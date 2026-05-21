उत्तराखंड में बनाई गई थी दुनिया की सबसे खतरनाक दवा 'कैप्टागन', अब अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की खोज
देहरादून जिले के सहसपुर क्षेत्र में संचालित ग्रीन हर्बल फैक्ट्री से बरामद हुई थी प्रतिबंधित सिंथेटिक ड्रग 'कैप्टागन', अब की जा रही ये कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 21, 2026 at 3:23 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 3:52 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अवैध दवा निर्माण के साथ अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क की जड़ों का खुलासा हुआ है. यह खुलासा तब हुआ, जब सहसपुर क्षेत्र में संचालित ग्रीन हर्बल फैक्ट्री पर एनसीबी यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की. जहां एनसीबी ने फैक्ट्री से प्रतिबंधित सिंथेटिक ड्रग 'कैप्टागन' बरामद की थी. इस फैक्ट्री में करीब 2 लाख टैबलेट बनाई गई थी. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है.
इस मामले में फैक्ट्री संचालक संजय कुमार को गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया गया. जहां उससे बड़े नेटवर्क और सप्लाई चेन को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियों की मानें तो यह ड्रग पश्चिम एशिया के देशों में भेजी जानी थी. कैप्टागन को दुनिया के कई हिस्सों में 'जिहादी ड्रग' के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि, इसका इस्तेमाल आतंकी और उग्रवादी संगठनों की ओर से किया जाता रहा है.
एनसीबी को इस मामले में उस समय अहम सुराग मिला, जब पहले पकड़े गए एक सीरियाई नागरिक अलब्रास अहमद से पूछताछ के दौरान देहरादून कनेक्शन सामने आया. इसके बाद एनसीबी की टीम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर सहसपुर स्थित ग्रीन हर्बल फैक्ट्री में छापा मारा और पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ. जांच में सामने आया कि फैक्ट्री के पास दवा निर्माण का कोई वैध लाइसेंस नहीं था. इसके बावजूद यहां प्रतिबंधित और नशीली दवाओं की टैबलेट तैयार की जा रही थीं.
Modi govt is resolved for a ‘Drug-Free India’.— Amit Shah (@AmitShah) May 16, 2026
Glad to share that through ‘Operation RAGEPILL’, our agencies have achieved the first-ever seizure of Captagon, the so-called “Jihadi Drug”, worth ₹182 crore.
The busting of the drug consignment destined for the Middle East and…
छापेमारी के दौरान एनसीबी को कैप्टागन के अलावा बुप्रेनॉर्फिन जैसी दवाइयां भी मिलीं. जिनका उपयोग गंभीर दर्द और नशे की लत के इलाज में किया जाता है. एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन दवाइयों की सप्लाई किन राज्यों और किन नेटवर्कों तक की जा रही थी? लेकिन ये पहला मामला नहीं है. जब इस तरह से प्रतिबंधित दवाई यहां बन रही हो. इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं.
भारत में पहली बार पकड़ी गई कैप्टागन: गौर हो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन 'रेजपिल' (Operation RAGEPILL) के तहत गुजरात के मुंद्रा पोर्ट और दिल्ली के नेब सराय इलाके से 182 करोड़ रुपए की कैप्टागन (गोलियों और पाउडर के रूप में) जब्त की थी. इस मामले में एक सीरियाई नागरिक अलब्रास अहमद को गिरफ्तार किया गया था.
देहरादून में बनाया जा रहा था 'जिहादी ड्रग' कैप्टागन: एनसीबी की टीम इस 'कैप्टागन' ड्रग की बरामदगी से जुड़े अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह की जांच का दायरा बढ़ाते उत्तराखंड पहुंची. जहां देहरादून के सहसपुर इलाके से एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. यहीं पर ग्रीन हर्बल नामक फैक्ट्री में इस ड्रग को बनाया गया था.
इससे पहले एनसीबी के अधिकारियों ने अहमद से पूछताछ की, जिसने कथित तौर पर उन्हें बताया कि नई दिल्ली से बरामद ड्रग की बड़ी खेप नेब सराय स्थित एक परिसर से जब्त की गई. जिसमें 227 किलोग्राम में से करीब 31.5 किलोग्राम नवंबर 2025 में देहरादून के सहसपुर स्थित ग्रीन हर्बल नामक फैक्ट्री में बनाया गया था.
अहमद ने एनसीबी को ये भी बताया कि उत्तराखंड में मादक पदार्थ उत्पादन के इस ऑपरेशन में एक अन्य सीरियाई नागरिक भी उसका सहयोगी था. एनसीबी के अधिकारियों ने 16 मई की रात फैक्ट्री में छापा मारा. जहां अधिकारियों को परिसर में अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई मिली. कैमिकल, कैप्सूल और पैकेजिंग सामग्री भी बरामद हुई.
अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री मालिक 'कैप्टागन' टैबलेट बनाने के लिए सुविधा का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए रोजाना 50 हजार रुपए वसूलता था. उसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया.
साल 2024 में भी पकड़ी गई थी यही फैक्ट्री: यह पहला मौका नहीं है, जब ग्रीन हर्बल फैक्ट्री विवादों में आई हो. साल 2024 में सहसपुर थाना पुलिस एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, विजिलेंस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने इसी फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की थीं. उस समय भी फैक्ट्री मालिक संजय कुमार समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
तब जांच में सामने आया था कि संजय कुमार फूड लाइसेंस की आड़ में नशीली और नियंत्रित दवाओं का निर्माण कर रहा था. फैक्ट्री से ट्रामाडोल, बुप्रेनॉर्फिन, कोडीन युक्त सिरप, नालोक्सोन टैबलेट और अन्य प्रतिबंधित दवाइयों का बड़ा जखीरा मिला था. इन दवाओं की सप्लाई उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में की जा रही थी. जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर उसी नेटवर्क के सक्रिय होने से एजेंसियां हैरान हैं.
एफडीए ने झाड़ा पल्ला, कहा- हमारे रिकॉर्ड में नहीं थी फैक्ट्री: एनसीबी की कार्रवाई के बाद उत्तराखंड खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफडीए भी अलर्ट मोड में आ गया है. अपर आयुक्त एफडीए ताजबर सिंह जग्गी ने साफ कहा है कि ग्रीन हर्बल्स नाम की कोई ईकाई विभाग के रिकॉर्ड में पंजीकृत नहीं थी. न तो उसे औषधि निर्माण का लाइसेंस दिया गया था और न ही एफएसएसएआई (FSSAI) के तहत कोई अनुमति जारी की गई थी.
"कैप्टागन किसी वैध दवा की श्रेणी में नहीं आती. बल्कि, यह एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित पदार्थ है. ऐसे मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आती है."- ताजबर सिंह जग्गी, अपर आयुक्त, FDA
हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के बाद विभाग ने राज्यभर में बिना लाइसेंस संचालित इकाइयों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के संकेत दिए हैं. उधर, देहरादून एनसीबी के उप क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख देव आनंद का कहना है कि पकड़े गए मामले मे लगातार जांच चल रही है. सभी पहलुओं पर पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है. सभी कनेक्शन पर हमारा फोकस है.
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही अवैध दवा फैक्ट्रियां: पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में खासकर देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे क्षेत्रों में अवैध दवा निर्माण इकाइयों के कई मामले सामने आ चुके हैं. राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों की आड़ में नकली प्रतिबंधित और नशीली दवाओं का निर्माण लंबे समय से एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है.
पिछले 2 सालों में हुई कार्रवाई: उत्तराखंड खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की मानें तो साल 2024-26 के बीच 862 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई. जिसमें मेडिकल स्टोर और दवा बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं. जिसके तहत 6 कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए. साल 2025 में 12 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है. जबकि, इस साल यानी 2026 में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है.
वहीं, साल 2024 में 'ड्रग फ्री उत्तराखंड' अभियान के तहत नशीली दवाई हो या एनडीपीएस के तहत पुलिस ने 62 लोगों को गिरफ्तार किया. जबकि, साल 2025 में 427 मामले दर्ज कर 591 गिरफ्तारियां की गई. इसमें दोनों सालों में एनडीपीएस के तहत 31 मामले दर्ज किए हैं. कई लोगों पर एसटीएफ ने गैंगस्टर भी लगाई है.
सरकारी आंकड़ों और विभागीय कार्रवाई के अनुसार, पिछले 3 सालों में प्रदेशभर में दर्जनों अवैध दवा निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई की जा चुकी है. कई मामलों में बिना लाइसेंस फैक्ट्रियां संचालित होती मिलीं. जहां दर्द निवारक दवाएं, नशीले इंजेक्शन, कोडीन युक्त सिरप और ट्रामाडोल जैसी दवाओं का निर्माण किया जा रहा था. कुछ मामलों में नकली ब्रांडेड दवाओं की पैकिंग तक पकड़ी गई.
पिछले दिनों हुई कार्रवाई-
- बीती 7 जून 2025 को हरिद्वार में भारी मात्रा में दवाई बनाने का अवैध कच्चा माल बरामद हुआ था. जिस पर दवा निर्माता और मालिक को गिरफ्तार किया गया.
- इसी तरह से 19 अक्टूबर 2025 को भी ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बनाई जा रही अवैध दवाइयां भी बरामद की गई थी. इस मामले में भी गिरफ्तारियां हुई थी.
- बीती 29 मई 2025 के दिन भी हरिद्वार में ड्रग विभाग ने एक कार्रवाई करते हुए अवैध दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था.
- इससे पहले 8 अगस्त 2019 के दिन हरिद्वार में ही देश की बड़ी नामी दवा कंपनी के नाम से दवाइयां बनाकर बाजार में बेचने का मामला सामने आया था.
- पिछले महीने यानी साल 2026 के अप्रैल महीने में उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में भी नकली एवं मिलावटी शुगर की दवाई बनाने वाली आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था. इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं. जहां धड़ल्ले से नकली दवा बनाकर सीधे लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था.
अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की तलाश में जुटीं एजेंसियां: एनसीबी की शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यह मामला केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है. जांच एजेंसियों को शक है कि सहसपुर में तैयार की जा रही कैप्टागन ड्रग का संबंध अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से हो सकता है. विदेशी नागरिकों और पश्चिम एशिया लिंक सामने आने के बाद अब केंद्रीय एजेंसियां मनी ट्रेल, सप्लाई चेन और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है.
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