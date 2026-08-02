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नेहा चौहान के कामों को देश का सलाम, स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मिला आमंत्रण

नेहा चौहान को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मिला आमंत्रण, संवाददाता संजीव उपध्याय ने की खास बातचीत.

स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित नेहा चौहान
स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित नेहा चौहान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 2, 2026 at 12:40 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा : एरोबे की संस्थापक नेहा चौहान को इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित विशेष समारोह में नेहा चौहान को उनकी विशेष उपलब्धि को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें इस विशिष्ठ अतिथि बनाया है.

नेहा चौहान एयरोबे और एवियोट्रॉन एयरोस्पेस की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं, जो छात्रों के लिए व्यावहारिक एसटीईएम (STEM) और एयरोस्पेस शिक्षा प्रदान करती हैं. नेहा चौहान की कंपनी भारतीय स्कूलों में प्रैक्टिकल और तकनीकी शिक्षा को इंडस्ट्रियल-ग्रेड लैब के जरिए एक नया रूप दे रही है. नेहा चौहान से ईटीवी भारत के संवाददाता संजीव उपध्याय ने खास बात की.

स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मिला आमंत्रण (ETV Bharat)

नेहा चौहान नोएडा के सेक्टर-63 में रहती है. नेहा को जब यह विशेष आमंत्रण पत्र मिला तो वो काफी खुश हुई और एक वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी इस खुशी को साझा किया.

भारतीय स्कूलों में प्रैक्टिकल और तकनीकी शिक्षा को इंडस्ट्रियल-ग्रेड लैब के जरिए दिया नया रूप
भारतीय स्कूलों में प्रैक्टिकल और तकनीकी शिक्षा को इंडस्ट्रियल-ग्रेड लैब के जरिए दिया नया रूप (ETV Bharat)

40 लाख की सरकारी मदद से 400 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देने वाली एरोबे की संस्थापक नेहा चौहान से ईटीवी भारत से अपने कामों और उपलब्धियों लेकर बात की.

एरोबे की संस्थापक नेहा चौहान से ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

प्रश्न : आप किस क्षेत्र में काम कर रही हैं और आपकी कंपनी क्या करती है, बताएं
उत्तर : हमारी कंपनी का नाम एरोबे (Aerobay) है हम स्कूलों के साथ मिलकर काम करते हैं और वहां इंडस्ट्रियल-ग्रेड की लैब स्थापित करते हैं. इन लैब्स में एयरोस्पेस, ड्रोन, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल, फॉर्मूला 1 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी आधुनिक तकनीकों से जुड़ी मशीनरी होती है जैसे 3D प्रिंटर, सीएनसी मशीन और विंड टनल।इसके साथ ही हम ट्रेंड इंजीनियर्स को बतौर ट्रेनर देते हैं और कक्षा 1 से 12वीं तक का पूरा प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम मुहैया कराते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री और पढ़ाई के बीच के बड़े 'स्किल गैप' को खत्म करना है ताकि बच्चों को स्कूल स्तर पर ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर और इंटर्नशिप के अवसर मिल सकें.

कौन हैं नेहा चौहान ?
कौन हैं नेहा चौहान ? (ETV Bharat)
प्रश्न: यूके (UK) से पढ़ाई कर,नासा (NASA) के प्रोजेक्ट्स पर काम किया, फिर भारत आकर काम करने का विचार कैसे आया?

उत्तर: मैंने करीब 8 साल ब्रिटेन (UK) में बिताएं, जहां एयरोस्पेस और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की और नासा के एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स से जुड़ी. उस दौरान मैंने देखा कि वहां 8वीं, 10वीं और 12वीं के स्कूली बच्चे ही बड़े-बड़े प्रैक्टिकल और डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे.तब मुझे एहसास हुआ कि भारतीय छात्र थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स में तो बहुत आगे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की कमी है. इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं भारत वापस लौटूंगी और अपने देश के स्कूली बच्चों को यही अवसर उनके शुरुआती दिनों में ही उपलब्ध कराऊंगी.

नेहा चौहान की शिक्षा और शुरुआती करियर
नेहा चौहान की शिक्षा और शुरुआती करियर (ETV Bharat)
प्रश्न : सफलता का श्रेय किसे देती हैं,सरकार से आपको किस तरह का समर्थन मिला ?उत्तर: इसका श्रेय मेरे परिवार, मेरे सह-संस्थापक नितिन चोयल (CTO) और मिस्टर वैष्णव (CBO) को जाता है. इसके अलावा सबसे बड़ा सपोर्ट हमें केंद्र सरकार और मोदी जी की नीतियों से मिला. हम फर्स्ट-जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, पास में कोई बड़ा फंड नहीं था. लेकिन 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम' के तहत हमें ₹40 लाख का फंड मिला. एक नए स्टार्टअप के लिए वह 40 लाख किसी मिलियन डॉलर से कम नहीं थे. उसी की बदौलत हमने पहले ही साल में 2 करोड़ की सेल्स की और आगे बढ़ते गए.
नेहा चौहान का प्रोफेशन
नेहा चौहान का प्रोफेशन (ETV Bharat)
प्रश्न: 40 लाख की शुरुआत से लेकर आज आपकी कंपनी करोड़ों के वैल्यूएशन पर पहुंची कैसे, भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं? उत्तर: अभी हम भारत के 23 राज्यों में काम कर रहे हैं. हाल ही में हमने जापानी इन्वेस्टर्स से 100 करोड़ के वैल्यूएशन पर फंडिंग ली थी. अगले 3 महीनों में हम 400 करोड़ वैल्यूएशन का राउंड पूरा करने वाले हैं. हमारी योजना अगले 18 महीनों में अमेरिका (US), ब्रिटेन (UK) और जापान में विस्तार करने की है. हमारा सपना है कि भारत का एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इतना मजबूत हो कि विदेशों से बच्चे हमारे यहां एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पढ़ने आएं.
नेहा चौहान की उपलब्धियां और सम्मान
नेहा चौहान की उपलब्धियां और सम्मान (ETV Bharat)
नेहा चौहान, जिन्होंने मात्र 40 लाख के सरकारी सपोर्ट से शुरुआत करके आज अपनी कंपनी को सैकड़ों करोड़ के स्तर पर पहुंचाया है. इनका लक्ष्य भारतीय शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का डंका पूरी दुनिया में बजाना है.

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