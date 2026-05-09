ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय महिला आयोग ने TCS 'कन्वर्जन' मामले पर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी!

टीसीएस केस की जांच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस साधना जाधव की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई गई थी.

TCS Conversion Case
राष्ट्रीय महिला आयोग ने TCS कन्वर्जन मामले पर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई/नासिक: नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने नासिक में टीसीएस फैसिलिटी में महिलाओं के साथ कथित हैरेसमेंट और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों की गहरी जांच के बाद मुख्यमंत्री को 50 पेज की रिपोर्ट सौंपी.

मुख्यमंत्री ने कमीशन को भरोसा दिलाया कि कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त और असरदार कार्रवाई की जाएगी.

50 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट

नासिक में टीसीएस फैसिलिटी में महिलाओं के साथ कथित उत्पीड़न और जबरदस्ती धर्म बदलने के आरोपों की जांच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस साधना जाधव की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई गई थी. इस प्रोसेस के तहत कमेटी ने 18 और 19 अप्रैल को नासिक का दौरा किया. इस दौरे के दौरान कमेटी ने पीड़ित महिलाओं, पुलिस अधिकारियों और दूसरे संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ डिटेल में बातचीत की.

इसलिए उन्होंने 50 पेज से ज्यादा की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कंपनी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के बारे में 25 से ज़्यादा जरूरी सुझाव शामिल हैं. एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने कहा कि रिपोर्ट में जरूरी नतीजे और सुधार के तरीके बताए गए हैं. इनका मकसद काम की जगह पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, न्याय और जवाबदेही पक्का करना है.

पीड़ितों ने कमीशन के सामने क्या शिकायतें की?

एक युवा पीड़ित ने एनसीडब्ल्यू टीम को बताया कि उसे अपने बहुत खराब घरेलू हालात की वजह से कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी. एक युवा महिला ने बताया कि उसके पिता कैंसर के आखिरी स्टेज में हैं और बिस्तर पर हैं. उनके मेडिकल इलाज और कीमोथेरेपी के लिए तुरंत पैसे की जरूरत होने पर उसने काम की जगह पर होने वाली बेइज्जती और मानसिक परेशानी को चुपचाप सहा.

अपनी आपबीती बताती हुई वह भावुक हो गई और फूट-फूट कर रोने लगी. उन्होंने आगे बताया कि अपने पिता के इलाज के लिए दवाइयां खरीदने की जरूरत और घर पर भुखमरी के खतरे ने उन्हें अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट से समझौता करने पर मजबूर कर दिया.

पूरे परिवार की जिम्मेदारी

अपनी तकलीफ बताते हुए एक और लड़की ने बताया कि उनके पिता पैरालिसिस की वजह से बिस्तर पर हैं और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है. अक्सर घर में खाने का एक निवाला भी नहीं होता था. ऐसे हालात में जब भूख की तकलीफ पर्सनल इज्जत से ज्यादा जरूरी हो गई थी. उन्हें कंपनी में अपने सीनियर्स द्वारा दी जाने वाली मेंटल हैरेसमेंट को सहते हुए काम करते रहने के लिए मजबूर होना पड़ा.

ये भी पढ़ें- TCS यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामला: आरोपी निदा खान को हिरासत में लिया गया, 11 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा

TAGGED:

राष्ट्रीय महिला आयोग
टीसीएस नासिक यौन उत्पीड़न
NCW SUBMITS REPORT
MAHARASHTRA CM
TCS CONVERSION CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.