नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया कि आगा ने भाजपा के ‘ऑपरेशन लोटस’ के तहत इस्तीफा दिया
सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी के इस्तीफा देने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भाजपा का मकसद उनकी पार्टी को कमजोर करना है.
Published : November 4, 2026 at 3:02 PM IST
श्रीनगर: सांसद सैयद आगा रुहुल्लाह मेहदी के नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और संसद से इस्तीफे की घोषणा के एक दिन बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को उन्हें पार्टी से निकालने का श्रेय दिया, जो “लोगों की उम्मीदों” को रिप्रेजेंट करती रही है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर ने श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में कहा, “भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा रुहुल्लाह को निकालने में कामयाब रही है. वह उन ताकतों में शामिल हो गए हैं जिनका मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करना है.”
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेहदी ऑपरेशन लोटस के तहत पार्टी छोड़ने वाले कश्मीर के पहले व्यक्ति हैं. सागर ने कहा, "जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलातिया को लाने में सफल रहे. लेकिन कश्मीर से अब तक कोई नहीं आया है."
एक और विधायक सज्जाद शाहीन ने कहा कि रुहुल्ला ने श्रीनगर लोकसभा सीट छोड़कर अपने इलाके के लोगों और मतदाताओं के साथ धोखा किया है. उन्होंने कहा, "वह विधायक और सांसद के तौर पर फेल हो गए. वह अपने चुनाव क्षेत्र में भी फेल हो गए हैं."
बता दें कि लोकसभा की सदस्यता और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से मंगलवार को सैयद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने इस्तीफा दे दिया था. साथ ही मेहदी ने भाजपा और आरएसएस को संदेश देते हुए कहा कि अगर वे जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तो उन्हें भारत को वास्तव में धर्मनिरपेक्ष बनाना होगा.
रुहुल्लाह ने कहा, ‘‘अगर आप जम्मू-कश्मीर के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तो भारत को वास्तव में भारत बनाइए. ऐसा भारत, जिसे मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों ने अपने खून-पसीने से सींचा है.’’
उन्होंने बडगाम के बेहिश्त-ए-जहरा पार्क में अपने पिता आगा सैयद मेहदी की 26वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, ‘‘यह देश आरएसएस की विरासत नहीं है, जहां मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकार कुचले जाते हैं.’’ उन्होंने मशहूर शायर राहत इंदौरी का यह शेर भी पढ़ा,‘‘सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है.’’ इस पर वहां मौजूद लोगों ने ‘इंकलाब जिंदाबाद’ और ‘हिंदुस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए.
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