भारत-चीन व्यापार का ऐतिहासिक गलियारा है नाथू ला, पढ़िए इस ऐतिहासिक दर्रे की अनसुनी कहानी
पूर्वी सिक्किम में नाथूला दर्रे के जरिए भारत-चीन सीमा व्यापार 6 साल बाद दोबारा शुरू हो गया है. इस व्यापारिक मार्ग की पूरी कहानी पढ़ें.
Published : August 3, 2026 at 3:44 PM IST
पूर्वी सिक्किम में ऐतिहासिक नाथूला दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1 अगस्त से फिर बहाल हो गया है. साल 2020 में बंद हुए इस मार्ग के दोबारा खुलने से छह साल का लंबा निलंबन खत्म हो गया है. व्यापार बहाली की इस बड़ी खबर के बीच, आइए जानते हैं सामरिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण नाथूला दर्रे के गौरवशाली इतिहास और इसके व्यापारिक सफर का पूरा लेखा-जोखा:
नाथू-ला दर्रा क्या है?
नाथू ला दर्रा पूर्वी सिक्किम में भारत-चीन सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, जो भारत और चीन के बीच व्यापारिक संपर्क का काम करता है. 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. यह पर्यटकों के लिए वाहनों द्वारा जाने योग्य सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है. ल्हासा, सिक्किम और पूर्वी भारत से होकर गुजरने वाला पुराना 'सिल्क रूट' (रेशम मार्ग) नाथूला दर्रे से ही पार होता था.
नाथू ला दर्रे के दूसरी तरफ तिब्बत की चुम्बी घाटी है. यह पहाड़ी दर्रा तिब्बत और भारत को जोड़ने वाली सबसे पुरानी व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है. नाथूला दर्रे की पहचान दोनों देशों (भारत और चीन) के प्रवेश द्वारों और द्वारों के दोनों ओर बने सैन्य बंकरों से होती है.
'नाथू ला' नाम कैसे पड़ा
'नाथू ला' नाम दो तिब्बती शब्दों 'नाथू' और 'ला' से मिलकर बना है. 'नाथू' का अर्थ है "सुनने वाले कान" और 'ला' का अर्थ है "दर्रा". यह पहाड़ी दर्रा 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में एक व्यस्त व्यापारिक मार्ग था, जब भारतीय व्यापारी तिब्बती व्यापारियों के साथ सामान की अदला-बदली (वस्तु-विनिमय) करते थे.
नाथू ला दर्रे का संक्षिप्त इतिहास
ब्रिटिश सरकार ने 1815 में नाथू ला क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया था, जिससे पड़ोसी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला. बाद में 1873 में इस जगह के असली महत्व की पहचान तब हुई, जब दार्जिलिंग के डिप्टी कमिश्नर ने एक सर्वे किया. तिब्बत व सिक्किम के बीच स्थित पहाड़ी दर्रों के रणनीतिक महत्व पर बहुत ज़ोर दिया. इसके बाद, साल 1894 में व्यापार के उद्देश्य से नाथू ला दर्रे को फिर से खोल दिया गया.
साल 1903 में, रूसी साम्राज्य को तिब्बत में अपना ठिकाना बनाने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने तिब्बत अभियान शुरू किया. इस प्रक्रिया में नाथू ला दर्रे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तिब्बत में ब्रिटिश कमिश्नर रहे मेजर फ्रांसिस यंगहसबैंड ने 1904 में इसी दर्रे से तिब्बत में प्रवेश किया और ल्हासा पर कब्ज़ा कर लिया.
इस अभियान ने अंग्रेजों को पूरी चुम्बी घाटी पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाया और सिक्किम व तिब्बत के बीच व्यापार शुरू हो गया. साल 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान, यहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच भारी लड़ाई हुई थी. इसके बाद 1967 में इस दर्रे पर पूरे छह दिनों तक फिर से सीमा पर झड़पें हुईं. तब इस दर्रे को लगभग चार दशकों के लिए बंद कर दिया गया था और फिर साल 2006 में इसे दोबारा खोला गया.
चीन-भारत के बीच व्यापारिक मार्ग
नाथू ला चीन और भारत के बीच खुले तीन व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है. अन्य दो हिमाचल प्रदेश में शिपकीला और उत्तराखंड, नेपाल और चीन के मिलन बिंदु पर स्थित लिपुलेख हैं. 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारत द्वारा बंद किए जाने के बाद, कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद 2006 में नाथू ला को फिर से खोला गया था.
|नाथुला दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच व्यापार के आंकड़े: (करोड़ में)
|क्रम संख्या
|वर्ष
|निर्यात
|आयात
|कुल व्यापार
|1.
|2006
|0.09
|0.11
|0.2
|2.
|2007
|0.28
|0.07
|0.35
|3.
|2008
|0.95
|0.013
|0.95
|4.
|2009
|1.35
|0.029
|1.38
|5.
|2010
|4.02
|0.00
|4.02
|6.
|2011
|3.72
|0.00
|3.72
|7.
|2012
|5.99
|1.01
|7.00
|8.
|2013
|7.75
|1.17
|8.92
|9.
|2014
|16.04
|12.36
|28.40
|10.
|2015
|60.25
|11.04
|71.30
|11.
|2016
|63.38
|19.30
|82.68
|12.
|2017
|7.84
|1.02
|8.86
|13.
|2018
|45.04
|3.24
|48.28
|14.
|2019
|40.31
|3.20
|43.51
|सोर्स: प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार, 2014; कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, सिक्किम सरकार, 2017
यह भारत और चीन के बीच इतना महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग क्यों बना
1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद, राजनीतिक तनाव के कारण इस दर्रे को चार दशकों से अधिक समय के लिए बंद कर दिया गया था. साल 2006 में जाकर ही नाथूला दर्रे को सीमित व्यापार और पर्यटन के लिए फिर से खोला गया, जो भारत और चीन के बीच नए राजनयिक जुड़ाव का प्रतीक बना. इस दर्रे के खुलने से क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिंदू और बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्रा की दूरी कम हो जाती है. साथ ही, बढ़ते भारत-चीन व्यापार में मुख्य भूमिका निभाकर इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी. हालांकि, यह व्यापार कुछ खास तरह के सामानों और सप्ताह के विशेष दिनों तक ही सीमित है.
नाथु ला में सबसे ज़्यादा कारोबार होने वाली चीजें
|आयात की वस्तुएं
|ऊन, बकरी कश्मीरी (पशम), बकरी की खाल, भेड़ की खाल, याक की पूंछ, बकरियां, भेड़, याक के बाल, घोड़े, नमक, बोरेक्स, सज़ाइबेलीटा, चीनी मिट्टी, मक्खन, रेशम, रेडीमेड कपड़े, जूते, रजाई/कंबल, कालीन, स्थानीय हर्बल दवा.
|निर्यात की वस्तुएं
|खेती के औजार, कंबल, तांबे के उत्पाद, कपड़े, कपड़ा, साइकिल, कॉफी, चाय, जौ, चावल, आटा, सूखे मेवे, सूखी और ताजी सब्जियां, वनस्पति तेल, गुड़ और मिश्री, तंबाकू, नसवार, सिगरेट, डिब्बाबंद खाना, कृषि रसायन, स्थानीय जड़ी-बूटियां, रंग, मसाले, घड़ियां, जूते, मिट्टी का तेल, स्टेशनरी, बर्तन, गेहूं (ऊ और बक), प्रोसेस्ड फूड आइटम, फूल, फल और मसाले, धार्मिक उत्पाद जैसे मोती, प्रार्थना चक्र, अगरबत्ती और मक्खन का तेल, लैंप, रेडीमेड गारमेंट्स, हस्तशिल्प और हैंडलूम उत्पाद, स्थानीय हर्बल दवा.
व्यापार मार्ग बंद होने के कारण
1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद बंद होने के 44 साल बाद, 2006 में नाथू ला को दोबारा खोला गया था. नाथू ला के फिर से खुलने पर वस्तुओं के आदान-प्रदान में बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें सिक्किम के व्यापारियों ने सीमा पार व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लिया.
2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इस दर्रे के बंद होने और पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक गलवान झड़प के बाद सीमा पार व्यापार के निलंबित होने से नाथू ला के सीमावर्ती व्यापारी आजीविका के किसी अन्य वैकल्पिक साधन के बिना रह गए हैं.
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