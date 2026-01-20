ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी ने कहा- नरेंद्र मोदी देश की जनता के रुपये अडानी-अंबानी को देने में लगे हैं

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खिलाड़ियों से मुलाकात करते राहुल गांधी ( Photo Credit: ETV Bharat )

गरीब जनता का प्रोटेक्शन हटाया: कांग्रेस सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी पावर को पावर कांसेप्टेड करना चाहते हैं. वह पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी के हाथों में देना चाहते हैं. वह गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं. मनरेगा का नाम बदलकर उन्होंने गांधी जी का अपमान किया है. उन्होंने गरीब जनता का प्रोटेक्शन हटा दिया है.

गरीब लोगों को सही मजदूरी मिले: राहुल गांधी ने कहा कि हमारी तीन टर्म की सरकार में मनरेगा का जो कांसेप्ट था, उसमें पंचायतों को जिम्मेदारी देने की बात थी. उनको फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी दी जाए. उस दौरान दूसरा लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए मिनिमम वेज बने और उससे कम कहीं भी किसी को वेजेज न मिलें.

रायबरेली: एक दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए. उन्होंने राजीव गांधी स्टेडियम में युवा खेल अकादमी के रायबरेली प्रीमियर लीग टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया. उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों के खिलाड़ियों से भी मुलाक़ात की.

पूरा धन अडानी और अंबानी को दे रहे: हमारी थर्ड टर्म गर्वमेंट की जो सोच थी, उसकी जड़ को काटा गया है. कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है. जो मजदूरी करते हैं उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं. नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पूरा धन अडानी और अंबानी के पास में चला जाए. हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी देश की जनता के रुपये अडानी और अंबानी को देने में लगे हैं.

विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया. (Photo Credit: ETV Bharat)

कई कार्यक्रमों में शामिल हुए: इसके अलावा सांसद राहुल गांधी मंगलवार आनंद नगर स्थित नगर पालिका के अध्यक्ष के घर पहुंचे. यहा उन्होंने कुछ दिन पहले नगर पालिका अध्यक्ष के बेटी की हुई शादी के बाद परिजनों को आशीर्वाद दिया. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा की. इसके बाद वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए.

मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की शुरुआत: रायबरेली में मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की कमान खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संभाली. उन्होंने ने ऊंचाहार विधानसभा के उमरन गांव मे सीधे मनरेगा मजदूरों और गांव के लोगों से संवाद किया और केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोला. मनरेगा बचाओ संग्राम चौपाल के दौरान राहुल गांधी ने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया. उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को न तो समय पर काम मिल रहा है और न ही मजदूरी का भुगतान हो पा रहा है.

क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए सिक्का उछालते राहुल गांधी (Photo Credit: ETV Bharat)

गरीबों की रोजी रोटी पर पड़ा बुरा असर: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ग्रामीण गरीबों की रोज़ी-रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि नाम बदलने से ज़मीनी हकीकत नहीं बदलती, ज़रूरत इस बात की है कि मजदूरों को काम और समय पर मजदूरी मिले. केंद्र सरकार मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है.

