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सरकारी स्कूल के हॉस्टल में रह रही 9वीं की छात्रा मां बनी, नाबालिग रिश्तेदार हिरासत में

पुलिस के मुताबिक, लड़की गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव गयी थी, वहीं उसके एक नाबालिग रिश्तेदार ने सेक्सुअल असॉल्ट किया.

minor student becomes mother
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 10, 2026 at 9:31 PM IST

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नासिकः महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक सरकारी आदिवासी आवासीय आश्रम स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा द्वारा बच्चे को जन्म देने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इस संबंध में कलवण पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संदिग्ध नाबालिग लड़के को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है. कलवण पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, लड़की गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव गयी थी. वहीं एक नाबालिग लड़का, जो उसका रिश्तेदार है, सेक्सुअल असॉल्ट किया. बाद में वह प्रेग्नेंट हो गई. हाल ही में उसने बच्चे को जन्म दिया. मामला सामने आने के बाद पुलिस केस दर्ज किया गया. चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसे जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया है.

आदिवासी विकास विभाग के एडिशनल कमिश्नर दिनकर पावरा ने कहा कि विभाग इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगा. जांच की रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कमिशनर पावरा ने घटना के बारे में बताया, "लड़की आश्रम स्कूल में पढ़ती थी. यह घटना तब हुई जब वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गई हुई थी. पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उसे बाल सुधार गृह (जुवेनाइल होम) भेज दिया गया है. इस मामले की विभागीय स्तर पर भी जांच चल रही है."

'आश्रमशाला' छात्र के गर्भवती होने की बात क्यों नहीं जान पाई?

राज्य सरकार हर साल आदिवासी छात्रों की शिक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च करती है. इसके साथ ही, आवासीय आदिवासी आश्रमशालाओं के छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच भी की जाती है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि कई महीनों से गर्भवती छात्रा के शारीरिक बदलावों पर न तो नियमित जांच करने वाली मेडिकल टीम की नजर पड़ी और न ही आश्रमशाला प्रशासन की?

इस घटना ने आवासीय आश्रमशालाओं में स्वास्थ्य जांच के सही तरीके से लागू होने और छात्रों की सुरक्षा के मुद्दों को एक बार फिर सबके सामने ला दिया है. लोगों में आश्रम की लापरवाही को लेकर नाराजगी है.

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