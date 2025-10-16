नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति का कर्नाटक जाति सर्वेक्षण में भाग लेने से इनकार
नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी, राज्यसभा सांसद और लेखिका सुधा मूर्ति ने कहा कि उन्हें शामिल करने से सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा.
Published : October 16, 2025 at 1:39 PM IST
बेंगलुरु : इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी, लेखिका और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे जाति-आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में भाग लेने से इनकार कर दिया है.
आयोग को सौंपे गए स्व-सत्यापित पत्र में मूर्ति दंपत्ती ने कहा कि वे और उनके परिवार के सदस्य सर्वेक्षण में भाग नहीं लेंगे.
आयोग को संबोधित पत्र में कहा गया है: "हम और हमारा परिवार जनगणना में भाग नहीं लेंगे, और हम इस पत्र के माध्यम से इसकी पुष्टि करते हैं." अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए दंपत्ती ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी पिछड़ी श्रेणी से संबंधित नहीं हैं और उनके शामिल किए जाने से सर्वेक्षण के उद्देश्यों में कोई योगदान नहीं होगा.
नारायण मूर्ति ने अपने पत्र में लिखा, "हम किसी भी पिछड़ी जाति से नहीं हैं, इसलिए सरकार को हमारी भागीदारी से कोई लाभ नहीं होगा. इसलिए, हम इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं." दंपत्ती ने यह भी बताया कि उनका निर्णय व्यक्तिगत कारणों पर आधारित था तथा उन्होंने चल रहे सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण के तहत कोई भी विवरण साझा करने में अनिच्छा व्यक्त की.
सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे अक्सर “जाति जनगणना” के रूप में जाना जाता है, कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य भर में जाति, आय, शिक्षा और अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर विस्तृत डेटा एकत्र करने के लिए आयोजित किया जा रहा है. कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग इस अभ्यास का प्रबंधन करने वाला नोडल निकाय है, जिसमें 60 प्राथमिक प्रश्न और 20 उप-प्रश्न शामिल हैं.
मूर्ति परिवार के इस फैसले के बारे में पूछे जाने पर, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कहा कि सर्वेक्षण स्वैच्छिक था. मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "यह एक निजी मामला है. हम किसी को भी इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. यह उनकी अपनी पसंद है."
इस बीच, राज्य सरकार ने जाति जनगणना की समय सीमा बढ़ा दी है, क्योंकि सर्वेक्षण 7 अक्टूबर की पूर्व निर्धारित समय सीमा तक पूरा नहीं हो सका था. अब यह पूरे राज्य में 12 अक्टूबर तक और बेंगलुरु में 24 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा. सुचारू रूप से समापन सुनिश्चित करने के लिए, स्कूलों को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक आधे दिन के कार्यक्रम के अनुसार काम करने का निर्देश दिया गया है.
अक्टूबर 2025 की शुरुआत तक, अधिकारियों की रिपोर्ट है कि लगभग 83 प्रतिशत परिवार - कर्नाटक के कुल 1.43 करोड़ में से लगभग 1.22 करोड़ - सर्वेक्षण के अंतर्गत आ चुके हैं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि मूर्ति परिवार की तरह कितने परिवारों ने इसमें भाग नहीं लेने का फैसला किया है.
