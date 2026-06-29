ETV Bharat / bharat

पुणे : बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

बच्ची से रेप और मर्डर के मामले में पुणे कोर्ट ने आरोपी को फांसी का ऐलान किया है.

Convict Bhimrao Prabhakar Kamble
दोषी भीमराव प्रभाकर कांबले (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 12:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरपुर में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी भीमराव प्रभाकर कांबले (उम्र 65) को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि जघन्य और घिनौनी वारदात के लिए उम्रकैद की सजा काफी नहीं है.

इसके लिए फांसी की सजा भी छोटी है लेकिन कोर्ट के पास देने को इससे बड़ी सजा नहीं.

ये भी पढ़ें- ओडिशा: मयूरभंज में डबल मर्डर, घर में मां- बेटी के शव मिलने से सनसनी

TAGGED:

SPECIAL COURT IN PUNE
NASRAPUR VILLAGE OF PUNE DISTRICT
SEXUAL ASSAULT AND MURDER CASE
DEATH PENALTY
MINOR GIRL RAPE AND MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.