश किया और 2002 और 2008 में विधायक रहे. उन्होंने 2009 से 2013 तक उमर अब्दुल्ला मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री का पद संभाला.

गुरविंदर 'शम्मी' सिंह ओबेरॉय उच्च सदन के लिए चुने गए
पार्टी के कोषाध्यक्ष और जम्मू के एक प्रमुख व्यवसायी गुरविंदर 'शम्मी' सिंह ओबेरॉय उच्च सदन के लिए चुने गए इस क्षेत्र के पहले सिख नेता बने. अपने संगठनात्मक कौशल और अल्पसंख्यकों तक पहुंच के लिए जाने जाने वाले ओबेरॉय, दिवंगत वरिष्ठ पार्टी नेता धर्मवीर सिंह ओबेरॉय के पुत्र हैं, जो जम्मू और कश्मीर विधान परिषद के पूर्व सदस्य थे.

भाजपा के लिए चौथी सीट हासिल करने वाले सतपाल शर्मा
सतपाल शर्मा, जिन्हें आमतौर पर सत शर्मा के नाम से जाना जाता है, ने भाजपा के लिए चौथी सीट हासिल की. एक वरिष्ठ नेता और चार्टर्ड अकाउंटेंट, शर्मा भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं. जनवरी 2025 में उन्हें निर्विरोध पुनः निर्वाचित किया गया था. उन्होंने 2014 के विधानसभा चुनाव में जम्मू पश्चिम का प्रतिनिधित्व किया था और पूर्व पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान कुछ समय के लिए राज्य मंत्री भी रहे थे.

लगभग एक दशक बाद, जम्मू-कश्मीर ने आज अपनी खाली राज्यसभा सीटों को भर दिया है. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सदस्यों ने उच्च सदन के लिए चार सदस्यों, रमजान, किचलू, ओबेरॉय और शर्मा को चुना, जिससे फरवरी 2021 में शुरू हुई चार साल की रिक्ति समाप्त हो गई, जब केंद्र शासित प्रदेश ने अपना सारा राज्यसभा प्रतिनिधित्व खो दिया था.

जम्मू-कश्मीर में पिछला राज्यसभा चुनाव फरवरी 2015 में हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान गुलाम नबी आज़ाद (कांग्रेस), नज़ीर अहमद लावे (पीडीपी), दिवंगत शमशेर सिंह मन्हास (भाजपा) और फैयाज अहमद मीर (पीडीपी) चुने गए थे.

अगस्त 2019 में राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करने और फरवरी 2021 तक चार सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बाद, निर्वाचित विधानसभा की अनुपस्थिति में सीटें खाली हो गईं, जिससे 1952 के बाद पहली बार संसद के उच्च सदन में जम्मू और कश्मीर का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रह गया.

ये भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर : राज्यसभा चुनावों में दो निर्दलीय विधायकों की NC को समर्थन देने की घोषणा

TAGGED:

NATIONAL CONFERENCE WINS
JAMMU KASHMIR RAJYA SABHA BATTLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.