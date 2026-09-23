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दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, पुलिस कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दक्षिण-पूर्व दिल्ली में नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है.

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दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी पर NCW (कॉन्‍सेप्‍ट इमेज)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 23, 2026 at 11:18 AM IST

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Updated : September 23, 2026 at 11:58 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग ने दक्षिण-पूर्व दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप और उसके पुरुष मित्र के साथ मारपीट की दिल दहला देने वाली घटना पर गंभीर रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग की इस सख्त कार्रवाई के बाद राजधानी में महिला सुरक्षा और पुलिसिया तंत्र पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह सनसनीखेज मामला तब सामने आया जब पीड़िता अपने 17 वर्षीय दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने आई थी. मंदिर दर्शन के बाद दोनों टहलने के लिए पास के ही आस्था कुंज पार्क में चले गए. आरोप है कि पार्क के अंदर तीन बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उन्हें घेर लिया. इसके बाद आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से लड़की को उसके दोस्त से अलग कर दिया और एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. अपराधियों ने मौके पर दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी.

एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष का कड़ा रुख

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इस गंभीर मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को आधिकारिक पत्र लिखा है. आयोग ने मांग की है कि इस पूरे मामले की समयबद्ध (टाइम-बाउंड) और व्यापक जांच की जाए. साथ ही, वारदात में शामिल फरार चल रहे आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

सुरक्षा ऑडिट और सहायता की मांग : आयोग ने केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक ही सीमित न रहते हुए, प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े सुधारों की भी मांग की है.

  • सार्वजनिक पार्कों का सुरक्षा ऑडिट: दिल्ली के सभी सार्वजनिक पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.
  • फर्जी पुलिस पर रोक: पुलिस कर्मियों के नाम पर आम जनता को डराने और ठगने वाले तत्वों पर लगाम कसने के लिए विशेष उपाय करने को कहा गया है.
  • पीड़िता को संबल: नाबालिग पीड़िता, उसके परिवार तथा घायल मित्र को तुरंत चिकित्सीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और प्रशासनिक सुरक्षा सहायता प्रदान करने पर जोर दिया गया है.

आयोग ने पुलिस प्रशासन से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन सात दिनों के भीतर पूरे मामले की 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) प्रस्तुत की जाए. आयोग ने कड़े संदेश में दोहराया है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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Last Updated : September 23, 2026 at 11:58 AM IST

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