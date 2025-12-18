ETV Bharat / bharat

19 दिसंबर को रामोजी फिल्म सिटी आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, स्टेट PSC अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगी उद्घाटन

हैदराबाद : तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन के चेयरमैन बुर्रा वेंकटेशम ने बुधवार को एक बयान में बताया कि देश भर के पब्लिक सर्विस कमीशन (PSC) के चेयरपर्सन का नेशनल कॉन्फ्रेंस 19 और 20 दिसंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होगा. उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगी और वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन 20 तारीख को होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल होंगे.

उन्होंने बताया कि गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, UPSC चेयरमैन अजय कुमार, मेंबर लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और दिनेश दासा, UPSC सेक्रेटरी शशि रंजन कुमार, सभी राज्यों के चेयरपर्सन और दूसरे सीनियर अधिकारी इस इवेंट में हिस्सा लेंगे. वेंकटेशम ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन और UPSC को सुधारों पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा.

भर्ती में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा

उन्होंने आगे कहा, "इस कॉन्फ्रेंस में सरकारी नौकरी की भर्ती में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं पर चर्चा की जाएगी, राज्य PSCs के अनुभवों को ध्यान में रखा जाएगा और उन्हें दूर करने के लिए एक प्लान बनाया जाएगा. इसके अलावा भर्ती में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करने और तय समय के अंदर भर्तियां पूरी करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी."