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निदा खान को शरण देने वाले पार्षद मतीन खान का घर गिराया गया, परिवार ने की 'गांधीगिरी'

निदा खान को शरण देने वाले पार्षद मतीन खान का घर गिराया गया ( ETV Bharat )

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र) : नासिक टीसीएस केस में फरारी के दौरान आरोपी निदा खान को पनाह देने वाले एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल के गैर कानूनी बनाए गए घर को गिरा दिया गया है.

बता दें कि नासिक पुलिस ने निदा को गुरुवार की रात करीब 11:00 बजे शहर से गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस पूछताछ के दौरान पता चला कि एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल ने उसे अपने घर में पनाह दी थी.

इसके बाद, नगर निगम ने मतीन को ऑर्डर जारी किए, जिसमें उसे घर के मालिकाना हक और निर्माण अनुमति से जुड़े कागजात जमा करने को कहा गया. जब तय तीन दिन के अंदर कोई जवाब नहीं मिला, तो नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी विभाग ने बुधवार सुबह नारेगांव का दौरा किया और घर को गिरा दिया.

इस कार्रवाई के दौरान, परिवार के सदस्यों ने एक अनोखा 'गांधीगिरी' प्रदर्शन किया, और आने वाले नगर निगम और पुलिस अधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया. नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त संतोष वाहुल ने बताया कि जो कार्रवाई की गई वह पूरी तरह से कानूनी थी.

तीन दिन पहले नोटिस जारी किया गया- नासिक पुलिस ने स्थानीय कानून प्रवर्तन की सहायता से नासिक टीसीएस मामले में आरोपी निदा खान को गिरफ्तार किया. एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल द्वारा महिला आरोपी को पनाह देने का खुलासा होते ही स्थानीय राजनीति गरमा गई.

नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी विभाग ने नारेगांव में उस घर की वैधता का सबूत मांगने के आदेश जारी किए, जहां निदा को रखा गया था. नोटिस में साफ-साफ कहा गया था कि अगर अगले तीन दिनों में संपत्ति के कागजात जमा नहीं किए गए, तो घर गिरा दिया जाएगा.

तीन दिन का समय खत्म होने पर, नगर निगर की अतिक्रमण विरोधी दस्ता बुधवार सुबह-सुबह नारेगांव पहुंचा और तोड़-फोड़ का काम शुरू कर दिया. कार्रवाई के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था.

हालांकि, इस कार्रवाई को गैर-कानूनी बताते हुए, एआईएमआईएम नेताओं – जिसमें विपक्ष के नेता समीर बिल्डर भी शामिल हैं – ने कहा कि ऐसे नोटिस में आमतौर पर पालन के लिए कम से कम एक महीने का समय दिया जाता है, न कि सिर्फ तीन दिन का.

परिवार ने स्क्वाड का स्वागत किया- मंगलवार रात को, नगर निगम ने संकेत दिया कि बुधवार सुबह कार्रवाई की जाएगी.

इसके जवाब में, एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने सभी से अपील की कि वे स्क्वाड का विरोध न करें, बल्कि उनके साथ सहयोग करें.