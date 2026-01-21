ETV Bharat / bharat

'अंतरिक्ष हमें खुद को समझना सिखाता है...', IIT दिल्ली में सुनीता विलियम्स ने छात्रों को दिया जीवन और विज्ञान का संदेश

भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 साल की सेवा के बाद नासा को अलविदा कह दिया है.

IIT दिल्ली में सुनीता विलियम्स
IIT दिल्ली में सुनीता विलियम्स (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 21, 2026 at 7:53 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT DELHI) में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रेरणा का अनोखा संगम देखने को मिला. नासा की सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री और अमेरिकी नौसेना की सेवानिवृत्त कैप्टन सुनीता एल. विलियम्स ने अपने अनुभव साझा करते हुए डोगरा हॉल में छात्रों को यह एहसास कराया कि अंतरिक्ष सिर्फ तारों और ग्रहों का नाम नहीं, बल्कि इंसान को खुद को जानने का अवसर भी देता है. इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हुए पल को वीडियो के माध्यम से छात्रों को दिखाया.

अपने व्याख्यान ‘The Making of an Astronaut: Sunita Williams’ Story’ में सुनीता विलियम्स ने कहा कि आज का समय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बेहद खास है. उन्होंने बताया कि हर अंतरिक्ष मिशन में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन हर अनुभव हमें आगे की चुनौतियों के लिए बेहतर बनाता है. उनकी हालिया अंतरिक्ष यात्रा (एक्सपीडिशन 71/72) के किस्सों ने श्रोताओं को अंतरिक्ष की दुनिया के और करीब ला दिया.

भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स (ETV Bharat)

“समाधान जटिल नहीं, कभी-कभी बहुत सरल होता है”: अंतरिक्ष मिशनों की जटिलताओं पर बात करते हुए सुनीता एल. विलियम्स ने कहा कि कई प्रणालियां और बैकअप होने के बावजूद कई बार समस्या का हल बहुत साधारण होता है. जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि हम चीजों को ध्यान से देखें और समझें. यह सीख सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं, बल्कि जीवन में भी काम आती है.

“गुरुत्वाकर्षण हटते ही जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है”: शून्य गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण देते हुए सुनीता विलियम्स ने बताया कि जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तब हमें यह समझ आता है कि पदार्थ, दवाइयां और इंसानी व्यवहार कैसे बदलते हैं. इसी अध्ययन से विज्ञान को नई दिशा मिलती है और इंसान खुद के बारे में नई बातें सीखता है.

प्रो. वी.एन. वज़िरानी लेक्चर की पहली वक्ता बनीं सुनीता विलियम्स: यह व्याख्यान प्रो. वी.एन. वज़िरानी इंस्टीट्यूट लेक्चर के तहत आयोजित किया गया, जिसमें सुनीता विलियम्स पहली वक्ता रहीं. इस कार्यक्रम की स्थापना प्रो. वी.एन. वज़िरानी की स्मृति में उनके पुत्र विजय वज़िरानी और उमेश वज़िरानी ने की. कार्यक्रम में IIT दिल्ली के निदेशक, उप-निदेशक, डीन, शिक्षक, शोधकर्ता और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे.

“टीम के लिए सोचो, तभी असली सफलता मिलती है”: प्रो. शिल्पी शर्मा द्वारा संचालित संवाद फायरसाइड चैट के दौरान सुनीता विलियम्स ने अपने बचपन और छात्र जीवन के अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि टीमवर्क की भावना उन्हें बचपन से खेलों और तैराकी से मिली, जिसने आगे चलकर अंतरिक्ष मिशनों में बड़ी भूमिका निभाई.

“अंतरिक्ष हमें खुद को समझना सिखाता है”: IIT दिल्ली में सुनीता विलियम्स (ETV Bharat)

“अंतरिक्ष में भारतीय भोजन बांटना सबसे खास पल था”: अपनी यादों को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में भारतीय खाने का पैकेट खोलना और उसे अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साझा करना उनके लिए बेहद भावुक और खुशी भरा क्षण था. उन्होंने कहा कि चाहे वह धरती पर हो या अंतरिक्ष में खाना लोगों को जोड़ने का काम करता है.

पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने के अनुभव को साझा करते हुए सुनीता विलियम्स ने कहा कि ऊपर से देखने पर एक अलग ही समझ विकसित होती है, जिसे ‘ओवरव्यू इफेक्ट’ कहा जाता है. “तब महसूस होता है कि हम सभी एक ही ग्रह पर रहते हैं और सीमाएं बेमानी लगने लगती हैं.” सुनीता विलियम्स का यह संबोधन IIT दिल्ली के छात्रों के लिए सिर्फ एक व्याख्यान नहीं, बल्कि जीवन, विज्ञान और मानव क्षमता को समझने की एक गहरी सीख बन गया. उनके शब्दों ने छात्रों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस दिया.

