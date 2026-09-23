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नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार ने सीएम शुभेंदु अधिकारी पर लगाया गंभीर आरोप

नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को एक केस के सिलसिले में कांथी कोर्ट में पेश किया गया. एसके अजहर मुनीर की रिपोर्ट.

Nandigram By-Poll Congress Candidate Milan Pradhan alleges Suvendu Adhikari framing him out of fear
कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 5:38 PM IST

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कांथी (पश्चिम बंगाल): नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को खेजुरी पुलिस थाने में दर्ज एक केस के सिलसिले में कांथी कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट रूम के बाहर, कांग्रेस उम्मीदवार ने सनसनीखेज आरोप लगाए और दावा किया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता शिशिर अधिकारी दोनों ही इस मामले में आरोपी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि शुभेंदु डर के कारण उन्हें फंसा रहे हैं.

इस बीच, आरोप सामने आए हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद मिलन प्रधान को परेशान किया जा रहा है; जिसके कारण, उनके वकीलों ने एक बार फिर जस्टिस सौगत भट्टाचार्य का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया है. मामले की सुनवाई गुरुवार को होनी है.

इस पर बात करते हुए, कांग्रेस उम्मीदवार के वकील ने कहा, "मिलन प्रधान के खिलाफ नंदीग्राम पुलिस थाने में चार मामले दर्ज थे, जिसके लिए उन्हें पहले हल्दिया कोर्ट में पेश किया गया था. खेजुरी में एक केस था, जिसके लिए उन्हें आज कांथी कोर्ट में पेश किया जा रहा है. कल, जज के निर्देश के बाद, एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) ने हमें भरोसा दिलाया कि मिलन प्रधान के खिलाफ कोई और केस फाइल नहीं किया जाएगा. फिर भी, आज, खेजुरी पुलिस स्टेशन में एक और केस जुड़ने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. हमने इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और सुनवाई गुरुवार को निर्धारित है."

बता दें, साल 2007 के नंदीग्राम आंदोलन के दौरान मिलन प्रधान के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे, और उन मामलों में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे. अब उन्हें उन्हीं मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है.

मिलन के खिलाफ 2007 में खेजुरी पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने बुधवार को उसी केस के सिलसिले में उन्हें कांथी कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में घुसते समय कांग्रेस उम्मीदवार ने आरोप लगाया, "मुझे करीब 19-20 साल पुराने केस में फंसाया जा रहा है. उस केस में शिशिर बाबू और शुभेंदु बाबू समेत कई बीजेपी नेताओं के नाम भी हैं. शुभेंदु अधिकारी डरे हुए हैं, इसीलिए वह मुझे फंसा रहे हैं."

खास बात यह है कि कांग्रेस ने नंदीग्राम उपचुनाव के लिए मिलन प्रधान को अपना उम्मीदवार बनाया है. इसके बाद, 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया था. उस समय, ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि वे नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन करेंगी. इस घोषणा के दो घंटे के भीतर, पुलिस ने 2007 के कई मामलों के सिलसिले में कांग्रेस उम्मीदवार को गिरफ्तार कर लिया.

गौरतलब है कि पुलिस ने पहले भी नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े कई मामलों में आरोपी मिलन प्रधान को गिरफ्तार किया था और उन्हें हल्दिया कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने उन मामलों के सिलसिले में नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. हालांकि, खेजुरी के मामले के संबंध में, जज ने निर्देश दिया था कि उन्हें कांथी कोर्ट में पेश किया जाए.

इस बीच, मिलन प्रधान ने जमानत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी दी है. सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की इजाजत देने के मामले पर बात की. पिछले मंगलवार को, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान के खिलाफ 12 अक्टूबर तक मौजूदा छह मामलों के अलावा कोई नया केस दर्ज नहीं किया जा सकता.

इसके जवाब में, एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, "मिलन प्रधान के खिलाफ उन छह मामलों के अलावा वास्तव में कोई और मामला नहीं है." इसके बाद, न्यायाधीश ने मौखिक रूप से राज्य को निर्देश दिया, "मिलन प्रधान को चुनाव लड़ने दिया जाए."

यह भी पढ़ें- नंदीग्राम के बाद रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार की भी हुई गिरफ्तारी

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