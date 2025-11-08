ETV Bharat / bharat

पुणे लैंड डील को लेकर नारायण राणे का तंज, कहा- 'बच्चे बड़े हो सकते हैं, लेकिन आज्ञाकारी होना चाहिए'

बीजेपी सांसद नारायण राणे ने पुणे भूमि सौदे को लेकर अजित पवार की टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि बच्चों को आज्ञाकारी होना चाहिए.

मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ से जुड़े विवादास्पद भूमि सौदे ने राकांपा के दिग्गज नेता के पारंपरिक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर उन पर निशाना साधने का एक नया मौका दे दिया है.

बता दें कि राज्य में भाजपा, शिवसेना और राकांपा सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक हैं. अजित पवार की पूर्व टिप्पणी कि "जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वे अपना खुद का व्यवसाय करते हैं" पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद नारायण राणे ने शनिवार को चुटकी लेते हुए कहा, "बच्चे बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आज्ञाकारी होना चाहिए. मैं इसके बारे में और क्या कह सकता हूं?"

अतीत में अजित पवार के मुखर आलोचक रहे राणे ने इस मुद्दे पर आगे कोई टिप्पणी करने से परहेज किया. महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा है कि अजीत पवार के व्यस्त कार्यक्रम के कारण विवाद पर उनकी प्रतिक्रिया में देरी हुई होगी.

विखे पाटिल ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, "अगर अजित पवार ने पुणे भूमि मुद्दे की भनक लगते ही कार्रवाई की होती, तो शायद यह स्थिति पैदा नहीं होती. लेकिन उनके व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए, कभी-कभी कुछ फैसले स्वतः ही हो जाते हैं."

पूर्व कांग्रेसी विखे पाटिल और पवार परिवार दशकों से पश्चिमी महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे हैं.

गौरतलब है कि विवाद पुणे के मुंधवा क्षेत्र में 40 एकड़ सरकारी भूमि की कथित अवैध बिक्री से संबंधित है, जिसकी कीमत कथित तौर पर लगभग 1,800 करोड़ रुपये है. इसके बारे में विपक्षी नेताओं का दावा है कि इसे अजित पवार के बेटे पार्थ से जुड़ी एक कंपनी ने स्टांप शुल्क माफी के साथ केवल 300 करोड़ रुपये में खरीदा था.

गुरुवार को कंपनी के एक साझेदार और एक सरकारी अधिकारी सहित तीन लोगों के खिलाफ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अजित पवार ने इस लेनदेन से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया.

उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ महीने पहले इस मामले के बारे में सुना था और स्पष्ट कर दिया था कि वे किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

