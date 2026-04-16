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नासिक MNC केस: धोखे से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए SC में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली : नासिक में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) में धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के आरोपों की पृष्ठभूमि में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें धोखे से धर्म परिवर्तन को नियंत्रण करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है. वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि नासिक में संगठित धर्म परिवर्तन ने पूरे देश के लोगों की अंतरात्मा को हिला दिया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने धोखे से धर्म बदलने को नियंत्रित करने के लिए कुछ निर्देश और घोषणाएं मांगते हुए याचिका दायर की है, जो संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, बराबरी, न्याय, आज़ादी, भाईचारा, एकता और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक गंभीर खतरा है. याचिका में कहा गया कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में धोखाधड़ी, बल, दबाव या धोखाधड़ी के माध्यम से दूसरों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं है. “अनुच्छेद 25 सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता के अधीन धर्म के अंतःकरण, पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता देता है. याचिका में कहा गया है, "इस पर करीब से नजर डालने से यह साफ हो जाता है कि यह आर्टिकल भी गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ है." यह याचिका नासिक टीसीए ऑफिस की आठ महिला कर्मचारियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों के पृष्ठभूमि में दायर की गई थी. याचिका में कोर्ट से यह निर्देश देने और घोषित करने की मांग की गई कि धोखे से धर्म परिवर्तन न केवल संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है, बल्कि भाईचारे, सम्मान, एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा है. याचिका में कोर्ट से यह भी मांग की गई कि वह केंद्र और राज्यों को धर्म परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दे, जो एक संगठित अपराध, आतंकवाद का काम, अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ना, गैर-कानूनी काम है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है.