जम्मू कश्मीर: राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए, 4 में से 3 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा, BJP को एक सीट पर जीत

जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए ( ETV Bharat )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 4 Min Read

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है. चार में से तीन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. वहीं चौथी सीट भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने जीती है. विजयी उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबेरॉय शामिल हैं, जबकि भाजपा के सतपाल शर्मा विजयी घोषित किए गए. सतपाल शर्मा को 32 वोट हासिल हुए जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान निसार को 22 वोट मिले. नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 और बीजेपी को एक सीट पर जीत मिली

उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा से वरिष्ठ नेता, 74 वर्षीय चौधरी मोहम्मद रमजान, 57 वोट हासिल करके विजयी हुए, जबकि भाजपा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर को 28 वोट मिले. पेशे से वकील, रमजान ने 1973 में पुणे विश्वविद्यालय से बीएससी और एलएलबी की डिग्री हासिल की है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जीते

उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कई कार्यकाल पूरे किए हैं और डॉ. फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकारों में उद्योग एवं वाणिज्य, वन एवं उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण और नागरिक आपूर्ति जैसे मंत्रालयों का कार्यभार संभाला है. सज्जाद अहमद किचलू को मिली जीत

चेनाब घाटी के किश्तवाड़ से 59 वर्षीय सज्जाद अहमद किचलू ने भी 58 वोट हासिल कर भाजपा के राकेश महाजन को हराकर राज्यसभा सीट जीती. नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता किचलू ने अपने पिता बशीर अहमद किचलू के नक्शेकदम पर चलते हुए जिला युवा नेता के रूप में राजनीति में प्रवेश किया और 2002 और 2008 में विधायक रहे. उन्होंने 2009 से 2013 तक उमर अब्दुल्ला मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री का पद संभाला.