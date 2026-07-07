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केतन हत्याकांड के बाद फिर चर्चा में आया 'पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग' की मांग: जानिए इस पर विदेशों में क्या है स्थिति?

पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड (सिया-केतन केस) ने देश में एक बार फिर पुरुषों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. इस संवेदनशील घटनाक्रम के बीच, बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले को "बेहद परेशान करने वाला" बताया और एक निष्पक्ष व तटस्थ जांच की मांग की है.

केतन अग्रवाल मामले का संदर्भ देते हुए उन्होंने संसद में पहले से ही लंबित अपने 'पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक' (National Commission for Men Bill) की आवश्यकता को दोबारा रेखांकित किया है. डॉ. मित्तल ने अपने आधिकारिक एक्स (X) हैंडल पर लिखा, "केतन अग्रवाल का मामला इस बात की याद दिलाता है कि पुरुष भी अपराध के पीड़ित हो सकते हैं. उन्हें भी संस्थागत सहायता, कानूनी सुरक्षा और एक ऐसा मंच मिलना चाहिए जहां उनकी आवाज़ सुनी जा सके. कानून के तहत हर पीड़ित न्याय और समान सुरक्षा का हकदार है, और न्याय हमेशा लिंग-निरपेक्ष होना चाहिए."

भारत में पुरुषों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Men) की स्थापना का मुद्दा नया नहीं है. यह विभिन्न राज्यों में लंबे समय से एक गंभीर चर्चा और तीखी बहस का विषय रहा है. इस संवेदनशील विषय पर हमारे नीति निर्माताओं, कानूनविदों, समाजशास्त्रियों और सामाजिक वकालत करने वाले समूहों के बीच राय हमेशा बंटी रही है.

आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग की यह मांग क्या है, इसके गठन की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है, और इस पर समाज के अलग-अलग पक्षों का क्या तर्क है.

दिसंबर 2025 में, राज्यसभा सदस्य अशोक कुमार मित्तल ने पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करने और कानूनी पूर्वाग्रहों, मानसिक स्वास्थ्य व घरेलू शोषण जैसे मुद्दों के समाधान के लिए एक वैधानिक निकाय बनाने के उद्देश्य से 'पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2025' पेश किया. इससे पहले जुलाई 2025 में, 80 से अधिक बाइकर्स के एक समूह ने पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की वकालत करते हुए 20 राज्यों में 16,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की थी. उन्होंने पुरुषों में बढ़ती आत्महत्याओं, घरेलू हिंसा और लिंग-आधारित कानूनों के कथित दुरुपयोग जैसी चिंताओं पर प्रकाश डाला.

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों का रुख

जुलाई 2023 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवाहित पुरुषों के बीच आत्महत्या जैसे मुद्दों के समाधान के उद्देश्य से 'पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग' बनाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया था. अदालत ने एकतरफा दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता की आलोचना की और शादी के तुरंत बाद युवा लड़कियों की मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाया.

उत्तराखंड में हुई चर्चाओं ने इस प्रस्तावित आयोग पर मिली-जुली प्रतिक्रियाओं को रेखांकित किया. कुछ विशेषज्ञों ने पुरुषों की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे निकाय की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि अन्य ने इसकी प्रभावशीलता और एक अलग आयोग की जरूरत पर सवाल उठाए.

आखिर क्या है पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक?

भारत में पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCM) एक वैधानिक निकाय है, जिसे पुरुषों के अधिकारों और कल्याण से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए स्थापित किया गया है. यह देश में पुरुषों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने, तथा उनका सामाजिक, कानूनी और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से काम करता है.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत गठित यह आयोग उन शिकायतों और अपीलों पर कार्रवाई करता है, जहां पुरुषों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव या अन्याय हुआ है. इसके कार्यक्षेत्र में मौजूदा कानूनों और नीतियों की समीक्षा करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पारिवारिक कानून, घरेलू हिंसा और रोजगार के अधिकारों जैसे क्षेत्रों में पुरुषों को अनुचित रूप से नुकसान न पहुंचाएं. यह आयोग अनुसंधान, वकालत और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से पुरुषों की समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

कानूनी और सामाजिक चिंताओं के साथ-साथ, पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCM) पुरुषों द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है. इसका उद्देश्य दोनों लिंगों के बीच सद्भाव और समानता को बढ़ावा देते हुए, राष्ट्रीय नीति वार्ताओं में पुरुषों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करके लैंगिक चर्चा में संतुलन बनाना है. यह आयोग व्यापक रूप से लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करता है.

कुल मिलाकर, भारत में पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में काम करता है कि दूसरों के अधिकारों से समझौता किए बिना पुरुषों के अधिकारों को मान्यता और सुरक्षा मिले. यह निष्पक्षता और सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान पर जोर देते हुए लैंगिक मुद्दों पर अधिक समावेशी चर्चा की दिशा में एक कदम का प्रतीक है.