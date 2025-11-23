श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में MBBS एडमिशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने BJP पर निशाना साधा
मनोज सिन्हा श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के चेयरमैन हैं. वहीं, IAS सचिन कुमार वैश्य चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं.
Published : November 23, 2025 at 3:32 PM IST
श्रीनगर: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जम्मू प्रांत के रियासी जिले में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) में MBBS की पढ़ाई के लिए सिर्फ सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले स्टूडेंट्स को ही इजाजत देने की मांग की है. इसको लेकर जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विपक्षी पार्टियों के साथ इस मांग का विरोध करने के लिए हाथ मिलाया है.
BJP नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने पार्टी के चार और विधायकों- शाम लाल शर्मा, सुरजीत सिंह सलाथिया, देविंदर कुमार मन्याल और रणबीर सिंह पठानिया के साथ शनिवार शाम जम्मू में जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक मेमोरेंडम सौंपा और उनसे उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने की अपील की, "जो माता वैष्णु देवी पर भरोसा करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं."
सिन्हा श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के चेयरमैन हैं. IAS सचिन कुमार वैश्य चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और डॉ यशपाल शर्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. फिलहाल मामले में कमेंट के लिए किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं हो सका.
श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल
SMVDIME को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने 2016 में नेशनल मेडिकल कमीशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से 467 बेड वाला श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल शुरू करने के बाद शुरू किया था. यह एक NABH-एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है. इस हॉस्पिटल का उद्घाटन 19 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था.
बोर्ड से नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों और गाइडलाइंस के हिसाब से 50 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज बनाने की मंज़ूरी मिलने के बाद, इस एकेडमिक साल में इसने 50 MBBS स्टूडेंट्स के अपने पहले बैच को एनरोल किया है.
पहले बैच में से सिर्फ सात हिंदू
50 स्टूडेंट्स के पहले बैच में से सिर्फ सात हिंदू और एक सिख हैं, जबकि कश्मीर घाटी के 42 स्टूडेंट्स मुस्लिम हैं. जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JKBOPEE) ने उन स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन लिस्ट क्लियर की थी जिन्होंने NEET क्वालिफ़ाई किया था.
सिन्हा से मिलने के बाद शर्मा ने रिपोर्टर्स से कहा, “यह इंस्टीट्यूट देश भर के लोगों के डोनेशन से चलता है, जिसका मकसद सनातन धर्म का सम्मान करना और उसे फैलाना है. जब एडमिशन पाने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक खास कम्युनिटी से होंगे, तो यह डोनर्स के लिए अच्छा नहीं होगा. हमने LG से रिक्वेस्ट की कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाए जो माता वैष्णु देवी पर भरोसा करते हैं.”
'सिर्फ सनातन धर्म को मानने वालों को ही एडमिशन मिले'
उन्होंने कहा, “हमने लोगों का विरोध दर्ज कराया है. BJP भी लोगों की बात मानती है कि कॉलेज में सिर्फ सनातन धर्म को मानने वालों को ही एडमिशन मिलना चाहिए. हमें भरोसा दिलाया गया कि इस बारे में काम चल रहा है. सभी नियमों और कानूनों पर गौर किया जा रहा है और यह माना जा रहा है कि धार्मिक भावना का सम्मान किया जाना चाहिए. बोर्ड, केंद्र और दूसरे संगठन इस पर काम कर रहे हैं और पूरी तरह से जांच के बाद मामले को नतीजे पर पहुंचाया जाएगा.”
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेमोरेंडम की आलोचना की
शर्मा के बयान पर रिएक्ट करते हुए NC के स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार ने BJP के बांटने वाले, नफरत भरे और कम्युनल तरीके से चलाए गए मेमोरेंडम की आलोचना की. उन्होंने कहा, “वे ज़्यादा दिन अपना रंग नहीं छिपा सकते. वे कश्मीर में अजान के लिए अपना इंटरव्यू रोकने का नाटक करेंगे, लेकिन जो लोग अजान को मानते हैं, वही BJP उन्हें एजुकेशनल इंस्टिट्यूट से बाहर निकाल देगी, भले ही स्टूडेंट्स में काबिलियत हो और उन्होंने सीटों के लिए पैसे दिए हों.”
उन्होंने कहा, “इसका दूसरा पहलू यह है कि BJP के लॉजिक के हिसाब से सभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को हिंदू स्टूडेंट्स को अपनी जगह से निकाल देना चाहिए और यह ऐलान कर देना चाहिए कि सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी इंसान मंजूर नहीं है. मुझे लगता है कि LG ने BJP के ऐसे बांटने वाले, नफरत भरे और कम्युनल तरीके से चलाए गए मेमोरेंडम को अपनाकर हमारे देश के सेक्युलर मूल्यों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है.”
मेडिकल साइंस को कम्युनलाइज करने आरोप
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद लोन ने भी BJP पर मेडिकल साइंस को कम्युनलाइज करने के कॉन्सेप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करने का आरोप लगाया. लोन ने कहा, “मुझे बस उम्मीद है कि वे समझेंगे कि NEET नाम का एक सही एडमिशन टेस्ट होता है और वह एक ऑल इंडिया टेस्ट है. इसमें देश के सबसे अच्छे दिमाग वाले लोग उस एग्जाम में बैठते हैं और जो चुने जाते हैं, वे डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और फिर ये डॉक्टर लोगों की सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं, सर्जरी करते हैं."
उन्होंने कहा, "सबसे अच्छे दिमाग वाले लोग और भी आगे जाते हैं. वे रिसर्च का हिस्सा बन जाते हैं. वे अपनी जिंदगी रिसर्च के लिए लगा देते हैं. वे बीमारियों को हराने के लिए नए आइडिया लाते हैं. वे अपनी पूरी जिंदगी लैब में बैठकर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं."
उन्होंने कहा, “देखिए कि पिछले कुछ दशकों में मेडिकल साइंस कैसे विकसित हुआ है. हार्ट केयर, आई केयर. आंखों की रोशनी वापस लाना. रोबोटिक सर्जरी, MRI मशीन, CT स्कैन और भी बहुत कुछ. जिन साइंटिस्ट ने यह सब मुमकिन बनाया, वे अपनी कब्र में करवटें बदलेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मेडिसिन को कम पढ़े-लिखे पॉलिटिकल लीडर्स के एक ग्रुप ने सौंप दिया है, जो मेडिसिन जैसे नेक विषय को कम्युनलिज़्म में फंसा रहे हैं.”
उन्होंने कहा, “हमें सबसे अच्छे दिमाग की जरूरत है और रिसर्च और इनोवेशन का कल्चर बनाना है. मेडिकल साइंस को रिसर्चर्स की जरूरत है, धार्मिक कट्टरपंथियों की नहीं.”
पूर्व DGP शेष पॉल वैद ने शुरू किया विवाद
यह विवाद जम्मू-कश्मीर पुलिस के पूर्व DGP शेष पॉल वैद ने शुरू किया था, जिन्होंने दिल्ली लाल किले में हुए ब्लास्ट के बाद जिसमें डॉ. उमर नबी i20 कार चलाते हुए पाए गए थे, इस मामले को उठाया था. 11 नवंबर को वैद ने X पर लिखा कि कटरा मेडिकल कॉलेज (SMVDIME) में लगभग 70 प्रतिशत सीटें कश्मीर के छात्रों को दी गई थीं. उन्होंने कहा कि कटरा मेडिकल कॉलेज को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से फंड मिलता है, और श्राइन बोर्ड का पूरा इकोसिस्टम, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, मंदिर में आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों के डोनेशन से ही फंड होता है.
उन्होंने कहा, “और फिर हम देखते हैं कि डॉ मुजम्मिल या डॉ नबी जैसे डॉक्टर, शायद ऐसे इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होकर, वही कर रहे हैं जो वे हमेशा करते हैं. कौन जिम्मेदार है? क्या किया जाना चाहिए था, और क्या अभी भी किया जा सकता है? मैं यह आपके अच्छे फैसले पर छोड़ता हूं.”
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर आदित्य गुप्ता ने वैद की आलोचना की. “जब एक बार सम्मानित ऑफिसर फुल-टाइम नफरत फैलाने वाला बन जाता है, तो गिरावट साफ दिखती है. कटरा मेडिकल कॉलेज ने NEET के नियमों का पूरी तरह से पालन किया और श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है.ठ
गुप्ता ने कहा कि उनका ट्वीट फैक्ट्स के बारे में नहीं है, यह नफरत भड़काने की एक बेताब कोशिश है. सिस्टम का एक और फायदा उठाने वाला, जो अब रिटायर हो चुका है, एक फासीवादी कहानी को बढ़ाकर अपनी अहमियत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है.
BJP नेताओं ने वैद का साथ दिया और जम्मू शहर में कई राइट-विंग ग्रुप्स ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट किया. यूनिवर्सिटी बोर्ड ने अभी तक इस विवाद पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन पीटीआई ने अज्ञात अधिकारियों के हवाले से बताया कि प्रवेश योग्यता के आधार पर दिए गए थे क्योंकि संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है और इसलिए, धर्म के आधार पर कोई आरक्षण मानदंड लागू नहीं किया जा सकता है. हालांकि, BJP विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने कहा कि मंदिर की पवित्र मान्यताओं का सम्मान करते हुए, अब श्राइन बोर्ड एक्ट और यूनिवर्सिटी एक्ट में बदलाव जरूरी हैं.
