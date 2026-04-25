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मध्य प्रदेश व केरल पुलिस को फटकार लगाकर आदेश- फरमान खान की गिरफ्तारी जल्द करें

मध्य प्रदेश की नाबालिग लड़की से केरल में जाकर शादी रचाने वाले फरमान खान के प्रति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सख्त.

Order arrest Farman Khan
फरमान खान की गिरफ्तारी जल्द करने का आदेश (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 3:45 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : प्रयागराज महाकुंभ में वायरल गर्ल से नाबालिग होते हुए भी शादी रचाने वाले फरमान खान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिए हैं. इसके साथ ही आयोग ने मध्य प्रदेश और केरल पुलिस को फटकार लगाई है.

नाबालिग से फरमान ने केरल में रचाई शादी

नाबालिग से फरमान खान ने 11 मार्च 2026 को केरल के नायनार मंदिर में शादी रचाई थी. इस शादी का लड़की के माता-पिता ने कड़ा विरोध किया था. पहले तर्क दिया गया कि लड़की बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है. लेकिन जब लड़की के दस्तावेजों की जांच की गई तो वह नाबालिग निकली. लड़की के माता-पिता ने इसे लव जिहाद बताया. माता-पिता ने इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित माता-पिता ने उनकी लड़की उन्हें सौंपने की मांग की.

अधिवक्ता प्रथम दुबे (ETV BHARAT)

दस्तावेज चेक करने पर नाबालिग मिली लड़की

पीड़ित माता-पिता ने महेश्वर के शासकीय अस्पताल का रिकॉर्ड आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया. रिकॉर्ड में लड़की का जन्म 30 दिसंबर 2009 पाया गया. इसके हिसाब से लड़की की उम्र उम्र 16 साल 2 महीने पाई गई. वहीं, केरल में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए उपयोग में लिए गए महेश्वर नगर पालिका के जन्म प्रमाण पत्र में लड़की की उम्र 1 जनवरी 2008 बताई गई थी. मामला गर्माने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मध्य प्रदेश और केरल के डीजीपी उपस्थित होने के निर्देश दिए थे.

मध्य प्रदेश व केरल पुलिस के बीच विवाद

आयोग के सामने डीजीपी केरल और डीजीपी मध्य प्रदेश उपस्थित हुए. दोनों से आयोग के अध्यक्ष ने नाबालिग से शादी करने वाले फरमान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का कारण पूछा. इस दौरान मध्य प्रदेश पुलिस और केरल पुलिस एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते रहे. मध्य प्रदेश पुलिस का कहना था कि मामले की जांच की जा रही है. मध्य प्रदेश पुलिस का कहना था कि केरल में फरमान खान को अग्रिम जमानत मिली है. इसलिए केरल पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को पीड़िता से मिलने से रोक दिया.

दोनों राज्यों की पुलिस को दिए कार्रवाई के निर्देश

नाबालिग के माता-पिता की ओर से सुनवाई में शामिल अधिवक्ता प्रथम दुबे ने केरल के डीजीपी से सवाल किया "लड़की नाबालिग होने के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई." राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दोनों राज्यों के शीर्ष अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए. आयोग ने मध्य प्रदेश और केरल पुलिस को फरमान खान के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम और अत्याचार अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. शादी के एक माह बाद नाबालिग को प्रेग्नेंट बताया जा रहा है.

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