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'नशा मुक्त भारत अभियान': कैसे असम, यूपी और केरल के युवाओं ने नशे को मात देकर बदली अपनी जिंदगी

भारत में NMBA के जरिए 27.84 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, 28.29 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज हुआ. संतू दास की रिपोर्ट.

Nasha Mukt Bharat Abhiyaan
'नशा मुक्त भारत अभियान'. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 5:18 PM IST

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नई दिल्ली: आगामी 'अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी विरोधी दिवस' से पहले विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इस बीच देश भर में चल रहे 'नशा मुक्त भारत अभियान' (NMBA) के माध्यम से अब तक 27.84 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई जा चुकी है. 28.29 लाख से अधिक लोगों का इलाज व पुनर्वास किया जा चुका है.

नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने और नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए, मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को 'नशा मुक्त भारत अभियान' (NMBA) की शुरुआत की गई थी. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ, अनुशासित और नशा मुक्त युवा आबादी को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय विकास को गति देना और सामाजिक कल्याण में सुधार करना है.

'नशा मुक्त भारत अभियान' का मोबाइल एप्लिकेशन जमीनी स्तर पर डेटा एकत्र करता है और उसकी निगरानी करता है. राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446 के माध्यम से महत्वपूर्ण परामर्श (काउंसलिंग) और तुरंत इलाज के लिए जरूरी रेफरल सेवाएं ली जा सकती हैं.

नशा मुक्त भारत अभियान की वर्तमान स्थिति

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 'नशा मुक्त भारत अभियान' (NMBA) अब तक कुल 27,84,60,546 (27.84 करोड़ से अधिक) लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंच चुका है. इसमें 10,39,63,324 युवा और 7,25,66,907 महिलाएं शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, इस अभियान का दायरा देश भर के 19,70,968 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों (स्कूलों और कॉलेजों) तक फैल चुका है.

मंत्रालय के अनुसार, इसके अलावा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'नशा मुक्त भारत अभियान' के माध्यम से 28,29,661 से अधिक लोगों का इलाज और पुनर्वास किया जा चुका है.

बदल रही हैं कई जिंदगियां

मंत्रालय द्वारा सोमवार को ईटीवी भारत के साथ साझा की गई सफलता की कहानियों के अनुसार, असम के कार्बी आंगलोंग जिले के रहने वाले सिम्होन (बदला हुआ नाम) को अपने जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. नशीली दवाओं की लत उनकी शिक्षा को पूरा करने में एक बड़ी बाधा बन गई थी.

इन चुनौतियों के बावजूद, 26 वर्षीय सिम्होन पुलिस सेवा में शामिल होने और एक सुरक्षित भविष्य बनाने की इच्छा रखता था. हालांकि उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था, लेकिन उनकी इस लत ने कई भावनात्मक और व्यक्तिगत मुश्किलें खड़ी कर दी थीं.

इस योजना के तहत दवाइयों, मेडिटेशन, काउंसलिंग, योग सत्रों और सही मार्गदर्शन के माध्यम से, उन्हें सुधार और व्यक्तिगत विकास के लिए एक व्यवस्थित मदद मिली. इन प्रयासों ने उनका आत्मविश्वास वापस पाने, उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने और अपने भविष्य के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की. वर्तमान में, उनमें सकारात्मक सुधार देखा गया है और वे रोजगार के अवसरों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले रेहान (बदला हुआ नाम) को शराब की लत के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. 29 वर्षीय रेहान को शराब छोड़ने के दौरान घबराहट, नींद न आना और मानसिक तनाव जैसे गंभीर लक्षणों से गुजरना पड़ा. उनके परिवार को भी गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका परिवार मुख्य रूप से शाम को लगने वाले एक छोटे से खाने के स्टाल की कमाई पर निर्भर था.

परिवार की स्थिति मानसिक और आर्थिक रूप से तनावपूर्ण बनी रही, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों ही इस लत के शिकार थे, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था. मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को सही इलाज, काउंसलिंग (परामर्श) और नियमित फॉलो-अप सेवाएं मिलीं. वर्तमान में, उनमें काफी सुधार देखा गया है और उन्होंने एक निजी अस्पताल में नौकरी हासिल कर ली है.

इसी तरह, केरल के पथानामथिट्टा जिले के रहने वाले निखिल (बदला हुआ नाम) को कम उम्र से ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पिता, जो शराब के आदी थे, का निधन तब हो गया था. तब निखिल केवल चार वर्ष का था. उनकी मां परिवार में एकमात्र कमाने वाली सदस्य बन गईं. अपनी मां के संघर्षों को देखकर निखिल बेहद प्रभावित हुए. इन चुनौतियों के बावजूद, वह एक स्थायी नौकरी पाना चाहता था.

मंत्रालय के अनुसार, उन्हें केंद्र में रखकर नशा मुक्ति का इलाज दिया गया और साथ ही आवश्यक पुनर्वास सहायता भी प्रदान की गई. इस व्यवस्थित इलाज और काउंसलिंग प्रक्रिया ने उन्हें अपनी लत से उबरने और उनके संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद की. वर्तमान में, वह सफलतापूर्वक अपनी इस सुधार की स्थिति को बनाए हुए हैं और दोबारा नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आने से पूरी तरह मुक्त है.

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