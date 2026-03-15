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नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने शिया प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग, LG मनोज सिन्हा को सौंपा ज्ञापन

सत्ताधारी दल के विधायकों ने रविवार 15 मार्च को श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक ज्ञापन सौंपा.

Srinagar Shia Mourners Release
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : March 15, 2026 at 5:33 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पांच विधायकों ने उन शिया प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग की है, जिन्हें घाटी में गिरफ्तार किया गया था. ये गिरफ्तारियां 28 फरवरी को इजरायल-अमेरिका के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई थीं.

सत्ताधारी दल के विधायकों ने रविवार 15 मार्च को श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की गई है. इन विधायकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता और जदीबल से विधायक तनवीर सादिक, हब्बाकदल से विधायक शमीमा फिरदौस, पट्टन से विधायक रियाज बेदार, सोनावारी से विधायक हिलाल अकबर लोन और चदूरा से विधायक अली मोहम्मद डार शामिल हैं.

खामेनेई की हत्या के एक दिन बाद, 1 मार्च को कश्मीर में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे, जिसके कारण प्रशासन को श्रीनगर और घाटी के अन्य शिया-बहुल इलाकों में कड़े प्रतिबंध लगाने पड़े थे. इसके साथ ही, एक हफ्ते के लिए 4G और 5G डेटा और प्री-पेड मोबाइल सेवाएं भी निलंबित कर दी गई थीं. प्रदर्शनों के बाद, सत्ताधारी दल के कई विधायकों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने शोक मनाने वालों को गिरफ्तार किया है, हालांकि पुलिस ने किसी भी गिरफ्तारी का दावा नहीं किया था.

हालांकि, पुलिस ने यह जरूर कहा था कि उसकी साइबर सेल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी और श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

विधायकों ने कहा कि श्रीनगर जिले के जदीबल, लालबाजार, रैनावारी, हब्बाकदल, शाल्टेंग पुलिस स्टेशनों के साथ-साथ बडगाम जिले के चत्तरगाम और बडगाम, बांदीपोरा के संबल, बारामुला के पट्टन और घाटी के अन्य इलाकों में भी एफआईआर दर्ज की गई हैं.

विधायकों ने अपने ज्ञापन में कहा, "इन सभाओं के शांतिपूर्ण और धार्मिक होने के बावजूद, प्रशासन की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा रही है और यह उल्टा असर डाल सकती है. कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें यूएपीए (UAPA) जैसी कठोर धाराएं भी शामिल हैं. शोक मनाने वालों के खिलाफ इतने सख्त कानून का इस्तेमाल एक बहुत ही चिंताजनक मिसाल कायम करता है."

कानूनों के इस्तेमाल में भेदभाव का हवाला देते हुए विधायकों ने कहा कि आयतुल्ला खामेनेई, जो एक सम्मानित धार्मिक और आध्यात्मिक नेता, एक 'मरजा' (अनुकरण के स्रोत) और गहरी धर्मशास्त्रीय मान्यता रखने वाली शख्सियत थे, उनके लिए शोक सभाएं लखनऊ, कारगिल, नई दिल्ली, मुंबई और भारत के कई अन्य शहरों में बिना किसी कानूनी कार्रवाई के आयोजित की गईं.

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए यह असंगत और अन्यायपूर्ण है कि केवल जम्मू-कश्मीर के नागरिक ही उसी दुख को प्रकट करने के लिए आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं. इस तरह का भेदभाव समान नागरिकता और कानून के तहत समान संरक्षण के संवैधानिक वादे को कमजोर करता है." उन्होंने उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि रमजान के पवित्र महीने और ईद-उल-फितर से पहले सद्भावना के तौर पर उनके इस अनुरोध पर विचार किया जाए.

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