श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में MBBS एडमिशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने BJP पर निशाना साधा

BJP नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा एलजी को ज्ञापम सौंपा ( ETV Bharat )

By Mir Farhat Maqbool

श्रीनगर: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जम्मू प्रांत के रियासी जिले में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) में MBBS की पढ़ाई के लिए सिर्फ सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले स्टूडेंट्स को ही इजाजत देने की मांग की है. इसको लेकर जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विपक्षी पार्टियों के साथ इस मांग का विरोध करने के लिए हाथ मिलाया है. BJP नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने पार्टी के चार और विधायकों- शाम लाल शर्मा, सुरजीत सिंह सलाथिया, देविंदर कुमार मन्याल और रणबीर सिंह पठानिया के साथ शनिवार शाम जम्मू में जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक मेमोरेंडम सौंपा और उनसे उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने की अपील की, "जो माता वैष्णु देवी पर भरोसा करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं." सिन्हा श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के चेयरमैन हैं. IAS सचिन कुमार वैश्य चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और डॉ यशपाल शर्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. फिलहाल मामले में कमेंट के लिए किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं हो सका. श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल

SMVDIME को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने 2016 में नेशनल मेडिकल कमीशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से 467 बेड वाला श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल शुरू करने के बाद शुरू किया था. यह एक NABH-एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है. इस हॉस्पिटल का उद्घाटन 19 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. बोर्ड से नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों और गाइडलाइंस के हिसाब से 50 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज बनाने की मंज़ूरी मिलने के बाद, इस एकेडमिक साल में इसने 50 MBBS स्टूडेंट्स के अपने पहले बैच को एनरोल किया है. पहले बैच में से सिर्फ सात हिंदू

50 स्टूडेंट्स के पहले बैच में से सिर्फ सात हिंदू और एक सिख हैं, जबकि कश्मीर घाटी के 42 स्टूडेंट्स मुस्लिम हैं. जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JKBOPEE) ने उन स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन लिस्ट क्लियर की थी जिन्होंने NEET क्वालिफ़ाई किया था. सिन्हा से मिलने के बाद शर्मा ने रिपोर्टर्स से कहा, “यह इंस्टीट्यूट देश भर के लोगों के डोनेशन से चलता है, जिसका मकसद सनातन धर्म का सम्मान करना और उसे फैलाना है. जब एडमिशन पाने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक खास कम्युनिटी से होंगे, तो यह डोनर्स के लिए अच्छा नहीं होगा. हमने LG से रिक्वेस्ट की कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाए जो माता वैष्णु देवी पर भरोसा करते हैं.” 'सिर्फ सनातन धर्म को मानने वालों को ही एडमिशन मिले'

उन्होंने कहा, “हमने लोगों का विरोध दर्ज कराया है. BJP भी लोगों की बात मानती है कि कॉलेज में सिर्फ सनातन धर्म को मानने वालों को ही एडमिशन मिलना चाहिए. हमें भरोसा दिलाया गया कि इस बारे में काम चल रहा है. सभी नियमों और कानूनों पर गौर किया जा रहा है और यह माना जा रहा है कि धार्मिक भावना का सम्मान किया जाना चाहिए. बोर्ड, केंद्र और दूसरे संगठन इस पर काम कर रहे हैं और पूरी तरह से जांच के बाद मामले को नतीजे पर पहुंचाया जाएगा.” नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेमोरेंडम की आलोचना की

शर्मा के बयान पर रिएक्ट करते हुए NC के स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार ने BJP के बांटने वाले, नफरत भरे और कम्युनल तरीके से चलाए गए मेमोरेंडम की आलोचना की. उन्होंने कहा, “वे ज़्यादा दिन अपना रंग नहीं छिपा सकते. वे कश्मीर में अजान के लिए अपना इंटरव्यू रोकने का नाटक करेंगे, लेकिन जो लोग अजान को मानते हैं, वही BJP उन्हें एजुकेशनल इंस्टिट्यूट से बाहर निकाल देगी, भले ही स्टूडेंट्स में काबिलियत हो और उन्होंने सीटों के लिए पैसे दिए हों.” उन्होंने कहा, “इसका दूसरा पहलू यह है कि BJP के लॉजिक के हिसाब से सभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को हिंदू स्टूडेंट्स को अपनी जगह से निकाल देना चाहिए और यह ऐलान कर देना चाहिए कि सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी इंसान मंजूर नहीं है. मुझे लगता है कि LG ने BJP के ऐसे बांटने वाले, नफरत भरे और कम्युनल तरीके से चलाए गए मेमोरेंडम को अपनाकर हमारे देश के सेक्युलर मूल्यों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है.”