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नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया कि आगा ने भाजपा के ‘ऑपरेशन लोटस’ के तहत इस्तीफा दिया

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर ( IANS )

By Moazum Mohammad 2 Min Read

श्रीनगर: सांसद सैयद आगा रुहुल्लाह मेहदी के नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और संसद से इस्तीफे की घोषणा के एक दिन बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को उन्हें पार्टी से निकालने का श्रेय दिया, जो “लोगों की उम्मीदों” को रिप्रेजेंट करती रही है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर ने श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में कहा, “भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा रुहुल्लाह को निकालने में कामयाब रही है. वह उन ताकतों में शामिल हो गए हैं जिनका मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करना है.”