स्केटिंग करते हुए गाजियाबाद से राम मंदिर पहुंचे भाई-बहन, कड़ाके की ठंड में कारनामा कर लोगों के लिए बने मिसाल

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कभी-कभी बच्चे भी ऐसा कारनामा कर दिखाते हैं, जिसे करने में बड़े भी 10 बार सोचें. कुछ ऐसे ही हैं गाजियाबाद के रहने वाले नंदिनी और युग, जिन्होंने गाजियाबाद से अयोध्या की यात्रा स्केटिंग करते हुए पूरी की है वो भी कड़ाके की ठंड में. 29 दिसंबर, 2025 से शुरू हुई नंदिनी और युग की यात्रा 4 जनवरी 2026 को अयोध्या में समाप्त हुई, जिसके बाद वे गाजियाबाद लौटे. करीब 700 किलोमीटर की इस यात्रा को अनूठी तरह से पूरी करने के बाद अब नंदिनी और युग की हौसला-अफजाई करने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है.

युग नागर की उम्र जहां महज 11 साल है, वहीं नंदिनी की उम्र 10 साल है. दोनों भाई बहन हैं. युग ने पांच साल की उम्र से स्केटिंग की शुरुआत की थी. घर पर ही प्रैक्टिस करने से लेकर स्कूल में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भी वह भाग लेने लगे. कुछ महीनो में ही युग को इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में भाग लेने का अवसर मिला और 2022 में पहली बार उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेकर स्वर्ण पदक हासिल किया. वर्तमान में वह रोज तीन घंटे स्केटिंग की प्रैक्टिस करते हैं. इसे और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एकैडमी भी ज्वाइन कर रखी है.

अपनों का मिला सहयोग: अपनी स्केटिंग के सफर के बारे में बताते हुए युग कहते हैं, शुरुआत में उम्मीद नहीं थी कि हम यहां तक पहुंच जाएंगे. परिवार का काफी सहयोग मिला बिना परिवार के सहयोग के यहां तक पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं था. स्कूल में हमारे साथी सुबह 8:00 बजे पहुंचते थे, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी होती थी तो ऐसे में हम साल भर स्कूल एक घंटा पहले जाते थे, ताकि रोज अच्छी प्रैक्टिस हो सके.

कड़ाके की ठंड भी नहीं रोक पाई यात्रा: गाजियाबाद से अयोध्या के सफर को लेकर युग ने बताया, पहले दिन हमने 120 किलोमीटर पूरे किए. ठंड बहुत ज्यादा थी इसलिए हर 10- 15 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेना पड़ता था. रास्ते में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच जब एक्सप्रेस वे पर लोग हमें स्केटिंग करते देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे. कई बार लोगों ने हमें रोक कर हमारी यात्रा के बारे में पूछा. यात्रा के दौरान हमारे साथ परिवार के लोग, कोच और डॉक्टर साथ मौजूद थे. हर रोज सुबह 9:00 बजे यात्रा शुरू करते थे और शाम को 7:00 बजे यात्रा खत्म होती थी. यात्रा का रूट मैप हमने पहले से ही तैयार कर रखा था. यात्रा समाप्त होने के बाद रोज हमलोग होटल में ठहरते थे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते और रेस्ट किया करते थे. यात्रा के दौरान हमने केवल सब्जियों का सेवन किया.