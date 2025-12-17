ETV Bharat / bharat

फ्लैट आवंटन मामले में माणिकराव कोकाटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, मुश्किल में महाराष्ट्र के मंत्री!

माणिकराव कोकाटे, महाराष्ट्र के खेल मंत्री ( ETV Bharat )

नासिक: महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे फ्लैट आवंटन मामले में मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं. कोकाटे को सरकारी कोटे के 10 प्रतिशत फ्लैटों के आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में फर्स्ट-क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. मंत्री कोकाटे ने इस सजा के खिलाफ नासिक डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में अपील की थी. हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट ने कोकाटे की दो साल की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा. नासिक सत्र न्यायालय कोकाटे के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट

नासिक सत्र न्यायालय ने बुधवार को कोकाटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया. उसके तुरंत बाद अदालत ने पुलिस को उन्हें तुरंत अरेस्ट करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि भले ही वह मंत्री हैं, लेकिन कानून के सामने सभी नागरिक बराबर हैं. उनके वकीलों ने कोर्ट को बताया कि कोकाटे अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं दिया गया. वहीं, सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि कोकाटे कैबिनेट की बैठक में मौजूद थे. उन्होंने नगर निगम की रैलियों में हिस्सा लिया था और अभी मंत्रालय में हैं. इसलिए, कोर्ट ने खराब सेहत के हल्के बहाने को खारिज कर दिया. वकील आशुतोष राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब कोकाटे का इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि लोग देख सकें कि कानून का राज है.