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केतन हत्याकांड के बाद फिर चर्चा में आया 'पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग' की मांग: जानिए इस पर विदेशों में क्या है स्थिति?

हालिया 'सिया-केतन' मामले को लेकर पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि अपराध का कोई जेंडर नहीं होता.

NATIONAL COMMISSION FOR MEN
केतन अग्रवाल और राजा रघुवंशी. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 6:20 PM IST

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पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड (सिया-केतन केस) ने देश में एक बार फिर पुरुषों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. इस संवेदनशील घटनाक्रम के बीच, बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले को "बेहद परेशान करने वाला" बताया और एक निष्पक्ष व तटस्थ जांच की मांग की है.

केतन अग्रवाल मामले का संदर्भ देते हुए उन्होंने संसद में पहले से ही लंबित अपने 'पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक' (National Commission for Men Bill) की आवश्यकता को दोबारा रेखांकित किया है. डॉ. मित्तल ने अपने आधिकारिक एक्स (X) हैंडल पर लिखा, "केतन अग्रवाल का मामला इस बात की याद दिलाता है कि पुरुष भी अपराध के पीड़ित हो सकते हैं. उन्हें भी संस्थागत सहायता, कानूनी सुरक्षा और एक ऐसा मंच मिलना चाहिए जहां उनकी आवाज़ सुनी जा सके. कानून के तहत हर पीड़ित न्याय और समान सुरक्षा का हकदार है, और न्याय हमेशा लिंग-निरपेक्ष होना चाहिए."

भारत में पुरुषों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Men) की स्थापना का मुद्दा नया नहीं है. यह विभिन्न राज्यों में लंबे समय से एक गंभीर चर्चा और तीखी बहस का विषय रहा है. इस संवेदनशील विषय पर हमारे नीति निर्माताओं, कानूनविदों, समाजशास्त्रियों और सामाजिक वकालत करने वाले समूहों के बीच राय हमेशा बंटी रही है.

आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग की यह मांग क्या है, इसके गठन की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है, और इस पर समाज के अलग-अलग पक्षों का क्या तर्क है.

दिसंबर 2025 में, राज्यसभा सदस्य अशोक कुमार मित्तल ने पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करने और कानूनी पूर्वाग्रहों, मानसिक स्वास्थ्य व घरेलू शोषण जैसे मुद्दों के समाधान के लिए एक वैधानिक निकाय बनाने के उद्देश्य से 'पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2025' पेश किया. इससे पहले जुलाई 2025 में, 80 से अधिक बाइकर्स के एक समूह ने पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की वकालत करते हुए 20 राज्यों में 16,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की थी. उन्होंने पुरुषों में बढ़ती आत्महत्याओं, घरेलू हिंसा और लिंग-आधारित कानूनों के कथित दुरुपयोग जैसी चिंताओं पर प्रकाश डाला.

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों का रुख

जुलाई 2023 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवाहित पुरुषों के बीच आत्महत्या जैसे मुद्दों के समाधान के उद्देश्य से 'पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग' बनाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया था. अदालत ने एकतरफा दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता की आलोचना की और शादी के तुरंत बाद युवा लड़कियों की मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाया.

उत्तराखंड में हुई चर्चाओं ने इस प्रस्तावित आयोग पर मिली-जुली प्रतिक्रियाओं को रेखांकित किया. कुछ विशेषज्ञों ने पुरुषों की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे निकाय की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि अन्य ने इसकी प्रभावशीलता और एक अलग आयोग की जरूरत पर सवाल उठाए.

आखिर क्या है पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक?

भारत में पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCM) एक वैधानिक निकाय है, जिसे पुरुषों के अधिकारों और कल्याण से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए स्थापित किया गया है. यह देश में पुरुषों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने, तथा उनका सामाजिक, कानूनी और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से काम करता है.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत गठित यह आयोग उन शिकायतों और अपीलों पर कार्रवाई करता है, जहां पुरुषों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव या अन्याय हुआ है. इसके कार्यक्षेत्र में मौजूदा कानूनों और नीतियों की समीक्षा करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पारिवारिक कानून, घरेलू हिंसा और रोजगार के अधिकारों जैसे क्षेत्रों में पुरुषों को अनुचित रूप से नुकसान न पहुंचाएं. यह आयोग अनुसंधान, वकालत और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से पुरुषों की समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

कानूनी और सामाजिक चिंताओं के साथ-साथ, पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCM) पुरुषों द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है. इसका उद्देश्य दोनों लिंगों के बीच सद्भाव और समानता को बढ़ावा देते हुए, राष्ट्रीय नीति वार्ताओं में पुरुषों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करके लैंगिक चर्चा में संतुलन बनाना है. यह आयोग व्यापक रूप से लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करता है.

कुल मिलाकर, भारत में पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में काम करता है कि दूसरों के अधिकारों से समझौता किए बिना पुरुषों के अधिकारों को मान्यता और सुरक्षा मिले. यह निष्पक्षता और सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान पर जोर देते हुए लैंगिक मुद्दों पर अधिक समावेशी चर्चा की दिशा में एक कदम का प्रतीक है.

भारत में पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन पुरुषों के अधिकारों और उन मुद्दों के बारे में बढ़ती चिंताओं के समाधान के लिए किया गया था जहां पुरुषों को खुद को उपेक्षित या भेदभाव का शिकार महसूस होता था, विशेष रूप से पारिवारिक कानूनों और सामाजिक कल्याण के संदर्भ में. इसकी स्थापना पुरुषों को अपनी शिकायतें उठाने के लिए एक मंच प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि महिलाओं के अधिकारों के साथ-साथ उनके अधिकारों की भी रक्षा और संतुलन बना रहे.

क्यों उठी इस आयोग के गठन की मांग?

  • कुछ पुरुषों को पारिवारिक विवादों, घरेलू हिंसा के आरोपों और कानूनी मामलों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जहां उन्हें पक्षपात (भेदभाव) का अहसास हुआ.
  • मौजूदा कानूनों और नीतियों को अक्सर महिलाओं के पक्ष में देखा जाता था, जिससे पुरुष के दृष्टिकोण से ऐसे कानूनों की समीक्षा करने वाले एक निकाय (आयोग) की मांग उठी.
  • पुरुषों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, जिनमें बेरोजगारी, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं.
  • इसका उद्देश्य कानूनी, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करके लैंगिक न्याय (जेंडर जस्टिस) को बढ़ावा देना था.
  • यह आयोग भारतीय समाज में पुरुषों के कल्याण और उनके अधिकारों पर जागरूकता पैदा करना तथा इस विषय पर चर्चा को बढ़ावा देना चाहता था.
  • इसका मकसद पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और लिंग से जुड़े मामलों में समानता व निष्पक्षता को बढ़ावा देना था.

क्या दुनिया के अन्य देशों में पुरुषों के लिए ऐसे आयोग हैं?

अन्य देशों में पुरुषों के लिए आयोग या संगठन भारत के 'पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग' के समान उद्देश्यों पर काम करते हैं. इन निकायों का लक्ष्य आमतौर पर पुरुषों को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करना और पुरुषों के दृष्टिकोण को शामिल करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है.

  • ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलियाई सरकार के पास 'मेन्स राइट्स एजेंसी' (Men's Rights Agency) जैसी पहल और संगठन हैं। इसके अलावा विभिन्न पुरुष स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम भी हैं जो घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक कानून जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  • यूनाइटेड किंगडम (UK): यूके में कई पुरुष संगठन और वकालत करने वाले समूह हैं, जिनमें 'गवर्नमेंट इक्वेलिटीज़ ऑफिस' (Government Equalities Office) शामिल है जो महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों के मुद्दों पर भी ध्यान देता है। इसके अलावा कानूनी सुधारों की मांग करने वाले 'मेन्स राइट्स मूवमेंट' (Men's Rights Movement) जैसे गैर-सरकारी समूह भी वहाँ सक्रिय हैं।
  • यूनाइटेड स्टेट्स (USA): अमेरिका में विशेष रूप से पुरुषों के लिए कोई औपचारिक राष्ट्रीय आयोग नहीं है, लेकिन कई वकालत समूह और गैर-लाभकारी संगठन पुरुषों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनमें 'नेशनल कोअलिशन फॉर मेन' (National Coalition for Men) और अन्य सहायता नेटवर्क शामिल हैं जो पिता के अधिकारों (फादर्स राइट्स), मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा के मामलों पर काम करते हैं।
  • कनाडा: अमेरिका की ही तरह कनाडा में भी पुरुषों के स्वास्थ्य, कानूनी मुद्दों और कल्याण के लिए समर्पित विभिन्न वकालत और सहायता संगठन हैं, हालांकि वहाँ विशेष रूप से पुरुषों के लिए कोई औपचारिक राष्ट्रीय आयोग नहीं है।
  • न्यूजीलैंड: यहाँ की सरकार और गैर-सरकारी संगठन (NGOs) पुरुषों के स्वास्थ्य, कल्याण और पारिवारिक मुद्दों पर केंद्रित कार्यक्रम चलाते हैं, हालांकि इसके लिए कोई अलग से समर्पित राष्ट्रीय आयोग नहीं है।


'हनीमून मर्डर' से लेकर मेरठ के 'ब्लू ड्रम' कांड ने झकझोड़ा

पुरुषों के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराधों की यह फेहरिस्त सिर्फ केतन अग्रवाल मामले तक ही सीमित नहीं है. हाल के दिनों में सामने आए दो और बड़े मामलों ने देश को झकझोर कर रख दिया था.

इसमें पहला मामला इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी का है, जिनकी पत्नी सोनम ने शादी के ठीक बाद मेघालय में हनीमून के दौरान सुपारी किलर्स के जरिए उनकी बेरहमी से हत्या करवा दी थी. वहीं, उत्तर प्रदेश के मेरठ का 'ब्लू ड्रम' मर्डर केस क्रूरता की सारी हदें पार कर गया, जहां मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत की उनकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी और शव के टुकड़े कर सबूत मिटाने के लिए उसे एक नीले ड्रम में सीमेंट से भर दिया था.

निष्कर्ष

ये संगठन और आयोग संरचना और कार्यक्षेत्र के मामले में अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका साझा लक्ष्य पुरुषों के कल्याण को बढ़ावा देना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और सार्वजनिक नीति वार्ताओं में पुरुषों के मुद्दों को शामिल करके लैंगिक समानता में योगदान देना है.

पुरुषों से जुड़े इन आयोगों की औपचारिकता और विस्तार के स्तर में देशों के अनुसार भिन्नता है, लेकिन ये सभी वकालत, सहायता कार्यक्रमों और कभी-कभी सरकार समर्थित पहलों के माध्यम से पुरुषों की समस्याओं के समाधान में लगे हुए हैं.

'पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक' (नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल) अभी तक पास नहीं हुआ है, क्योंकि इसे सांसद डॉ. अशोक कुमार मित्तल द्वारा 6 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में केवल एक निजी सदस्य विधेयक (प्राइवेट मेंबर बिल) के रूप में पेश किया गया था. यह प्रस्तावित कानून अभी भी संसदीय प्रक्रिया के अधीन है.

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