फ्लैट आवंटन मामले में माणिकराव कोकाटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, मुश्किल में महाराष्ट्र के मंत्री!
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए नासिक डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मंत्री माणिकराव कोकाटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया.
Published : December 17, 2025 at 3:58 PM IST
नासिक: महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे फ्लैट आवंटन मामले में मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं. कोकाटे को सरकारी कोटे के 10 प्रतिशत फ्लैटों के आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में फर्स्ट-क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
मंत्री कोकाटे ने इस सजा के खिलाफ नासिक डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में अपील की थी. हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट ने कोकाटे की दो साल की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा.
नासिक सत्र न्यायालय कोकाटे के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट
नासिक सत्र न्यायालय ने बुधवार को कोकाटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया. उसके तुरंत बाद अदालत ने पुलिस को उन्हें तुरंत अरेस्ट करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि भले ही वह मंत्री हैं, लेकिन कानून के सामने सभी नागरिक बराबर हैं. उनके वकीलों ने कोर्ट को बताया कि कोकाटे अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं दिया गया.
वहीं, सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि कोकाटे कैबिनेट की बैठक में मौजूद थे. उन्होंने नगर निगम की रैलियों में हिस्सा लिया था और अभी मंत्रालय में हैं. इसलिए, कोर्ट ने खराब सेहत के हल्के बहाने को खारिज कर दिया. वकील आशुतोष राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब कोकाटे का इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि लोग देख सकें कि कानून का राज है.
क्या है पूरा मामला?
राज्य के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे फ्लैट आवंटन मामले में मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं. मानिकराव कोकाटे पर आरोप है कि उन्होंने 1995 में MHADA प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री की 10 परसेंट कोटा स्कीम के तहत घर पाने के लिए झूठे डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे. उन्होंने कथित तौर पर यह कहकर दो घर हासिल किए कि उनके पास घर नहीं है और उनकी इनकम कम है. उन्होंने कथित तौर पर दूसरे बेनिफिशियरी को दिए गए दो घरों को भी अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिया.
इसके अलावा, उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने घर अपने नाम पर ट्रांसफर होने के बाद भी बिना इजाजत कंस्ट्रक्शन किया. इस मामले में, पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले ने कोकाटे और तीन अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. 1997 में, उस समय के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की शिकायत के बाद, कोकाटे भाइयों समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
पिछले 27 साल से चल रहा था मामला
27 साल से ज्यादा समय तक नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दस गवाहों से पूछताछ हुई. आखिर में कोर्ट ने मानिकराव कोकाटे और उनके भाइयों को दोषी पाया और उन्हें दो साल की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. अब सबकी नजर इस पर है कि कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोकाटे के मंत्री पद को लेकर क्या फैसला लेते हैं.
