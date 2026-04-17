नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस: आरोपी निदा खान ने कहा, 'मैं प्रग्नेंट हूं,' अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करेंगी
नासिक टीसीएस केस में मुख्य आरोपी निदा खान गर्भवती हैं. इसी आधार पर वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करेंगी.
Published : April 17, 2026 at 6:31 PM IST
नासिक (महाराष्ट्र) : नासिक में चल रहे टीसीएस धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले में, मुख्य संदिग्ध निदा खान ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने की तैयारी कर ली है. निदा के वकील साहिल सैय्यद ने बताया कि वह नासिक कोर्ट में एक आवेदन करना चाहती हैं, जिसमें उन्होंने अपनी गर्भवती होने को अनुरोध का आधार बताया है.
निदा खान फरार: केस दर्ज होने के बाद से निदा खान फरार हैं और पुलिस फिलहाल उनकी तलाश कर रही है. इस मामले की जांच से पता चला है कि मल्टीनेशनल कंपनी टीसीएस की कई महिला कर्मचारियों को यौन और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. इस संबंध में नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में अब तक कुल नौ मामले दर्ज किए गए हैं. इस मामले में छह पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है.
'निदा खान टीसीएस में एचआर हेड नहीं हैं': इस केस के पीछे कथित मास्टरमाइंड के तौर पर पहचानी जाने वाली निदा खान पिछले 21 दिनों से पुलिस से बच रही हैं.
उनके परिवार वालों ने दावा किया है कि वह टीसीएस में एचआर हेड के पद पर नहीं हैं, बल्कि टेलीकॉलर सेल्स टीम के सदस्य के तौर पर काम करती हैं. उन्होंने उनकी गर्भवती होने के बारे में भी जानकारी की पुष्टि की है.
नासिक में टीसीएस मल्टीनेशनल कंपनी में हिंदू महिला कर्मचारियों के साथ बुरे बर्ताव के गंभीर आरोप सामने आए हैं. मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आतंकवाद विरोधी दस्ता (ATS) के जरिए जांच शुरू कर दी है. अब तक नौ केस दर्ज किए गए हैं और सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है.
आरोप है कि पीड़ित लड़कियों ने कंपनी के एचआर विभाग में काम करने वाली निदा खान के पास कई बार शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन, खबर है कि उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया. इसलिए, पुलिस को शक है कि निदा खान ही इस केस की असली मास्टरमाइंड हैं और उन्होंने आरोपी लोगों को बचाने की कोशिश की. वह पिछले 21 दिनों से फरार है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है.
निदा के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई: निदा खान के बारे में कुछ चौंकाने वाले दावे भी सामने आए हैं. दिल्ली बम ब्लास्ट केस में आरोपी लोगों के साथ उनके लिंक होने की संभावना को लेकर अटकलें तेज हैं.
इसके अलावा, शक है कि वह आतंकवादियों के संपर्क में हो सकती हैं. इसलिए, इस मामले की जांच और भी गंभीर हो गई है, और अब केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हो गई हैं. यह भी संभावना जताई जा रही है कि वह भिवंडी में छिपी हुई हैं. यह भी आरोप है कि उसके दिल्ली बम ब्लास्ट केस के आरोपी डॉ. शाहीन से संबंध हैं.
'जल्द ही अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी': दूसरी ओर, निदा खान के वकील साहिल सैय्यद के अनुसार, देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ा है.
उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई और गंभीर आरोप नहीं हैं. इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि निदा खान एचआर पद पर नहीं थीं, बल्कि एसोसिएट के तौर पर काम कर रही थीं; इसलिए, पीड़ितों के उनके पास शिकायत दर्ज कराने का सवाल ही नहीं उठता.
उनके वकील ने यह भी बताया कि निदा खान गर्भवती हैं और जल्द ही अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने का इरादा रखती हैं.
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