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नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर भीषण दुर्घटना, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार, 5 की मौत 7 गंभीर

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हादसा, रविवार-सोमवार की दरमियानी रात टवेरा और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में सीधी टक्कर, कार के उड़े परखच्चे.

NARMADAPURAM STATE HIGHWAY ACCIDENT 5 DIED
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हादसा, 5 की मौत 7 गंभीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 8:26 AM IST

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Updated : April 27, 2026 at 8:35 AM IST

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नर्मदापुरम : पिपरिया नर्मदापुरम स्टेट हाईवे पर एक भीषण दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई है, वहीं 7 घयाल हुए हैं. रविवार-सोमवार की दरमियानी रात टवेरा और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में ये भीषण टक्कर हुई है, जिसमें टवेरा कार के परखच्चे उड़ गए.

नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर भीषण दुर्घटना (Etv Bharat)

5 की मौके पर मौत, 7 गंभीर

नर्मदापुरम पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी देते हुए बताया कि टवेरा सवार लोग बुदनी में आयोजित एक शादी समारोह से लौट रहे थे. तभी आंचलखेड़ा के पास ये हादसा हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सभी मृतक और घायल महेंद्रवाड़ी व माखननगर के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस व ग्रामीणों ने करीब 7 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है.

NARMADAPURAM STATE HIGHWAY ACCIDENT photos
घटनास्थल पर दूर-दूर तक बिखर गए कार के पुर्जे (Etv Bharat)

क्रॉसिंग में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार

नर्मदापुरम एसपी सांई कृष्णा एस थोटा के मुताबिक, '' घटना देर रात करीब एक बजे की है. महेंद्रवाड़ी निवासी टवेरा सवार सभी लोग बुदनी के एक गांव से लौट रहे थे. सभी शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे. तभी आंचलखेड़ा में क्रॉसिंग के पास उनकी कार अनाज से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की साइड से टकरा गई. घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, 7 घायल हैं.''

5 DIED NARMADAPURAM ACCIDENT
टक्कर से दूर तक उछली अनाज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली (Etv Bharat)

हादसे में इनकी मौत

1- हरि सिंह पिता गणेशराम यादव (57), निवासी महेंद्रवाड़ी

2- विनीत यादव पिता मोहन यादव (22), निवासी महेंद्रवाड़ी

3- साहिल यादव पिता हरगोविंद यादव (19), निवासी महेंद्रवाड़ी

4- शुभम मोरप्पा पिता सुखराम (18), निवासी महेंद्रवाड़ी

5- संतोष प्रजापति पिता मंगल सिंह प्रजापति, निवासी माखननगर

खेत में मिले ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर

टक्कर इतनी भीषण थी की ट्रैक्टर ट्रॉली के पिछले टायर घटनास्थल से कई फीट दूर एक खेत में मिले. वहीं, टवेरा के पुर्जे-पुर्जे सड़क पर बिखर गए. दुर्घटना की सूचना मिलते ही माखननगर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और वाहन की बुरी हालत के कारण शवों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया, जहां सोमवार सुबह सभी के शवों का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- मातम में बदली शादी की खुशियां, दीवार से टकराई कार, 3 दोस्तों की मौत, 2 गंभीर

5 ग्रामीणों की मौत की खबर से महेंद्रवाड़ी गांव में शोक का माहौल है. प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण रात के समय कम विजिबिलिटी या ड्राइवर को झपकी आना, माना जा रहा है.

Last Updated : April 27, 2026 at 8:35 AM IST

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