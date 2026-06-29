पुणे : बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
बच्ची से रेप और मर्डर के मामले में पुणे कोर्ट ने आरोपी को फांसी का ऐलान किया है.
Published : June 29, 2026 at 12:50 PM IST
पुणे : महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरपुर में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी भीमराव प्रभाकर कांबले (उम्र 65) को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि जघन्य और घिनौनी वारदात के लिए उम्रकैद की सजा काफी नहीं है.
इसके लिए फांसी की सजा भी छोटी है लेकिन कोर्ट के पास देने को इससे बड़ी सजा नहीं.
Nasrapur Minor Girl Rape and Murder Case | A special court in Pune awarded death penalty to a 65 year old man, Bhimrao Kambale for raping and murdering a Pune based 3-year-old girl in Nasrapur village of Pune district. The incident took place on May 1, 2026 and the whole case was… pic.twitter.com/m1EejlhDqG— ANI (@ANI) June 29, 2026
ये भी पढ़ें- ओडिशा: मयूरभंज में डबल मर्डर, घर में मां- बेटी के शव मिलने से सनसनी