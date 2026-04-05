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उत्तराखंड में महसूस हुए भूकंप के झटके, 100 दिन में तीसरी बार डोली बागनाथ की धरती, जानें कितनी थी तीव्रता

उत्तराखंड में महसूस हुए भूकंप के झटके ( PHOTO- ETV Bharat )