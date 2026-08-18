डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामलाः बॉम्बे हाई कोर्ट ने शूटर सचिन अंदुरे को दी जमानत
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर ने कहा कि इतने गंभीर मामलों में जमानत मिल जाना, जांच एजेंसियों की विफलता को दर्शाता है.
Published : August 18, 2026 at 4:10 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 4:16 PM IST
मुंबईः महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले के दोषी सचिन अंदुरे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. इस मामले के एक अन्य दोषी शरद कलस्कर को अप्रैल 2026 में ही जमानत मिल गयी थी. पुणे सत्र न्यायालय की विशेष सीबीआई अदालत ने साल 2024 में शरद कलस्कर और सचिन अंदुरे को डॉ. दाभोलकर की गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर ने 'ईटीवी भारत' को विशेष प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी. मुक्ता दाभोलकर ने कहा कि इतने गंभीर मामलों में जमानत मिल जाना, जांच एजेंसियों की विफलता को दर्शाता है.
उम्रकैद की सजा पर रोक
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में, पुणे की विशेष सीबीआई अदालत ने पुख्ता सबूतों के अभाव में आरोपी डॉ. वीरेंद्र तावड़े, एडवोकेट संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को बरी कर दिया था. सचिन अंदुरे और शरद कलस्कर को हत्या का दोषी ठहराया गया था. उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद, दोनों ने पुणे सत्र न्यायालय के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अप्रैल 2026 में शरद कलस्कर को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. उन्हीं आधारों पर, जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस रंजीतसिंह भोसले की पीठ ने मंगलवार को समान नियमों और शर्तों के साथ अंदुरे को भी जमानत दे दी. उम्रकैद की सजा के खिलाफ जमानत मिलने के साथ ही, उनकी अपील के अंतिम नतीजे आने तक सजा पर रोक लागू रहेगी.
क्या है घटना
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में बालगंधर्व रंगमंदिर के पीछे स्थित महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे पुल से सुबह की सैर पर निकले थे. उसी समय, घात लगाकर बैठे दो आरोपियों ने उनपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. डॉ. दाभोलकर की मौके पर ही मौत हो गई. गोलीबारी के बाद दोनों आरोपी अपनी बाइक से फरार होने में कामयाब रहे. विशेष सीबीआई अदालत ने 2024 में डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में अपना फैसला सुनाया था.
सीबीआई ने हिंदू जनजागृति समिति के प्रमुख डॉ. वीरेंद्र तावड़े पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था. हालांकि, पुख्ता सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया. इसके अलावा, आरोपियों के वकील संजीव पुनालेकर और उनके सहायक विक्रम भावे पर सबूतों को नष्ट करने में आरोपियों की मदद करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन सीबीआई अदालत ने उन्हें भी सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया. दाभोलकर परिवार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है.
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