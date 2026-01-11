ETV Bharat / bharat

डेयरी सेक्टर में बेहतरीन योगदान के लिए नारा भुवनेश्वरी सम्मानित

अमरावती (आंध्र प्रदेश): हेरिटेज फूड्स लिमिटेड की वाइस चेयरपर्सन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर नारा भुवनेश्वरी को डेयरी सेक्टर में उल्लेखनीय सेवाओं, दूरदर्शी नेतृत्व और किसानों को सशक्त बनाने के प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित ‘आउटस्टैंडिंग डेयरी प्रोफेशनल अवॉर्ड-2025’ से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान केरल के कोझिकोड स्थित कालीकट ट्रेड सेंटर में इंडियन डेयरी एसोसिएशन (आईडीए) साउथ ज़ोन द्वारा आयोजित सदर्न डेयरी एंड फूड कॉन्क्लेव-2026 के उद्घाटन सत्र में प्रदान किया गया.

सम्मान समारोह में नारा भुवनेश्वरी की ओर से हेरिटेज फूड्स के सीईओ केशवन ने केरल की पशुपालन मंत्री जे. चिंचुरानी से पुरस्कार ग्रहण किया. जूरी ने नारा भुवनेश्वरी के नेतृत्व में हेरिटेज फूड्स द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों की निरंतर आपूर्ति, नवाचार और उद्योग में विशिष्ट पहचान स्थापित करने के प्रयासों की सराहना की. उनके नेतृत्व में कंपनी ने किसानों के साथ मजबूत साझेदारी विकसित की है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स ने नारा भुवनेश्वरी को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए ‘डिस्टिंग्विश्ड फेलोशिप-2025’ से सम्मानित किया था. इसके अलावा, हेरिटेज फूड्स को कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ‘गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड’ भी प्राप्त हो चुका है.

सम्मान मिलने पर नारा भुवनेश्वरी ने कहा कि ‘आउटस्टैंडिंग डेयरी प्रोफेशनल अवॉर्ड-2025’ पाना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है. उन्होंने कहा, “यह पुरस्कार हेरिटेज फूड्स की पूरी टीम की कड़ी मेहनत और किसानों व अन्य हितधारकों के साथ हमारे मजबूत रिश्तों की पहचान है. यह सम्मान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूत करता है.”