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नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में शास्त्रीय संगीत सुन रहे हैं नन्हें वनमानुष, यह उनके लिए तनाव कम करने का एक तरीका

वनमानुष के बच्चों की देखभाल, एक बच्चे को है बुखार हालांकि, खुले बाड़े में जाने के बाद भी इन 5 नन्हें वनमानुषों (ओरांगुटान) को सबसे अलग रखा जाएगा.इस दौरान पर्यटकों के लिए पाबंदियां रहेंगी. नंदनकानन अधिकारियों ने बताया कि उनका स्वास्थ्य, व्यवहार और माहौल में ढलने की क्षमता पर लगातार नजर रखी जा रही है.

मां के बिना नन्हें वनमानुष के बच्चों की देखभाल बड़ी चुनौती तकनीकी कमेटी ने सुझाव दिया है कि अलग से ग्लास हाउस में रखे गए पांच ऑरंगुटान को एक खुले बाड़े में भेज दिया जाए. कमेटी से हरी झंडी मिलने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा. नंदनकानन के अधिकारियों ने कहा कि वे उन्हें माहौल के हिसाब से ढलने में मदद करने के लिए यह तरीका अपनाने पर विचार कर रहे हैं.

भुवनेश्वर: ओडिशा में नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के अधिकारी खतरे में पड़े 5 नन्हें वनमानुष (ऑरंगुटान) को जंगल जैसे माहौल में रखने पर विचार कर रहे हैं. माना जाता है कि वनमानुष को उनके प्राकृतिक माहौल में रखने से उनका तनाव कम हो सकता है.

खबर के मुताबिक अभी पांच नन्हें वनमानुषों में एक बीमार है. उसे बुखार है. उसका बुखार रुक-रुककर आता जाता रहता है. ऐसे में अधिकारी उन पर कड़ी नजर रख रहे हैं. हालांकि अभी उसे कोई दवाई नहीं दी जा रही है. बताया गया है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें धीरे-धीरे उनके नए माहौल में ढाला जाएगा.

वनमानुष के बच्चे परेशान हैं, धीमा शास्त्रीय संगीत से मनोरंजन कराने की कोशिश

नंदनकानन अधिकारियों ने कहा कि वनमानुष के बच्चे परेशान हैं. इसलिए पहली प्राथमिकता उनकी चिंता और तनाव को कम करना है. तनाव कम करने के लिए ऑरंगुटान को कई तरह के खिलौने, हैंगिंग और म्यूजिक थेरेपी दी जा रही है. उन्हें धीमा शास्त्रीय संगीत सुनाया जा रहा है. गैस की समस्या के कारण 5 ऑरंगुटान के खाने और देखभाल में कुछ बदलाव किए गए हैं.

नंदनकानन चिड़ियाघर (ETV Bharat)

3 घंटे के अंतराल पर वनमानुष के बच्चों को मिल रहा भोजन

शुरुआत में उन्हें हर 2 घंटे में एक बार खाना दिया जाता था. हालांकि, अब उन्हें दिन में करीब 3 घंटे के अंतराल पर खाना दिया जा रहा है. उन्हें खाने में फल, दूध, लैक्टोजेन दिया जा रहा है. अधिकारी उनके खाने, व्यवहार और सेहत में होने वाले बदलावों पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं. इसके अलावा क्वारंटाइन हाउस में खास तौर पर मच्छरों से होने वाले किसी भी संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी बरती जा रही है. मच्छरों को घर में घुसने से रोकने के लिए क्वारंटाइन हाउस के चारों ओर नेट लगाकर मच्छर भगाने वाले स्प्रे का भी इंतजाम किया गया है.

7 से 8 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं वनमानुष के बच्चे

वनमानुष के बच्चे आमतौर पर 7 से 8 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं. जिन 5 नन्हें वनमानुष को उनकी मां से अलग किया गया है उन्हें मां जैसी देखभाल देना एक बड़ी चुनौती बन गई है. खाने-पीने और इलाज के साथ-साथ मानसिक तनाव कम करने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. कहा जा रहा है कि इन बच्चों को कम से कम दो साल तक लगातार देखभाल की जरूरत है.

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