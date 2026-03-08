ETV Bharat / bharat

जेल से बाहर निकला मोनू मानेसर, जयपुर हाई कोर्ट से मिली जमानत, गुरुग्राम पहुंचने पर जोरदार स्वागत

Monu Manesar Welcome in Gurugram ( Etv Bharat )

गुरुग्राम: नासिर-जुनैद हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर को जयपुर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. शुक्रवार देर शाम मोनू भरतपुर की सेवर जेल से बाहर आया. मोनू मानेसर को लेने के लिए हरियाणा से बड़ी संख्या में समर्थक और गोसेवक भरतपुर पहुंचे थे. शाम करीब साढ़े 7 बजे मोनू मानेसर को बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाकर जेल से बाहर लाया गया. इसके बाद मोनू काले रंग की गाड़ी में बैठकर गुरुग्राम के लिए रवाना हो गया. मोनू मानेसर को बेल, जोरदार स्वागत: गुरुग्राम पहुंचने पर मोनू मानेसर का जोरदार स्वागत किया गया. उनके समर्थकों ने मोनू मानेसर को फूलों की मालाएं पहनाई. ढोल और डीजे बजाकर डांस किया. इस दौरान 'गौ माता की जय' के नारे लगाए गए. जेल से बाहर निकला मोनू मानेसर, राजस्थान हाई कोर्ट से मिली जमानत, (Etv Bharat) जुनैद-नासिर की हत्या का आरोप: मोनू मानेसर पर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है. हरियाणा के भिवानी जिले में 16 फरवरी 2023 को जली हुई बोलेरो कार मिली थी. उस कार में दो जली हुई लाशें मिली थी. जांच में दोनों लाशों की पहचान 35 वर्षीय जुनैद और 28 वर्षीय नासिर के रूप में हुई थी. दोनों राजस्थान के डीग जिले के घाटमीका गांव के रहने वाले थे. इनकी हत्या कर जलाने का आरोप मोनू मानेसर पर लगा था.