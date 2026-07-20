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जम्मू कश्मीर स्टेटहुड के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन, ऑटो से जंतर-मंतर पहुंचे CM उमर अब्दुल्ला

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कार्यकर्ता पुलिस की परमिशन न मिलने के बावजूद जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे.

नेशनल कांफ्रेंस का जंतर मंतर पर प्रदर्शन
नेशनल कांफ्रेंस का जंतर मंतर पर प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 20, 2026 at 6:20 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के नेता भी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे. नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं की प्रमुख मांग थी कि केंद्र सरकार अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करे.

हाथों में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करने, फुल स्टेटहुड डिमांड लिखी हुई तख्तियां लेकर के जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के नेता, कई विधायक और पार्टी के पदाधिकारी जंतर मंतर पहुंचे. इस दौरान विधायक इरशाद रसूल कर ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि हमारी मांग है कि हमें हमारी फुल डिग्निटी वापस की जाए. हम अपने अधिकारों और अपनी पहचान को फिर से वापस आना चाहते हैं.

नेशनल कांफ्रेंस का जंतर मंतर पर प्रदर्शन (ETV Bharat)

पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करने की मांग

सोपोर से जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के विधायक इरशाद रसूल कर ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बने हुए 7 साल का समय हो चुका है. अब हमारी मांग है कि वहां फिर से पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली होनी चाहिए. चुनाव भी हो चुके हैं. सरकार को पूर्ण राज्य के हिसाब से शक्तियां मिलनी चाहिए.

नेशनल कांफ्रेंस का जंतर मंतर पर प्रदर्शन

वहीं, जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के नेता यूनुस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमसे वादा किया था कि आपको आपका पूर्ण राज्य वापस देंगे और यह उचित समय पर किया जाएगा. हम मोदी जी से जानना चाहते हैं कि आखिर उचित समय कब आएगा. अब काफी समय बीत चुका है. अब हमें हमारे राज्य का पूर्ण दर्जा चाहिए. इसी मांग को लेकर के हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए हैं.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रदर्शन करने की घोषणा की थी

नेशनल कांफ्रेंस नेता यूनुस इस दौरान हाथ में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लेकर के जंतर मंतर पर पहुंचे. उनके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद थे. बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की थी.

इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक एवं सांसद फारूक अब्दुल्ला और अन्य नेता एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे. कॉकरोच जनता पार्टी के पहले से चल रहे धरना प्रदर्शन के चलते दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी. लेकिन इसके बावजूद यह लोग जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग रखी.

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