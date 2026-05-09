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राष्ट्रीय महिला आयोग ने TCS 'कन्वर्जन' मामले पर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी!

राष्ट्रीय महिला आयोग ने TCS कन्वर्जन मामले पर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी ( ETV Bharat )

मुंबई/नासिक: नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने नासिक में टीसीएस फैसिलिटी में महिलाओं के साथ कथित हैरेसमेंट और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों की गहरी जांच के बाद मुख्यमंत्री को 50 पेज की रिपोर्ट सौंपी. मुख्यमंत्री ने कमीशन को भरोसा दिलाया कि कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त और असरदार कार्रवाई की जाएगी. 50 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट नासिक में टीसीएस फैसिलिटी में महिलाओं के साथ कथित उत्पीड़न और जबरदस्ती धर्म बदलने के आरोपों की जांच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस साधना जाधव की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई गई थी. इस प्रोसेस के तहत कमेटी ने 18 और 19 अप्रैल को नासिक का दौरा किया. इस दौरे के दौरान कमेटी ने पीड़ित महिलाओं, पुलिस अधिकारियों और दूसरे संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ डिटेल में बातचीत की. इसलिए उन्होंने 50 पेज से ज्यादा की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कंपनी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के बारे में 25 से ज़्यादा जरूरी सुझाव शामिल हैं. एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने कहा कि रिपोर्ट में जरूरी नतीजे और सुधार के तरीके बताए गए हैं. इनका मकसद काम की जगह पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, न्याय और जवाबदेही पक्का करना है.