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दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, पुलिस कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग ने दक्षिण-पूर्व दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप और उसके पुरुष मित्र के साथ मारपीट की दिल दहला देने वाली घटना पर गंभीर रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग की इस सख्त कार्रवाई के बाद राजधानी में महिला सुरक्षा और पुलिसिया तंत्र पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह सनसनीखेज मामला तब सामने आया जब पीड़िता अपने 17 वर्षीय दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने आई थी. मंदिर दर्शन के बाद दोनों टहलने के लिए पास के ही आस्था कुंज पार्क में चले गए. आरोप है कि पार्क के अंदर तीन बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उन्हें घेर लिया. इसके बाद आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से लड़की को उसके दोस्त से अलग कर दिया और एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. अपराधियों ने मौके पर दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी.

एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष का कड़ा रुख

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इस गंभीर मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को आधिकारिक पत्र लिखा है. आयोग ने मांग की है कि इस पूरे मामले की समयबद्ध (टाइम-बाउंड) और व्यापक जांच की जाए. साथ ही, वारदात में शामिल फरार चल रहे आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.