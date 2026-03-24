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अब विधानसभा चुनाव के बाद महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन लाएगी सरकार !

भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का लागू होना जरूरी है.

Nari Shakti Vandan Adhiniyam BJP MP Hema malini on Women's Reservation Bill amendment and congress
अब विधानसभा चुनाव के बाद महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन लाएगी सरकार ! (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 7:58 PM IST

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अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: नारी शक्ति वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) को सरकार बजट सत्र में इस हफ्ते अब नहीं लाएगी. सरकारी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अभी तक इस संबंध में अपना पक्ष साफ नहीं किया है. सूत्रों की मानें तो वह राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद इस संशोधन को संसद में लाने के पक्ष में है.

सरकार के सूत्रों के मुताबिक अगले शुक्रवार को संसद को स्थगित किया जा सकता है, मगर सत्रावसान (Prorogation) नहीं किया जाएगा और सरकार राज्यों के चुनाव के बाद बजट सत्र के तहत ही दो दिन के विशेष सत्र को बुलाकर इस बिल के संशोधन को पारित करवा सकती है.

भाजपा सांसद हेमा मालिनी से बातचीत (ETV Bharat)

भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस बिल का लागू होना जरूरी है, मगर विपक्ष को कुछ ना कुछ इसमें बाधा डालना जरूरी है. उन्होंने कहा कि पहले भी कुछ पार्टियों ने इसका विरोध किया था मगर ज्यादातर पार्टियों की महिला नेताओं ने इसे पास करने में एकजुटता दिखाई थी और वो सभी पार्टियों की थीं.

भाजपा की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि ये अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और सरकार इसमें जो संशोधन कर रही है, उसके बाद इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने में सहायता मिलेगी. उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को इसका समर्थन करना चाहिए ताकि महिलाओं के सशक्तीकरण को और बढ़ावा मिले.

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