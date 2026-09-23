'गोली ठोक के दिखा..' जमुई बैड टच कांड से पहले नंदन यादव ने SC/ST एवं महिला थाने में रील बनाकर दी थी चुनौती
जमुई बैड टच कांड का मुख्य आरोपी नंदन यादव सोशल मीडिया पर रील बनाकर भौकाल दिखाते हुए पुलिस को चुनौती देता था.
Published : September 23, 2026 at 8:02 AM IST
पटना/जमुई : आज का डिजिटल युग अपराधियों की मानसिक विकृति और भौकाल के खुलेआम प्रदर्शन करने का मंच बन चुका है. जमुई बैड टच कांड का मुख्य आरोपी नंदन यादव को भी इसकी लत थी. वह वीडियो पोस्ट करके समाज और लोगों पर भौकाल दिखाता था, ताकि उसे लोग समझें कि वह आम इंसान नहीं बल्कि एक दबंग है. जमुई वायरल कांड की शर्मनाक हरकत से पहले नंदन यादव सोशल मीडिया पर इंस्टा पोस्ट के जरिए पुलिस और समाज को सीधी चुनौती दे रहा था.
नंदन यादव की पुलिस की रील वाली चुनौती 'गोली ठोक के दिखा..'
जमुई में नाबालिगों से बदसलूकी मामले का मुख्य आरोपी नंदन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दबंगई वाला रील पोस्ट करते हुए बिहार पुलिस और कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहा है. SC/ST एवं महिला थाने में घुसकर वह रील बनाया और थाने के कैंपस में गाड़ी चलाते हुए 'गोली ठोक के दिखा..' गाने के बोल के साथ लिपसिंक करता है. ये महज संयोग ही है कि जमुई पुलिस ने उसकी चुनौती स्वीकार करते हुए उसके कुकर्मो की सजा कुछ दिनों बाद ही पुलिस एनकाउंटर में दे दिया.
सोशल मीडिया पर बनाता था भौकाल
इंस्टाग्राम पर खुद को तथाकथित 'किंग' घोषित करने वाले नंदन यादव ने घटना से ठीक छह दिन पहले अपनी एक रील पोस्ट की थी. जिसमें भोजपुरी गाने के बोल थे- 'फोरलेन पर गाड़ी रोक के दिखा, कोई गोली ठोक के दिखा...'. इस रील के जरिए वह न सिर्फ कानून को खुली चुनौती दे रहा था, बल्कि समाज में खौफ का अपना एक साम्राज्य खड़ा करने की फिराक में था. वह संदेश देना चाहता था कि उसकी पहुंच और उसकी हनक से ऊपर राज्य की पुलिस भी नहीं है.
एनकाउंटर के बाद सलाखों के पीछे गया नंदन यादव
अपराधी का अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, कानून के हाथों से बड़ा नहीं हो सकता. जिस पुलिस को वह 'गोली ठोकने' की ललकार दे रहा था, उसी जमुई पुलिस की स्पेशल टीम ने जब उसे चारों तरफ से घेरा, तो उसके पैर कांपने लगे. भागने की कोशिश करते ही पुलिस की एक ही गोली ने उसके पूरे सोशल मीडिया 'भौकाल' की हवा निकाल दी. अब जमुई बैड टच कांड का मास्टरमाइंड आरोपी सलाखों के पीछे है.
'डिजिटल गुंडागर्दी' और 'जमुई बैड टच कांड' में मिली सजा
जो शख्स कुछ घंटे पहले तक डिजिटल स्क्रीन पर बंदूकें चमकाने और गाड़ियां रोकने की धमकियां दे रहा था, वह मुठभेड़ के बाद जमुई सदर अस्पताल के स्ट्रेचर पर बेबस लेटा नजर आया. चेहरे पर डरावनी हेकड़ी की जगह अब कानून का खौफ साफ पढ़ा जा सकता था. यह घटना उन सभी रील-बाजों और सोशल मीडिया के कथित बाहुबलियों के लिए एक कड़ा सबक है, जो सोचते हैं कि बंदूकों के साए में रील्स बनाकर वे कानून व्यवस्था से बच निकलेंगे. नंदन यादव की यह रील और उसकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह साबित करने के लिए काफी है कि इंटरनेट पर फैलाया गया आतंक, हकीकत की पुलिसिया कार्रवाई के सामने ढहते देर नहीं लगती.
क्या है मामला? : बिहार के जमुई में कोचिंग से लौट रही 10वीं की छात्रा और उसके साथी को मड़वा पहाड़ के पास रोककर 7-8 बदमाशों ने नाबालिग छात्रा के साथ घोर बदसलूकी करते हुए उसका वीडियो वायरल कर दिया. इस झकझोर देने वाली घटना पर पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया, जिसमें मुख्य आरोपी नंदन यादव पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद दबोचा गया और अन्य सह-आरोपी भी जेल भेजे जा चुके हैं.
ये भी पढ़ें-
- जमुई में छेड़खानी से लेकर एनकाउंटर तक की पूरी कहानी, जानें 19 से 22 सितंबर तक क्या-क्या हुआ?
- जमुई बदसलूकी मामले में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, भागने के दौरान पुलिस ने मारी गोली
- 'मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छोड़ियेगा?' जमुई बदसलूकी मामले पर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी से मांगा इस्तीफा
- जमुई बदसलूकी मामले में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, भागने के दौरान पुलिस ने मारी गोली