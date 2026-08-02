नेहा चौहान के कामों को देश का सलाम, स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मिला आमंत्रण
नेहा चौहान को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मिला आमंत्रण, संवाददाता संजीव उपध्याय ने की खास बातचीत.
Published : August 2, 2026 at 12:40 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा : एरोबे की संस्थापक नेहा चौहान को इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित विशेष समारोह में नेहा चौहान को उनकी विशेष उपलब्धि को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें इस विशिष्ठ अतिथि बनाया है.
नेहा चौहान एयरोबे और एवियोट्रॉन एयरोस्पेस की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं, जो छात्रों के लिए व्यावहारिक एसटीईएम (STEM) और एयरोस्पेस शिक्षा प्रदान करती हैं. नेहा चौहान की कंपनी भारतीय स्कूलों में प्रैक्टिकल और तकनीकी शिक्षा को इंडस्ट्रियल-ग्रेड लैब के जरिए एक नया रूप दे रही है. नेहा चौहान से ईटीवी भारत के संवाददाता संजीव उपध्याय ने खास बात की.
नेहा चौहान नोएडा के सेक्टर-63 में रहती है. नेहा को जब यह विशेष आमंत्रण पत्र मिला तो वो काफी खुश हुई और एक वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी इस खुशी को साझा किया.
40 लाख की सरकारी मदद से 400 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देने वाली एरोबे की संस्थापक नेहा चौहान से ईटीवी भारत से अपने कामों और उपलब्धियों लेकर बात की.
प्रश्न : आप किस क्षेत्र में काम कर रही हैं और आपकी कंपनी क्या करती है, बताएं
उत्तर : हमारी कंपनी का नाम एरोबे (Aerobay) है हम स्कूलों के साथ मिलकर काम करते हैं और वहां इंडस्ट्रियल-ग्रेड की लैब स्थापित करते हैं. इन लैब्स में एयरोस्पेस, ड्रोन, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल, फॉर्मूला 1 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी आधुनिक तकनीकों से जुड़ी मशीनरी होती है जैसे 3D प्रिंटर, सीएनसी मशीन और विंड टनल।इसके साथ ही हम ट्रेंड इंजीनियर्स को बतौर ट्रेनर देते हैं और कक्षा 1 से 12वीं तक का पूरा प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम मुहैया कराते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री और पढ़ाई के बीच के बड़े 'स्किल गैप' को खत्म करना है ताकि बच्चों को स्कूल स्तर पर ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर और इंटर्नशिप के अवसर मिल सकें.
उत्तर: मैंने करीब 8 साल ब्रिटेन (UK) में बिताएं, जहां एयरोस्पेस और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की और नासा के एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स से जुड़ी. उस दौरान मैंने देखा कि वहां 8वीं, 10वीं और 12वीं के स्कूली बच्चे ही बड़े-बड़े प्रैक्टिकल और डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे.तब मुझे एहसास हुआ कि भारतीय छात्र थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स में तो बहुत आगे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की कमी है. इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं भारत वापस लौटूंगी और अपने देश के स्कूली बच्चों को यही अवसर उनके शुरुआती दिनों में ही उपलब्ध कराऊंगी.
ये भी पढ़ें :