राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शरत प्रधान की कला के मुरीद हुए मुकेश अंबानी, ₹20 लाख में खरीदी ताड़पत्र की ऐतिहासिक पेंटिंग
ओडिशा के नेशनल अवार्ड विजेता शरत प्रधान पिछले पैंतीस सालों से ताड़पत्र चित्रकला सहेज रहे हैं, जिनकी एक कलाकृति रिलायंस ने बीस लाख में खरीदी.
Published : June 13, 2026 at 10:12 AM IST
पुरी (ओडिशा): हाथ में लोहे की महीन लेखनी, ताड़ के कुछ सूखे पत्ते और दिल में ओडिशा की कला, संस्कृति तथा अनमोल विरासत को समेटे निमापाड़ा के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पकार शरत कुमार प्रधान हर दिन इतिहास को जीवंत कर रहे हैं. उनके हाथों में जाकर ताड़ का एक साधारण पत्ता सिर्फ सूखा पत्ता नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा जीवंत कैनवास बन जाता है जिस पर रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, दशावतार और जगन्नाथ संस्कृति की कालजयी गाथाएं जीवंत हो उठती हैं. हाल ही में शरत प्रधान की एक अद्भुत कलाकृति को रिलायंस ग्रुप ने ₹20 लाख से अधिक की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा है. यह ऐतिहासिक सफलता न केवल शरत की व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि वैश्विक और कॉर्पोरेट स्तर पर ओडिशा की पारंपरिक हस्तशिल्प कला को मिली एक बहुत बड़ी पहचान है.
कागज से पहले ज्ञान का भंडार थे ताड़ के पत्ते
आज के डिजिटल युग में जहां सारी जानकारी कंप्यूटर और मोबाइल में सिमट गई है, यह सोचना भी हैरान करता है कि कभी ताड़ के पत्ते ही मानव ज्ञान के सबसे बड़े रक्षक थे. प्राचीन काल में ओडिशा के ऋषियों, विद्वानों और कवियों ने अपने आध्यात्मिक विचारों, साहित्य और पुराणों को ताड़ के पत्तों पर ही सहेज कर रखा था. समय बदला और माध्यम बदले, लेकिन ताड़ के पत्तों में सुरक्षित यह विरासत आज भी अमूल्य है.
वही प्राचीन परंपरा समय के साथ लेखन से आगे बढ़कर एक अनूठी दृश्य कला में तब्दील हो गई. ताड़पत्र चित्रकला का सबसे कठिन हिस्सा इसकी बारीक नक्काशी और इसके पीछे की अटूट साधना है. एक भी कलाकृति को तैयार करने में महीनों का कठिन परिश्रम लगता है. इसके मुख्य विषयों में जगन्नाथ संस्कृति, रथ यात्रा, रामायण और महाभारत शामिल हैं. हालांकि, बदलते समय के साथ शरत प्रधान ने इसमें 'ट्री ऑफ लाइफ' जैसे आधुनिक और समकालीन डिज़ाइनों को भी शामिल किया है, जो विदेशी खरीदारों को बेहद आकर्षित कर रहे हैं.
बेहद कठिन और जटिल है बनाने की प्रक्रिया
ताड़पत्र चित्रकला जितनी सुंदर दिखाई देती है, इसे बनाने की प्रक्रिया उतनी ही जटिल और श्रमसाध्य है. सबसे पहले ताड़ के पेड़ों से पत्तों को इकट्ठा किया जाता है. फिर उन्हें कीड़ों और सड़न से बचाने के लिए हल्दी और नीम मिले पानी में उबाला जाता है. सुखाने के बाद पत्तों को समतल करके निश्चित आकार में काटा जाता है.
इसके बाद असली कलाकारी शुरू होती है. यहां कलाकार किसी ब्रश या पेन का नहीं, बल्कि लोहे की एक नुकीली सुई जैसी 'लेखनी' का उपयोग करते हैं. पत्तों पर सीधे नक्काशी की जाती है, जहां एक छोटी सी चूक भी पूरे पत्ते को बर्बाद कर सकती है. नक्काशी पूरी होने के बाद, उकेरी गई लाइनों को उभारने के लिए प्राकृतिक काले रंग का लेप लगाया जाता है, जिससे पूरी कलाकृति जादुई रूप से खिल उठती है. यह कला इतनी अनूठी है कि राज्य सरकार ने इसे 'ग्रुप-ए' हस्तशिल्प का दर्जा दिया है.
गुरुओं की सीख और संघर्ष की विजय
शरत प्रधान पिछले 35 से अधिक वर्षों से इस कला की साधना कर रहे हैं. उन्होंने इस विधा की बारीकियां मास्टर आर्टिस्ट गोकुल बिहारी पटनायक और पद्मश्री विनोद महाराणा जैसे महान गुरुओं से सीखी हैं. कला के प्रति उनके इसी समर्पण के लिए उन्हें भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा साल 2012 में 'सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट' और साल 2016 में देश के प्रतिष्ठित 'नेशनल अवार्ड' से सम्मानित किया जा चुका है.
शरत प्रधान कहते हैं, ताड़पत्र कलाकृतियां बहुत हल्की, टिकाऊ और ले जाने में आसान होती हैं. प्राचीन ताड़पत्र पांडुलिपियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रही हैं, यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी भारी मांग है. मुझे विश्वास है कि इस कला को अपनाकर कोई भी सम्मानजनक आजीविका कमा सकता है.
युवा पीढ़ी को बचाने का संकल्प: भोलानाथ गुरुकुल
जहां एक ओर स्थानीय निवासी गंगाधर ओझा और विद्वान विचित्रांनद साहू जैसे लोग इस कला को ओडिशा की दुर्लभ सांस्कृतिक धरोहर मानते हुए सरकारी सहयोग की मांग कर रहे हैं, वहीं शरत प्रधान ने खुद आगे बढ़कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. उन्होंने साल 2022 में 'भोलानाथ गुरुकुल फाउंडेशन' की स्थापना की है. इस गुरुकुल का उद्देश्य संघर्ष कर रहे कलाकारों की मदद करना और आज की उस युवा पीढ़ी को इस कला से जोड़ना है जो इससे दूर होती जा रही है.
रिलायंस ग्रुप द्वारा ₹20 लाख से अधिक में कलाकृति खरीदे जाने की इस खबर ने ओडिशा के ग्रामीण अंचलों में काम कर रहे सैकड़ों युवा कलाकारों में एक नया जोश भर दिया है. यह सफलता साबित करती है कि अगर पारंपरिक कला को धैर्य और पूरी निष्ठा के साथ संजोया जाए, तो वह न केवल वैश्विक बाजार में अपनी धाक जमा सकती है, बल्कि कलाकारों को सम्मान और आर्थिक समृद्धि दोनों दिला सकती है.
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