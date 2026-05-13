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निदा खान को शरण देने वाले पार्षद मतीन खान का घर गिराया गया, परिवार ने की 'गांधीगिरी'

नासिक टीसीएम मामले की आरोपी निदा खान को पनाह देने वाले पार्षद मतीन पटेल के घर को नगर निगम ने गिरा दिया.

The house of councillor Mateen Khan, who had given shelter to Nida Khan, was demolished.
निदा खान को शरण देने वाले पार्षद मतीन खान का घर गिराया गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 3:26 PM IST

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छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र) : नासिक टीसीएस केस में फरारी के दौरान आरोपी निदा खान को पनाह देने वाले एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल के गैर कानूनी बनाए गए घर को गिरा दिया गया है.

बता दें कि नासिक पुलिस ने निदा को गुरुवार की रात करीब 11:00 बजे शहर से गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस पूछताछ के दौरान पता चला कि एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल ने उसे अपने घर में पनाह दी थी.

इसके बाद, नगर निगम ने मतीन को ऑर्डर जारी किए, जिसमें उसे घर के मालिकाना हक और निर्माण अनुमति से जुड़े कागजात जमा करने को कहा गया. जब तय तीन दिन के अंदर कोई जवाब नहीं मिला, तो नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी विभाग ने बुधवार सुबह नारेगांव का दौरा किया और घर को गिरा दिया.

इस कार्रवाई के दौरान, परिवार के सदस्यों ने एक अनोखा 'गांधीगिरी' प्रदर्शन किया, और आने वाले नगर निगम और पुलिस अधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया. नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त संतोष वाहुल ने बताया कि जो कार्रवाई की गई वह पूरी तरह से कानूनी थी.

तीन दिन पहले नोटिस जारी किया गया- नासिक पुलिस ने स्थानीय कानून प्रवर्तन की सहायता से नासिक टीसीएस मामले में आरोपी निदा खान को गिरफ्तार किया. एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल द्वारा महिला आरोपी को पनाह देने का खुलासा होते ही स्थानीय राजनीति गरमा गई.

नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी विभाग ने नारेगांव में उस घर की वैधता का सबूत मांगने के आदेश जारी किए, जहां निदा को रखा गया था. नोटिस में साफ-साफ कहा गया था कि अगर अगले तीन दिनों में संपत्ति के कागजात जमा नहीं किए गए, तो घर गिरा दिया जाएगा.

तीन दिन का समय खत्म होने पर, नगर निगर की अतिक्रमण विरोधी दस्ता बुधवार सुबह-सुबह नारेगांव पहुंचा और तोड़-फोड़ का काम शुरू कर दिया. कार्रवाई के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था.

हालांकि, इस कार्रवाई को गैर-कानूनी बताते हुए, एआईएमआईएम नेताओं – जिसमें विपक्ष के नेता समीर बिल्डर भी शामिल हैं – ने कहा कि ऐसे नोटिस में आमतौर पर पालन के लिए कम से कम एक महीने का समय दिया जाता है, न कि सिर्फ तीन दिन का.

परिवार ने स्क्वाड का स्वागत किया- मंगलवार रात को, नगर निगम ने संकेत दिया कि बुधवार सुबह कार्रवाई की जाएगी.

इसके जवाब में, एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने सभी से अपील की कि वे स्क्वाड का विरोध न करें, बल्कि उनके साथ सहयोग करें.

जब नगर निगम की टीम सुबह-सुबह नारेगांव पहुंची, तो पार्षद मतीन के घर से दोस्तों और समर्थकों ने उन पर फूल बरसाए.

इस बीच, परिवार के सदस्यों ने हाथों में फूलों की माला लेकर नगर निगम की टीम के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत किया.

इसके अलावा, उन्होंने नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त संतोष वाहुल को संविधान की एक कॉपी दी—जो 'गांधीगिरी' (शांतिपूर्ण विरोध) का एक काम था—जिससे उन्होंने माना कि प्रवर्तन कार्रवाई वाकई सही थी.

यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी- मतीन पटेल को नोटिस जारी होने के बाद स्थानीय राजनीति काफी गरमा गई थी. जब नगर निगम ने बताया कि तीन दिन के अंदर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की जाएगी तो एआईएमआईएम पार्टी ने आरोप लगाया कि वह नोटिस गैर-कानूनी है.

एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा था कि चूंकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि जिस महिला की बात हो रही है, वह असल में आरोपी पार्टी है या नहीं, इसलिए इस स्थित पर उसे दोषी मानना ​​गलत होगा.

इस पर जवाब देते हुए मेयर समीर राजुरकर ने कहा कि जिस नोटिस की बात हो रही है, वह सच में आधिकारिक और वैध है.

उन्होंने कहा कि अगर उनके पास इसके उलट कोई सबूत है, तो उन्हें उसे एक दिन के अंदर जमा कर देना चाहिए, और कहा कि इस तरह की प्रक्रिया के लिए दिया गया तीन दिन का समय सही समय है.

इसके अलावा, भाजपा के पूर्व विधायक संजय केनेकर ने बताया कि पार्षद मतिन पर पहले भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के कई आरोप लगे हैं. केनेकर ने जोर देकर कहा कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

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