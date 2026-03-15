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नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने शिया प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग, LG मनोज सिन्हा को सौंपा ज्ञापन

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए. (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पांच विधायकों ने उन शिया प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग की है, जिन्हें घाटी में गिरफ्तार किया गया था. ये गिरफ्तारियां 28 फरवरी को इजरायल-अमेरिका के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई थीं.

सत्ताधारी दल के विधायकों ने रविवार 15 मार्च को श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की गई है. इन विधायकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता और जदीबल से विधायक तनवीर सादिक, हब्बाकदल से विधायक शमीमा फिरदौस, पट्टन से विधायक रियाज बेदार, सोनावारी से विधायक हिलाल अकबर लोन और चदूरा से विधायक अली मोहम्मद डार शामिल हैं.

खामेनेई की हत्या के एक दिन बाद, 1 मार्च को कश्मीर में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे, जिसके कारण प्रशासन को श्रीनगर और घाटी के अन्य शिया-बहुल इलाकों में कड़े प्रतिबंध लगाने पड़े थे. इसके साथ ही, एक हफ्ते के लिए 4G और 5G डेटा और प्री-पेड मोबाइल सेवाएं भी निलंबित कर दी गई थीं. प्रदर्शनों के बाद, सत्ताधारी दल के कई विधायकों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने शोक मनाने वालों को गिरफ्तार किया है, हालांकि पुलिस ने किसी भी गिरफ्तारी का दावा नहीं किया था.

हालांकि, पुलिस ने यह जरूर कहा था कि उसकी साइबर सेल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी और श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

विधायकों ने कहा कि श्रीनगर जिले के जदीबल, लालबाजार, रैनावारी, हब्बाकदल, शाल्टेंग पुलिस स्टेशनों के साथ-साथ बडगाम जिले के चत्तरगाम और बडगाम, बांदीपोरा के संबल, बारामुला के पट्टन और घाटी के अन्य इलाकों में भी एफआईआर दर्ज की गई हैं.