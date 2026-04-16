नासिक MNC केस: धोखे से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए SC में याचिका
याचिका में कोर्ट से मांग की गई कि जबरन धर्म परिवर्तन को संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए खतरा घोषित किया जाए.
By Sumit Saxena
Published : April 16, 2026 at 7:58 PM IST
नई दिल्ली : नासिक में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) में धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के आरोपों की पृष्ठभूमि में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें धोखे से धर्म परिवर्तन को नियंत्रण करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.
वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि नासिक में संगठित धर्म परिवर्तन ने पूरे देश के लोगों की अंतरात्मा को हिला दिया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने धोखे से धर्म बदलने को नियंत्रित करने के लिए कुछ निर्देश और घोषणाएं मांगते हुए याचिका दायर की है, जो संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, बराबरी, न्याय, आज़ादी, भाईचारा, एकता और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक गंभीर खतरा है.
याचिका में कहा गया कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में धोखाधड़ी, बल, दबाव या धोखाधड़ी के माध्यम से दूसरों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं है.
“अनुच्छेद 25 सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता के अधीन धर्म के अंतःकरण, पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता देता है. याचिका में कहा गया है, "इस पर करीब से नजर डालने से यह साफ हो जाता है कि यह आर्टिकल भी गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ है."
यह याचिका नासिक टीसीए ऑफिस की आठ महिला कर्मचारियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों के पृष्ठभूमि में दायर की गई थी.
याचिका में कोर्ट से यह निर्देश देने और घोषित करने की मांग की गई कि धोखे से धर्म परिवर्तन न केवल संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है, बल्कि भाईचारे, सम्मान, एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा है.
याचिका में कोर्ट से यह भी मांग की गई कि वह केंद्र और राज्यों को धर्म परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दे, जो एक संगठित अपराध, आतंकवाद का काम, अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ना, गैर-कानूनी काम है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है.
याचिका में कोर्ट से यह भी अपील की गई कि वह केंद्र और राज्यों को धर्म परिवर्तन के मामलों से निपटने के लिए विशेष कोर्ट बनाने का निर्देश दे और यह ऐलान करे कि धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए सजा एक के बाद एक होगी, एक साथ नहीं.
याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार होगा, न कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार होगा.
इसका मतलब है कि धर्म को मानने, मानने और फैलाने का अधिकार सभी को है, लेकिन इसे पूरी तरह या आजादी से नहीं माना जा सकता. याचिका में कहा गया है, "इसमें शर्तें हैं और ये शर्तें हैं पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस हिस्से के दूसरे नियम.
याचिका में कहा गया कि धोखे से धर्म परिवर्तन भाईचारे के लिए एक गंभीर खतरा है और कहा गया, “हमारे संविधान बनाने वालों ने जिस भाईचारे की कल्पना की थी, वह धोखे से धर्म परिवर्तन की इस बढ़ती हुई घटना से सीधे खतरे में है.” याचिका में कहा गया है कि जब जबरदस्ती/धोखे से धर्म परिवर्तन एक संगठित और व्यवस्थित गतिविधि के तौर पर किया जाता है, तो यह राज्य के पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ अंदरूनी हमले के तौर पर काम करके युद्ध जैसे हालात पैदा करता है.
“भारतीय कानून “युद्ध छेड़ने” को सिर्फ हथियारबंद विद्रोह तक सीमित नहीं करता, बल्कि इसे सरकार के अधिकार, एकता और संप्रभुता को कमजोर करने के मकसद से की जाने वाली सामूहिक कार्रवाइयों तक बढ़ाता है."
याचिका में कहा गया है, "जबरदस्ती धर्म बदलने से लोगों की सोच की आजादी कमजोर होती है, सामाजिक मेलजोल कम होता है, और जानबूझकर समुदायों के जनसांख्यिकीय चरित्र में बदलाव होता है, जिससे लगातार अंदरूनी अशांति के हालात बनते हैं."
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