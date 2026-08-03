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भारत-चीन व्यापार का ऐतिहासिक गलियारा है नाथू ला, पढ़िए इस ऐतिहासिक दर्रे की अनसुनी कहानी

एक चीनी बॉर्डर कंट्रोल ऑफिसर भारतीय तीर्थयात्रियों के एक ग्रुप को लीड कर रही हैं. दक्षिण-पश्चिम चीन के तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के यादोंग काउंटी में नाथू ला पास से चीन में एंट्री कर रहे हैं. यह तस्वीर 20 जून, 2019 की है. ( Xinhua/Li Xin/IANS )

पूर्वी सिक्किम में ऐतिहासिक नाथूला दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1 अगस्त से फिर बहाल हो गया है. साल 2020 में बंद हुए इस मार्ग के दोबारा खुलने से छह साल का लंबा निलंबन खत्म हो गया है. व्यापार बहाली की इस बड़ी खबर के बीच, आइए जानते हैं सामरिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण नाथूला दर्रे के गौरवशाली इतिहास और इसके व्यापारिक सफर का पूरा लेखा-जोखा:

नाथू-ला दर्रा क्या है?

नाथू ला दर्रा पूर्वी सिक्किम में भारत-चीन सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, जो भारत और चीन के बीच व्यापारिक संपर्क का काम करता है. 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. यह पर्यटकों के लिए वाहनों द्वारा जाने योग्य सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है. ल्हासा, सिक्किम और पूर्वी भारत से होकर गुजरने वाला पुराना 'सिल्क रूट' (रेशम मार्ग) नाथूला दर्रे से ही पार होता था.

नाथू ला दर्रे के दूसरी तरफ तिब्बत की चुम्बी घाटी है. यह पहाड़ी दर्रा तिब्बत और भारत को जोड़ने वाली सबसे पुरानी व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है. नाथूला दर्रे की पहचान दोनों देशों (भारत और चीन) के प्रवेश द्वारों और द्वारों के दोनों ओर बने सैन्य बंकरों से होती है.

'नाथू ला' नाम कैसे पड़ा

'नाथू ला' नाम दो तिब्बती शब्दों 'नाथू' और 'ला' से मिलकर बना है. 'नाथू' का अर्थ है "सुनने वाले कान" और 'ला' का अर्थ है "दर्रा". यह पहाड़ी दर्रा 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में एक व्यस्त व्यापारिक मार्ग था, जब भारतीय व्यापारी तिब्बती व्यापारियों के साथ सामान की अदला-बदली (वस्तु-विनिमय) करते थे.

नाथू ला दर्रे का संक्षिप्त इतिहास

ब्रिटिश सरकार ने 1815 में नाथू ला क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया था, जिससे पड़ोसी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला. बाद में 1873 में इस जगह के असली महत्व की पहचान तब हुई, जब दार्जिलिंग के डिप्टी कमिश्नर ने एक सर्वे किया. तिब्बत व सिक्किम के बीच स्थित पहाड़ी दर्रों के रणनीतिक महत्व पर बहुत ज़ोर दिया. इसके बाद, साल 1894 में व्यापार के उद्देश्य से नाथू ला दर्रे को फिर से खोल दिया गया.

साल 1903 में, रूसी साम्राज्य को तिब्बत में अपना ठिकाना बनाने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने तिब्बत अभियान शुरू किया. इस प्रक्रिया में नाथू ला दर्रे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तिब्बत में ब्रिटिश कमिश्नर रहे मेजर फ्रांसिस यंगहसबैंड ने 1904 में इसी दर्रे से तिब्बत में प्रवेश किया और ल्हासा पर कब्ज़ा कर लिया.

इस अभियान ने अंग्रेजों को पूरी चुम्बी घाटी पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाया और सिक्किम व तिब्बत के बीच व्यापार शुरू हो गया. साल 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान, यहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच भारी लड़ाई हुई थी. इसके बाद 1967 में इस दर्रे पर पूरे छह दिनों तक फिर से सीमा पर झड़पें हुईं. तब इस दर्रे को लगभग चार दशकों के लिए बंद कर दिया गया था और फिर साल 2006 में इसे दोबारा खोला गया.