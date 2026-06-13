ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शरत प्रधान की कला के मुरीद हुए मुकेश अंबानी, ₹20 लाख में खरीदी ताड़पत्र की ऐतिहासिक पेंटिंग

सनातन संस्कृति की झलक: ताड़ के सूखे पत्तों पर रामायण, महाभारत और जगन्नाथ संस्कृति को जीवंत करते शिल्पकार शरत प्रधान ( Etv Bharat )

पुरी (ओडिशा): हाथ में लोहे की महीन लेखनी, ताड़ के कुछ सूखे पत्ते और दिल में ओडिशा की कला, संस्कृति तथा अनमोल विरासत को समेटे निमापाड़ा के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पकार शरत कुमार प्रधान हर दिन इतिहास को जीवंत कर रहे हैं. उनके हाथों में जाकर ताड़ का एक साधारण पत्ता सिर्फ सूखा पत्ता नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा जीवंत कैनवास बन जाता है जिस पर रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, दशावतार और जगन्नाथ संस्कृति की कालजयी गाथाएं जीवंत हो उठती हैं. हाल ही में शरत प्रधान की एक अद्भुत कलाकृति को रिलायंस ग्रुप ने ₹20 लाख से अधिक की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा है. यह ऐतिहासिक सफलता न केवल शरत की व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि वैश्विक और कॉर्पोरेट स्तर पर ओडिशा की पारंपरिक हस्तशिल्प कला को मिली एक बहुत बड़ी पहचान है. कागज से पहले ज्ञान का भंडार थे ताड़ के पत्ते

आज के डिजिटल युग में जहां सारी जानकारी कंप्यूटर और मोबाइल में सिमट गई है, यह सोचना भी हैरान करता है कि कभी ताड़ के पत्ते ही मानव ज्ञान के सबसे बड़े रक्षक थे. प्राचीन काल में ओडिशा के ऋषियों, विद्वानों और कवियों ने अपने आध्यात्मिक विचारों, साहित्य और पुराणों को ताड़ के पत्तों पर ही सहेज कर रखा था. समय बदला और माध्यम बदले, लेकिन ताड़ के पत्तों में सुरक्षित यह विरासत आज भी अमूल्य है. नर को मिला राष्ट्रीय सम्मान! कलाकार शरत कुमार प्रधान के नेशनल अवार्ड्स (Etv Bharat) वही प्राचीन परंपरा समय के साथ लेखन से आगे बढ़कर एक अनूठी दृश्य कला में तब्दील हो गई. ताड़पत्र चित्रकला का सबसे कठिन हिस्सा इसकी बारीक नक्काशी और इसके पीछे की अटूट साधना है. एक भी कलाकृति को तैयार करने में महीनों का कठिन परिश्रम लगता है. इसके मुख्य विषयों में जगन्नाथ संस्कृति, रथ यात्रा, रामायण और महाभारत शामिल हैं. हालांकि, बदलते समय के साथ शरत प्रधान ने इसमें 'ट्री ऑफ लाइफ' जैसे आधुनिक और समकालीन डिज़ाइनों को भी शामिल किया है, जो विदेशी खरीदारों को बेहद आकर्षित कर रहे हैं. बेहद कठिन और जटिल है बनाने की प्रक्रिया

ताड़पत्र चित्रकला जितनी सुंदर दिखाई देती है, इसे बनाने की प्रक्रिया उतनी ही जटिल और श्रमसाध्य है. सबसे पहले ताड़ के पेड़ों से पत्तों को इकट्ठा किया जाता है. फिर उन्हें कीड़ों और सड़न से बचाने के लिए हल्दी और नीम मिले पानी में उबाला जाता है. सुखाने के बाद पत्तों को समतल करके निश्चित आकार में काटा जाता है.