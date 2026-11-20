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खामोशी को बनाया अपनी ताकत, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वैभव सांगले पहली बार दिल्ली में दिखा रहे हुनर का जादू​

नई दिल्ली: न सुन पाने और न ही ठीक से बोल पाने की चुनौती भी महाराष्ट्र के अकोला के युवा चित्रकार वैभव तानाजी सांगले के हौसले को नहीं रोक सकी. 70 प्रतिशत मूक-बधिर होने के बावजूद उन्होंने अपनी कला के दम पर ऐसी पहचान बनाई है कि उनकी पेंटिंग्स देश ही नहीं, विदेशों तक पहुंच चुकी हैं. वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित वैभव अब पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं. उनकी बनाई कलाकृतियां न सिर्फ रंगों की खूबसूरती बयां करती हैं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने के जज्बे की कहानी भी कहती हैं. आज उनकी कला शब्दों की मोहताज नहीं, बल्कि खुद उनकी पहचान बन चुकी है.

वैभव की जिंदगी की शुरुआत किसी आसान डगर पर नहीं हुई थी. जन्म के बाद, चार साल की उम्र तक वह न बोल पाते थे और न ही सुन पाते थे. उस नाजुक दौर में जब दुनिया की आवाजें उन तक नहीं पहुंचती थीं और उनके भीतर उमड़ते भाव शब्दों का रूप नहीं ले पाते थे, तब उन्हें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती कराया गया. किसी भी माता-पिता के लिए यह पल कलेजे को चीर देने वाला होता है, जब समाज और हालात उनके बच्चे को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जताने लगें. लेकिन वैभव के माता-पिता का दिल एक अलग ही मिट्टी से बना था. उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा भीतर से बहुत बुद्धिमान है, वह मानसिक रूप से मंदबुद्धि नहीं है, बस उसे समझने और संवारने के लिए सही सहारे और प्यार की जरूरत है. इसके बाद वैभव को जांच के लिए मुंबई के अलीयावरजंग श्रवण बाधित केंद्र ले जाया गया. वहां उनके कान में एक मशीन लगाई गई और उन्हें सामान्य स्कूल में दाखिला लेने की सलाह दी गई. डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि वाक् चिकित्सा यानी स्पीच थेरेपी के जरिए वह बोलने लगेंगे.

मूक बधिर कलाकार वैभव सांगले से ईटीवी भारत संवाददाता शशिकला की खास बातचीत (ETV Bharat)

वैभव बताते हैं कि उनके माता-पिता ने उन्हें बोलने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी. उनके पिता ने स्वयं वाक् चिकित्सा सीखी और दिन-रात एक करके उन्हें बोलना सिखाया. एक पिता का अपने बच्चे की आवाज के लिए खुद शिक्षक बन जाना, खुद को खपा देना, यह दिखाता है कि प्यार और संकल्प की ताकत कितनी बड़ी होती है.

चार साल की उम्र में थामी पेंसिल, दीवारों पर उकेरी पहली लकीरें

वैभव ने बताया क‍ि महज 4 साल की उम्र में उन्होंने पेंसिल पकड़ी थी. उस समय उनके पिता को यह चिंता सताती थी कि बेटा सुन और बोल नहीं सकता, तो आगे चलकर बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर कैसे बनेगा. उस दौर में हर माता-पिता की तरह उनके मन में भी भविष्य को लेकर एक स्वाभाविक फिक्र थी. लेकिन वैभव ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया. उन्होंने बचपन में घर की दीवारों पर लाइनें खींचते-खींचते पेंटिंग करना शुरू किया. जो दीवारें शायद किसी और घर में सिर्फ ईंट-गारे का ढांचा होतीं.

महाराष्‍ट्र के उपमुख्‍यमंत्री अजीत पवार के साथ वैभव सांगले (ETV Bharat)

वैभव के लिए वे अपने भीतर की भावनाओं को बाहर निकालने का कैनवास बन गईं. धीरे-धीरे उनका फोकस इतना मजबूत हुआ कि साधारण सी दिखने वाली लकीरें खूबसूरत नेचर पेंटिंग्स और कलाकृतियों में बदलने लगीं. छह साल की उम्र में जब उन्हें सामान्य स्कूल में दाखिला मिला, तो नई चुनौतियां सामने आईं. चूंकि वह ठीक से बोल नहीं पाते थे, इसलिए स्कूल में बच्चे अक्सर उन्हें चिढ़ाते और उनका मजाक उड़ाते थे. मासूम उम्र में ताने और हंसी चुभती जरूर थी, लेकिन वैभव टूटे नहीं. उनके पिता उनसे भाषण लिखवाते और उन्हें अपने सामने बोलने को कहते थे. वे उन्हें स्कूल में सबसे आगे बिठाते थे और हर कदम पर उनका आत्मविश्वास बढ़ाते थे. वैभव को चित्रकला की कक्षाएं दी गईं और उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिनमें उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते.

बढ़ती गई सुनने की क्षमता

समय के साथ उनकी सुनने की क्षमता में जो कमी 100 प्रतिशत थी, वह घटकर 70 प्रतिशत रह गई और बोलने की क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ. रविवार का वह दिन और सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स का सपना वैभव की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया, जिसने उनके सपनों को पंख दे दिए. बातचीत के दौरान वह भावुक होकर बताते हैं कि उन्हें आज भी वह दिन साफ याद है, जब उनके पिता उन्हें आठवीं कक्षा में परीक्षा के लिए अलीवरजंग ले गए थे. उस दिन दोपहर में उनके पिता उन्हें मुंबई के मशहूर सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स ले गए. वह रविवार का दिन था. वैभव उस प्रतिष्ठित कॉलेज को देखकर दंग रह गए.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी पेंटिंग बतौर उपहार देते वैभव (ETV Bharat)

उनके पिता ने उनसे कहा,'वैभव यह विश्व का दूसरा सबसे अच्छा कॉलेज है और भारत का पहला सबसे अच्छा कॉलेज है. अगर तुम्हें यहां दाखिला मिल गया, तो तुम्हारा जीवन सुनहरा हो जाएगा.' वैभव ने अपने पिता के इन शब्दों को किसी ब्रह्मवाक्य की तरह अपने मन में बिठा लिया. उसी दिन उन्होंने भीतर ही भीतर यह निश्चय कर लिया कि वह इसी कॉलेज में पढ़ेंगे. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. अपनी पूरी मेहनत, लगन और अनुशासन के दम पर उन्होंने दसवीं और बारहवीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया. बारहवीं के बाद पेंटिंग में सी.ई.टी. परीक्षा में उन्होंने राज्य में दिव्यांगों की श्रेणी में प्रथम और पिछड़े (डी) वर्ग में द्वितीय स्थान हासिल किया. इसी शानदार सफलता के चलते उन्हें सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला मिल गया और उनका बरसों पुराना सपना साकार हो गया. उन्होंने सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स से एप्लाइड आर्ट्स में बी.एफ.ए. की डिग्री पूरी की.

वैभव ने बताया कि यह पल उनके लिए इसलिए बेहद खास और भावुक करने वाला था, क्योंकि उन्होंने 'इंद्रायणी मतिमंद' से लेकर सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स तक का कठिन लेकिन गौरवपूर्ण सफर पूरा किया था. एक ऐसा सफर, जिसमें हर कदम पर संघर्ष था, लेकिन हर मोड़ पर उम्मीद भी साथ चल रही थी.

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