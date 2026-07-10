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सरकारी स्कूल के हॉस्टल में रह रही 9वीं की छात्रा मां बनी, नाबालिग रिश्तेदार हिरासत में

नासिकः महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक सरकारी आदिवासी आवासीय आश्रम स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा द्वारा बच्चे को जन्म देने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इस संबंध में कलवण पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संदिग्ध नाबालिग लड़के को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है. कलवण पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, लड़की गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव गयी थी. वहीं एक नाबालिग लड़का, जो उसका रिश्तेदार है, सेक्सुअल असॉल्ट किया. बाद में वह प्रेग्नेंट हो गई. हाल ही में उसने बच्चे को जन्म दिया. मामला सामने आने के बाद पुलिस केस दर्ज किया गया. चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसे जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया है.

आदिवासी विकास विभाग के एडिशनल कमिश्नर दिनकर पावरा ने कहा कि विभाग इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगा. जांच की रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कमिशनर पावरा ने घटना के बारे में बताया, "लड़की आश्रम स्कूल में पढ़ती थी. यह घटना तब हुई जब वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गई हुई थी. पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उसे बाल सुधार गृह (जुवेनाइल होम) भेज दिया गया है. इस मामले की विभागीय स्तर पर भी जांच चल रही है."