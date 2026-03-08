ETV Bharat / bharat

जेल से बाहर निकला मोनू मानेसर, जयपुर हाई कोर्ट से मिली जमानत, गुरुग्राम पहुंचने पर जोरदार स्वागत

नासिर-जुनैद हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर को जयपुर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. गुरुग्राम पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया.

Monu Manesar Welcome in Gurugram
Monu Manesar Welcome in Gurugram (Etv Bharat)
Published : March 8, 2026 at 12:53 PM IST

गुरुग्राम: नासिर-जुनैद हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर को जयपुर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. शुक्रवार देर शाम मोनू भरतपुर की सेवर जेल से बाहर आया. मोनू मानेसर को लेने के लिए हरियाणा से बड़ी संख्या में समर्थक और गोसेवक भरतपुर पहुंचे थे. शाम करीब साढ़े 7 बजे मोनू मानेसर को बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाकर जेल से बाहर लाया गया. इसके बाद मोनू काले रंग की गाड़ी में बैठकर गुरुग्राम के लिए रवाना हो गया.

मोनू मानेसर को बेल, जोरदार स्वागत: गुरुग्राम पहुंचने पर मोनू मानेसर का जोरदार स्वागत किया गया. उनके समर्थकों ने मोनू मानेसर को फूलों की मालाएं पहनाई. ढोल और डीजे बजाकर डांस किया. इस दौरान 'गौ माता की जय' के नारे लगाए गए.

जेल से बाहर निकला मोनू मानेसर, राजस्थान हाई कोर्ट से मिली जमानत, (Etv Bharat)

जुनैद-नासिर की हत्या का आरोप: मोनू मानेसर पर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है. हरियाणा के भिवानी जिले में 16 फरवरी 2023 को जली हुई बोलेरो कार मिली थी. उस कार में दो जली हुई लाशें मिली थी. जांच में दोनों लाशों की पहचान 35 वर्षीय जुनैद और 28 वर्षीय नासिर के रूप में हुई थी. दोनों राजस्थान के डीग जिले के घाटमीका गांव के रहने वाले थे. इनकी हत्या कर जलाने का आरोप मोनू मानेसर पर लगा था.

मोनू समेत 5 लोगों पर आरोप: जुनैद और नासिर के परिजनों ने मोनू मानेसर समेत 5 लोगों के खिलाफ अपहरण की FIR दर्ज कराई थी. परिवार ने आरोप लगाया कि नासिर और जुनैद को 15 फरवरी को उनके गांव से किडनैप किया गया था. 22 फरवरी को राजस्थान पुलिस ने 8 आरोपियों की फोटो जारी की, उनमें मोनू का नाम नहीं था. 6 जून को चार्जशीट में मोनू का नाम शामिल किया गया.

राजस्थान की जेल में बंद था मोनू मानेसर: हरियाणा पुलिस ने 12 सितंबर 2023 को मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया था. मोनू की गिरफ्तारी का पता चलते ही राजस्थान पुलिस भी कोर्ट पहुंच गई थी. उसे जेल ले जाने से पहले ही राजस्थान पुलिस को उसकी ट्रांजिट रिमांड मिल गई थी. इसके बाद उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया था.

मोनू की वकील बोली- 'सभी आरोप निराधार': मोनू मानेसर की वकील मोनालिसा महापात्रा ने दावा किया "मोनू मानेसर पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और अदालत में सच्चाई सामने आएगी."

