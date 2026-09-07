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NCB का प्लानः तीन साल में 100 ड्रग कार्टेल पर प्रहार की कवायद, 1000 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्ती का लक्ष्य

इसका मतलब यह है कि बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी के बाद जांच सिर्फ आरोपी और बरामदगी तक सीमित नहीं रहेगी. यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि नशीले पदार्थों के कारोबार से पैसा किस तरह अर्जित हुआ, उसका लेनदेन किन माध्यमों से हुआ और उससे कौन-कौन सी संपत्तियां बनाई गईं.

नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए उसके आर्थिक स्रोत पर चोट करना भी इस रोडमैप की बड़ी प्राथमिकता है. एनसीबी ने झारखंड सहित देश भर में 100 चिन्हित कार्टेल मामलों में दिसंबर 2027 तक वित्तीय जांच शुरू करने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही सभी कॉमर्शियल क्वांटिटी NDPS मामलों में वित्तीय जांच को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया गया है.

ड्रग तस्करी में इंटरनेट और डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए एनसीबी ने डार्कनेट, क्रिप्टोकरेंसी और सोशल मीडिया से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने की योजना बनाई है. इसके लिए दिसंबर 2026 तक विशेष सेल गठित करने का लक्ष्य रखा गया है. यह सेल ऑनलाइन माध्यमों से होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, डिजिटल लेनदेन से जुड़े इनपुट और सोशल मीडिया के जरिये संचालित नशीले पदार्थों के नेटवर्क से संबंधित मामलों में समन्वित कार्रवाई में मदद करेगा. ड्रग तस्करों द्वारा पारंपरिक नेटवर्क के बजाय डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किए जाने की सूचना के बाद तकनीकी क्षमता बढ़ाना एनसीबी की नई रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

एनसीबी की इस रणनीति से स्पष्ट है कि आने वाले समय में कार्रवाई केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी, जिसके पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ है. जांच का लक्ष्य उसके पीछे मौजूद सप्लाई नेटवर्क, वित्तीय मददगार, संचालक और पूरे नेटवर्क तक पहुंचना होगा.

इसके बाद इन चिन्हित कार्टेल को खत्म करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए दिसंबर 2029 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. राज्य और जिला स्तर पर भी कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने की योजना है, जिसके लिए दिसंबर 2028 की समयसीमा तय की गई है.

एनसीबी के रोडमैप के अनुसार 100 ड्रग कार्टेल की पहचान कर उनके संबंध में विस्तृत खुफिया जानकारी जुटाने और डोजियर तैयार करने का लक्ष्य दिसंबर 2027 तक रखा गया है. इसमें कार्टेल से जुड़े लोगों, उनके नेटवर्क, गतिविधियों और आर्थिक स्रोतों की जानकारी जुटाने पर जोर रहेगा.

इसके तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वर्ष 2026 से 2029 के बीच देशभर में 100 प्रमुख ड्रग कार्टेल को चिन्हित कर उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए पहले कार्टेल की खुफिया जानकारी जुटाकर उनका डोजियर तैयार किया जाएगा. इसके बाद उनके आर्थिक और आपराधिक नेटवर्क की जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के Vision Documents on Narcotic Control 2026-29 के तहत अगले तीन वर्षों में झारखंड सहित पूरे देश भर में ड्रग्स कार्टेल को पूरी तरह नेस्तानाबूद करने योजना पर काम शुरू किया गया है. इसमें ड्रग कार्टेल की पहचान, उनके नेटवर्क की पड़ताल, वित्तीय जांच, अवैध संपत्ति की कुर्की और डिजिटल माध्यमों से होने वाली तस्करी पर कार्रवाई को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है.

रांचीः नशे के कारोबार के खिलाफ देशभर में अब कार्रवाई का दायरा छोटे तस्करों की गिरफ्तारी और नशीले पदार्थों की बरामदगी से आगे बढ़ाकर पूरे नेटवर्क को खत्म करने पर केंद्रित किया जा रहा है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के Vision Documents on Narcotic Control 2026-29 में अगले तीन वर्षों के लिए ड्रग नेटवर्क पर प्रहार का विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है.

ड्रग नेटवर्क की आर्थिक ताकत खत्म करने के लिए NCB ने दिसंबर 2026 तक 1000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस रणनीति में अवैध कमाई और उससे बनाई गई संपत्तियों की पहचान कर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई पर जोर रहेगा. इससे ड्रग तस्करी के पीछे मौजूद वित्तीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी. यानी आने वाले वर्षों में नशे के खिलाफ अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह पता लगाना होगा कि तस्करी से कमाया गया पैसा कहां पहुंच रहा है और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है.

1000 आदतन अपराधियों पर निरोधात्मक कार्रवाई

एनसीबी के रोडमैप में लगातार ड्रग अपराधों में सक्रिय रहने वाले लोगों पर भी फोकस किया गया है. दस्तावेज के अनुसार मार्च 2027 तक 1000 habitual offenders के खिलाफ preventive detention का लक्ष्य रखा गया है. इसका उद्देश्य ऐसे लोगों पर प्रभावी निगरानी और निरोधात्मक कार्रवाई को मजबूत करना है, जो बार-बार नशीले पदार्थों की तस्करी या इससे जुड़े अपराधों में सामने आते हैं.

एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होगा मजबूत

नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए देशभर में मॉडल एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को मजबूत भी मजबूत किया जाएगा. झारखंड में भी एएनटीएफ का गठन किया जा चुका है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 में ANTF को नशे के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की अहम कड़ी बनाया गया है. इसके तहत मार्च 2027 तक राज्यों में मॉडल ANTF स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है.

झारखंड में एनसीबी की मजबूती (ETV Bharat)

राज्य और जिला स्तर पर मजबूत होगा समन्वय

ड्रग नेटवर्क से मुकाबले के लिए अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को भी प्राथमिकता दी गई है. एनसीबी ने नियमित जिला और राज्य स्तरीय NCORD बैठकों को संचालित करने का निर्देश दिया है. साथ ही साथ महत्वपूर्ण NDPS मामलों की फोकस्ड मॉनिटरिंग, जांच एजेंसियों के बीच रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और तकनीकी संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की योजना बनाई गई है. इसका मकसद किसी एक एजेंसी के पास मौजूद सूचना को दूसरी संबंधित एजेंसी तक तेजी से पहुंचाना है, ताकि कार्रवाई में देरी न हो.

NIDAN और MANAS जैसे पोर्टल का इस्तेमाल

एनसीबी की रणनीति में तकनीक आधारित निगरानी और सूचना के विश्लेषण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. NIDAN और MANAS जैसे पोर्टल के उपयोग को बढ़ाने तथा उपलब्ध सूचनाओं का बेहतर विश्लेषण करने पर जोर दिया गया है. इसके जरिए विभिन्न मामलों और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े इनपुट को एक-दूसरे से जोड़कर बड़े नेटवर्क की पहचान करने में मदद मिलेगी.

अब छोटे तस्कर नहीं, पूरे नेटवर्क पर निशाना

एनसीबी के तीन वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट से यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में ड्रग विरोधी अभियान की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. अब कार्रवाई का केंद्र केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि कार्टेल की पहचान से लेकर उसके डिजिटल नेटवर्क, वित्तीय स्रोत, संपत्ति और पूरे संचालन तंत्र तक पहुंचने की कोशिश होगी.

एनसीबी (ETV Bharat)

झारखंड भी है महत्वपूर्ण

इस पूरी रणनीति में झारखंड भी बेहद महत्वपूर्ण राज्य है. राज्य लंबे समय से अफीम की अवैध खेती को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के हाईअलर्ट पर रहा है. झारखंड के कुछ इलाकों में अफीम की खेती और उससे जुड़े अवैध कारोबार की गतिविधियां जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती रही हैं.

इसके अलावा राज्य में अफीम, गांजा और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के साथ इनके कंज्यूम यानी खपत का नेटवर्क भी चिंता का विषय है. ऐसे में NCB के नए तीन वर्षीय रोडमैप का असर झारखंड में भी ड्रग नेटवर्क की पहचान और उसके आर्थिक तंत्र पर कार्रवाई के रूप में देखने को मिल सकता है.

झारखंड में अफीम की अवैध खेती पर पहले से ही विभिन्न एजेंसियों की नजर रहती है. ऐसे में नई रणनीति के तहत केवल खेती करने वाले या छोटे स्तर पर नशीला पदार्थ रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित रहने के बजाय पूरे सप्लाई नेटवर्क और उसके पीछे मौजूद आर्थिक तंत्र की पड़ताल में आसानी होगी.

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