ज्वेलरी शॉप में घुसे 6 हथियारबंद लुटेरे: बंदूकों के आगे नहीं झुकी महिला मालिक, काउंटर से कूदकर बदमाशों को खदेड़ा
वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर पंचवटी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो लुटेरों को हिरासत में ले लिया है.
Published : May 16, 2026 at 1:40 PM IST
नासिक (महाराष्ट्र): नासिक के हीरावाड़ी इलाके में 15 मई की रात करीब 9:30 बजे छह हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलर्स की एक दुकान पर धावा बोल दिया. बदमाशों ने दुकान के कर्मचारियों पर बंदूक तानकर लूटपाट करने लगे. हालांकि, दुकान की महिला मालिक ने बदमाशों को चुनौती दी. जिसके बाद वे घबरा गए और सिर्फ कुछ ही सामान लेकर भाग पाए. वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर पंचवटी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो लुटेरों को हिरासत में ले लिया है.
क्या है घटना
रात के समय जब घने बसे हीरावाड़ी इलाके की इस दुकान को बंद करने की तैयारी चल रही थी, तभी तीन बाइक पर सवार होकर छह नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे. दुकान के अंदर उस वक्त महिला मालिक नयना पगारिया, एक महिला कर्मचारी और एक पुरुष सहकर्मी श्रीमाल मौजूद थे. बदमाशों ने अंदर घुसते ही तीनों पर बंदूकें तान दीं और मौके पर ही गोली मारने की धमकी दी. इस दौरान बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए एक राउंड फायरिंग भी की.
डरने के बजाय किया सामना
श्रीमाल ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने उसके सिर पर बंदूक की बट से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. तभी, नयना लुटेरों को पकड़ने के लिए काउंटर से कूदकर आगे बढ़ीं. यह देख लुटेरे घबराकर. वे बाइक से भाग निकले. घटना के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज से पता चलता है कि दुकान की मालिक नयना पगारिया ने बदमाशों का डटकर मुकाबला किया, जिसकी वजह से लुटेरे हाथ में जो कुछ भी आया, सिर्फ वही लेकर भाग पाए.
दुकान की मालिक नयना पगारिया ने आंखों देखा हाल बताते हुए कहा:
"हम दिनभर का काम समेटकर डिस्प्ले काउंटर से सारे गहने बैग में पैक कर रहे थे. तभी अचानक ये छह लुटेरे अंदर घुस आए. इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उन्होंने हम पर बंदूकें तान दीं. मेरे स्टाफ श्रीमाल ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो एक बदमाश ने उसके सिर पर बंदूक की बट से जोरदार वार कर दिया. इसके बाद मैंने काउंटर पर रखी एक प्लेट उठाकर बदमाशों पर फेंकी और उन्हें दबोचने के लिए काउंटर के ऊपर चढ़कर छलांग लगा दी. इसके बाद लुटेरे घबरा गए और जो भी उनके हाथ लगा, उन्हें छीनकर फरार हो गए."
पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही पंचवटी पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने देर रात नाकाबंदी कर दो आरोपियों को दबोच लिया. पुलिस उपायुक्त (DCP) मोनिका राउत ने बताया कि फरार चल रहे बाकी चार लुटेरों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें रवाना की जा चुकी हैं.
इलाके में डर का माहौल
इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश और डर है. हीरावाड़ी इलाके में पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध अनजान लोगों की आवाजाही काफी बढ़ गई है, और कई जगहों पर घरों के ताले टूटने तथा रेकी किए जाने की शिकायतें आ रही थीं. स्थिति को देखते हुए स्थानीय कॉर्पोरेटर गौरव गोवर्धन ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में रात की गश्त बढ़ायी जाए.
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