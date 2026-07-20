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नरसिंहपुर में बड़ा हादसा, ट्रक ने 6 युवकों को रौंदा, 4 की मौत, 2 की हालत नाजुक

जबलपुर भोपाल हाईवे पर भीषण हादसा, पिकनिक मनाकर लौट रहे युवकों पर चढ़ा हाईवा, जबलपुर, शहपुरा और नरिसंहपुर के थे युवक

NARSINGHPUR JABALPUR ROAD ACCIDENT
ट्रक ने 6 युवकों को रौंदा, 4 की मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 6:42 AM IST

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नरसिंहपुर : मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रविवार देर शाम एक भीषण हादसा हुआ है. यहां हाथीनाला वॉटरफॉल से पिकनिक मनाकर लौट रहे छह युवकों को एक डंपर ने कुचल दिया, जिसमें से 4 की मौत हो गई है और 2 की हालत गंभीर बनी हुई. हादसा जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरसिंहपुर के सुआतला थाना क्षेत्र में हुआ है.

चाय की दुकान पर खड़े थे युवक, तभी चढ़ा डंपर

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जबलपुर के शहपुरा, मानेगांव और नरसिंहपुर के कुछ युवक हाथीनाला वॉटरफॉल में पिकनिक मनाने पहुंचे थे. देर शाम सभी नेशनल हाईवे से लगी एक चाय की दुकान पर चाय पीने रुके. इसी दौरान लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक तेज रफ्तार डंपर ने सभी को कुचल दिया. डंपर की चपेट में 6 युवक आए हैं, जिसमें 4 की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत बेहद नाजुक है

5 DEAD NARSINGHPUR ACCIDENT
चाय की दुकान पर खड़े थे युवक, तभी चढ़ा डंपर (Etv Bharat)

हादसे में इनकी हुई मौत

हादसा इतना भयावह था कि आसपास के लोगों की रूह कांप गई. हर ओर चीख पुकार मच गई. टक्कर में ग्राम बरपटी निवासी जयपाल लोधी (30 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, वीरेंद्र लोधी (21 वर्ष), राजेंद्र लोधी (32 वर्ष) और राजपाल लोधी (20 वर्ष) (सभी निवासी पावला) को जबलपुर ले जाते वक्त हालत गंभीर होने पर शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी मृत घोषित कर दिया. इसके अलावा, दो युवक आकाश लोधी और नीरज लोधी को जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है.

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

एडशिनल एसपी नरसिंहपुर संदीप भूरिया ने बताया, '' हाथीनाला वॉटरफॉल से पिकनिक मनाकर लौट रहे युवक राजमार्ग पर चाय पीने रुके थे. तभी करीब 7 सवा सात बजे तेज रफ्तार हाईवा चालक ने सड़क पर खड़े लगभग 6 लोगों को कुचल दिया और फरार हो गया है. सीसीटीवी के आधार पर आरोपी हाइवा चालक को कोजा जा रहा है.''

परिजन बोले- हादसा नहीं ये मर्डर है

मृतक राजेंद्र लोधी के परिजनों का कहना है कि यह सामान्य एक्सीडेंट नहीं बल्कि राजेंद्र पटेल और उनके साथियों की हत्या हुई है. राजेंद्र लंबे समय से रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. इसी वजह से ये सब हुआ है. वहीं, सुआतला थाने की पुलिस सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

(खबर अपडेट हो रही है)

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