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ज्वेलरी शॉप में घुसे 6 हथियारबंद लुटेरे: बंदूकों के आगे नहीं झुकी महिला मालिक, काउंटर से कूदकर बदमाशों को खदेड़ा

नासिक (महाराष्ट्र): नासिक के हीरावाड़ी इलाके में 15 मई की रात करीब 9:30 बजे छह हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलर्स की एक दुकान पर धावा बोल दिया. बदमाशों ने दुकान के कर्मचारियों पर बंदूक तानकर लूटपाट करने लगे. हालांकि, दुकान की महिला मालिक ने बदमाशों को चुनौती दी. जिसके बाद वे घबरा गए और सिर्फ कुछ ही सामान लेकर भाग पाए. वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर पंचवटी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो लुटेरों को हिरासत में ले लिया है.

क्या है घटना

रात के समय जब घने बसे हीरावाड़ी इलाके की इस दुकान को बंद करने की तैयारी चल रही थी, तभी तीन बाइक पर सवार होकर छह नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे. दुकान के अंदर उस वक्त महिला मालिक नयना पगारिया, एक महिला कर्मचारी और एक पुरुष सहकर्मी श्रीमाल मौजूद थे. बदमाशों ने अंदर घुसते ही तीनों पर बंदूकें तान दीं और मौके पर ही गोली मारने की धमकी दी. इस दौरान बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए एक राउंड फायरिंग भी की.

दुकान की मालिक पर पिस्टल ताने बदमाश. (CCTV Footage)

डरने के बजाय किया सामना

श्रीमाल ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने उसके सिर पर बंदूक की बट से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. तभी, नयना लुटेरों को पकड़ने के लिए काउंटर से कूदकर आगे बढ़ीं. यह देख लुटेरे घबराकर. वे बाइक से भाग निकले. घटना के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज से पता चलता है कि दुकान की मालिक नयना पगारिया ने बदमाशों का डटकर मुकाबला किया, जिसकी वजह से लुटेरे हाथ में जो कुछ भी आया, सिर्फ वही लेकर भाग पाए.