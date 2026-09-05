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नंदा राजजात और बड़ी लोकजात में कन्फ्यूजन, जानिए दो हिस्सों में क्यों बंटा हिमालयी महाकुंभ

कौन हैं नंदा, उन्हें बेटी क्यों माना जाता है: गढ़वाल की लोक परंपरा में नंदा केवल एक देवी नहीं हैं. वह पहाड़ की बेटी हैं. वह धियाणी हैं. नंदा वो बेटी हैं जिसे विवाह के बाद अपने मायके से ससुराल विदा किया जाता है. इसी भाव ने नंदा की आराधना को पहाड़ के घर-घर से जोड़ा. लोक मान्यता में नंदा का विवाह भगवान शिव से हुआ. कैलाश उनका ससुराल माना गया. इसलिए राजजात का मूल भाव देवी को उनके मायके से उनके ससुराल यानी हिमालय के उच्च धाम की ओर विदा करना माना जाता है.

नंदा देवी राजजात यात्रा के साथ ब्याही बेटियों का मायके लौटना, प्रवासियों का गांव पहुंचना, घरों का सजना, रास्तों की सफाई होना और गांव-गांव में श्रद्धालुओं के लिए भोजन-रहने की व्यवस्था जुटाना इस बात का प्रमाण है कि नंदा राजजात केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पहाड़ के सामाजिक जीवन का भी एक बड़ा पर्व है. इसका प्रमुख मार्ग चमोली क्षेत्र से होते हुए रूपकुंड और होमकुंड की ऊंचाइयों तक जाता है.

दरअसल, यह यात्रा केवल देवी की डोली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह गढ़वाल की सामाजिक स्मृति, लोक आस्था, राज परंपरा, पहाड़ की बेटी और उसके मायके-ससुराल के रिश्ते को एक साथ जीवंत करने वाला आयोजन है. इसमें पूरा समाज खुद को सहभागी मानता है.

इस बार क्यों हो रही दो यात्राएं: इस बार दो यात्राएं होने की वजह नौटी आयोजन समिति और कुरुड़ है. टी आयोजन समिति इस बार नंदा राजजात की तैयारी कर रही थी. जिसके बाद उन्होंने मलमास का हवाला देते हुए इस साल यात्रा को स्थगित कर दिया. इसके साथ ही कुरुड़ ने यात्रा के शुरुआती पड़ाव ईड़ाबधाड़ी पर विरोध जताया. कुरुड़ पक्ष ने कहा यात्रा में उनका अहम स्थान है. कुरुड़ पक्ष का मानना है कि इस यात्रा का सही नाम बड़ी जात है. बाद के आयोजनों में इसे राजजात नाम दिया गया. उन्होंने इसे राजपरिवार से जोड़ा. कुरुड़ ने कहा इस यात्रा में नौटी और कांसुआ के कुंवरों की भूमिका बढ़ी है. उनकी भूमिका कम हुई है. यात्रा की पुरानी और धार्मिक परंपराओं में आज भी उनका महत्व अधिक है. इसलिए नौटी आयोजन समिति के यात्रा स्थगित करने के बाद कुरुड़ पक्ष ने बड़ी जात निकालने का फैसला किया.

12 साल में ही क्यों आयोजित होती है यात्रा: नंदा देवी राजजात यात्रा 12 साल में एक बार होती है. लोक मान्यता और कथाओं में इसकी कई वजहें हैं. मुख्य मान्य़ता है कि नंदा देवी एक बार अपने मायके (गढ़वाल/कुमाऊं क्षेत्र, खासकर पट्टी चांदपुर-श्रीगुरु या नौटी) आई थीं. जिसके बाद किन्ही कारणों से 12 साल तक वह अपने मायके कैलाश नहीं लौट सकी. 12 साल बाद नंदा को बड़े आयोजन के साथ कैलाश विदा किया गया. तभी से 12 साल में नंदा राजजात की परंपरा है. 12 साल में शाही परंपराओं के साथ नंदा राजजात यात्रा होती है.

देहरादून: बारह वर्ष के लंबे इंतजार के बाद मां नंदा देवी की बड़ी जात एक बार फिर हिमालय की ओर बढ़ रही है. अंतर केवल यह है कि इस वर्ष शुरू हुई यह यात्रा सरकारी स्तर पर नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर हो रही है. सरकार 2027 में इस यात्रा को भव्य रूप में मनाने की बात कर रही है. चमोली जिले के कुरुड़ स्थित नंदा धाम से शनिवार 5 सितंबर को नंदा देवी बड़ी लोकजात यात्रा के नाम से शुरू हुई यात्रा कैलाश के लिए रवाना हो गई है. डोली के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं. यह यात्रा का समापन 30 सितंबर को होमकुंड में पूजा-अर्चना के साथ होगा. इस साल शुरू हुआ लोकजात और अगले साल होने वाल राजजात में क्या फर्क है और एक ही यात्रा दो बार क्यों आयोजित करवाई जा रही है, यह जानेंगे लेकिन उससे पहले इस यात्रा की क्या मान्यता है और 12 वर्षों में ही यह यात्रा क्यों आयोजित होती है, उसे समझते हैं.

और यह विदाई भी सामान्य नहीं होती. बेटी को विदा करते समय पूरा गांव भावुक होता है. उसी तरह नंदा की डोली के आगे बढ़ने पर भी पहाड़ का समाज अपनी बेटी को विदा करने के भाव से जुड़ता है. यही कारण है कि राजजात में धियाणियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. वह केवल दर्शक नहीं होतीं बल्कि अपने मायके की कुल देवी को विदा करने की इस सामूहिक परंपरा का हिस्सा बनती हैं. नंदा को बेटी के रूप में देखने वाली यह परंपरा राजजात को दूसरे सामान्य तीर्थों से अलग पहचान देती है.

फिर इसे राजजात क्यों कहा गया: बदरीनाथ पुजारी समुदाय के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी बताते हैं, राजजात नाम को लेकर सबसे प्रचलित लोक व्याख्या इसे गढ़वाल की राजपरंपरा से जोड़ती है. मान्यता है कि नंदा की यह विशेष यात्रा कभी राजकीय संरक्षण में आयोजित होती थी. गढ़वाल के राजा और उनके प्रतिनिधि इस परंपरा से जुड़े थे. इसी कारण सामान्य जात यानी स्थानीय धार्मिक यात्रा के मुकाबले इसे राजजात कहा जाने लगा.

नंदा राजजात वापसी का रूट मैप (ETV Bharat)

कुछ ऐतिहासिक लोक परंपराएं राजा शालिपाल और बाद में राजा कनकपाल के काल से इसके विकास को जोड़ती हैं. राजजात की शुरुआत को नौटी क्षेत्र से जोड़ती हैं. यात्रा का नेतृत्व चार सींग वाला मेढ़ा करता है. श्री यंत्र की लोकमान्यता का उल्लेख मिलता है.

- आशुतोष डिमरी, अध्यक्ष, बदरीनाथ पुजारी समुदाय -

गढ़वाल के राजाओं से नंदा का रिश्ता कितना पुराना? नंदा की आराधना का विस्तार गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में रहा है. नंदा देवी को कई स्थानों पर कुलदेवी और क्षेत्र देवी के रूप में पूजा जाता है. राजजात में मुख्य भागीदारी गढ़वाल क्षेत्र की देव डोलियों की रहती है. गढ़वाल और कुमाऊं के राजवंशों के बीच संबंधों और शांतिपूर्ण दौर में कुमाऊं की नंदा को भी इस यात्रा में आमंत्रित किए जाने की परंपरा रही है.

समय के साथ यह यात्रा क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर पूरे उत्तराखंड की साझा आस्था बन गई. यही वजह है कि आज गढ़वाल के गांवों से निकलने वाली डोलियों और छंतोलियों के साथ कुमाऊं क्षेत्र की आस्था भी इस यात्रा से जुड़ती है. साल 2000 की राजजात में अल्मोड़ा की नंदा की भागीदारी भी रही. हालांकि, इस बार की यात्रा गांव स्तर पर शुरू हो रही है. इसे लोक जात कहा जा रहा है. सरकारी यात्रा 2027 में प्रस्तावित है.

राजजात और लोक जात में क्या अंतर? नंदा से जुड़ी यात्राओं को समझने के लिए यह अंतर महत्वपूर्ण है. पहाड़ में नंदा की वार्षिक जात की परंपरा भी है. बड़ी राजजात असाधारण अंतराल पर निकलती है. उसका स्वरूप कहीं अधिक बड़ा होता है. राजजात में केवल किसी एक गांव या क्षेत्र की डोली नहीं चलती बल्कि रास्ते में पड़ने वाले अनेक गांवों की देव डोलियां छंतोलियां और निशान यात्रा से जुड़ते जाते हैं. इसलिए जैसे-जैसे डोली आगे बढ़ती है, श्रद्धालुओं का कारवां भी बढ़ता जाता है.

चौसिंग्या खाड़ू (ETV Bharat)

राजजात की सबसे अनूठी परंपरा चौसिंग्या खाडू यानी चार सींग वाला मेढ़ा है. यात्रा में इसे देवी का प्रतीकात्मक गाइड माना जाता है. यह पूरी यात्रा का नेतृत्व करता है. यह कोई सामान्य पशु नहीं होता. इसके जन्म और चयन को लेकर स्थानीय धार्मिक मान्यताएं रही हैं.

राजजात की यात्रा चार सींग वाले मेढ़े के साथ होती है. यात्रा के अंतिम हिस्से में उसे देवी को समर्पित कर दिया जाता है. होमकुंड के निकट यह अनुष्ठान राजजात के सबसे भावुक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण क्षणों में माना जाता है. इस तरह चौसिंग्या खाडू यात्रा के आरंभ से लेकर देवी की अंतिम विदाई तक नंदा के साथ रहने वाले प्रतीक के रूप में सामने आता है.

- आशुतोष डिमरी, अध्यक्ष, बदरीनाथ पुजारी समुदाय -

280-296 किलोमीटर की यात्रा: नंदा राजजात को हिमालयी महाकुंभ कहे जाने के पीछे केवल श्रद्धालुओं की संख्या नहीं, बल्कि इसकी कठिन भौगोलिक यात्रा बड़ी वजह है. यात्रा दुर्गम पर्वतीय रास्तों जंगलों ऊंचे हिमालयी क्षेत्र और कठिन मौसम के बीच आगे बढ़ती है. यह करीब 280 किलोमीटर की पदयात्रा है. अलग-अलग यात्रा मार्ग और वर्तमान आयोजन की गणना में दूरी करीब 296 किलोमीटर तक बताई जा रही है. रास्ते में आबादी वाले पड़ावों के साथ निर्जन और अत्यंत कठिन पड़ाव भी आते हैंं. यात्रा का अंतिम क्षेत्र ऐसा है जहां मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां श्रद्धालुओं की परीक्षा लेती है. यही वजह है कि राजजात में शामिल होना केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वस्थ भी परीक्षा माना जाता है.

कुरुड़ मंदिर में जुटे भक्त (ETV Bharat)

रामणी में होता है देव शक्तियों का संगम: इस राजजात का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रामणी गांव है. यहां अलग-अलग क्षेत्रों की देव डोलियां और छंतोलियां मां नंदा से मिलती हैं. दशोली-बंड की डोली बदरी विशाल की छंतोली लाता की नंदा और अन्य देव डोलियों का मिलन इस यात्रा को एक बड़े सामुदायिक धार्मिक आयोजन में बदल देता है. यहां देवी-देवताओं का यह मिलन केवल धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि गढ़वाल की अलग-अलग पट्टियों और गांवों को एक सूत्र में जोड़ने वाला सांस्कृतिक प्रतीक भी है. यही वह क्षण है जब अलग-अलग क्षेत्रों की स्थानीय आस्थाएं एक केंद्रीय नंदा परंपरा में शामिल होती दिखाई देती हैं. रामणी से आगे यात्रा की जिम्मेदारी वहां के ग्रामीणों द्वारा संभालना भी इस बात को दर्शाता है कि राजजात किसी सरकारी व्यवस्था से चलने वाली सामान्य यात्रा नहीं बल्कि सदियों से समुदायों द्वारा निभाई जाती आ रही सामूहिक जिम्मेदारी है.

नौटी, कुरुड़ और कांसुवा में राजजात की परंपरा: राजजात की परंपरा में अलग-अलग गांवों और परिवारों की विशिष्ट भूमिकाएं हैं. नौटी को राजजात के प्रमुख प्रारंभिक केंद्र के रूप में माना जाता है. कांसुवा के राजकुंवर नौटी के राजगुरू और स्थानीय हक-हकूकधारी समुदाय इस परंपरा के महत्वपूर्ण हिस्से माने जाते हैं. दूसरी ओर कुरुड़ की नंदा परंपरा भी इस पूरे धार्मिक तंत्र का अहम केंद्र है. यही कारण है कि राजजात को किसी एक गांव की यात्रा कहना इसके व्यापक स्वरूप को छोटा कर देना होगा. यह कई गांवों देवस्थलों परिवारों और समुदायों की साझा धार्मिक व्यवस्था है. इसमें हर पड़ाव की अपनी भूमिका और अपनी परंपरा है.

बड़ी जात की शुरूआत (ETV Bharat)

क्यों निकाली जाती है नंदा राजजात यात्रा: अब सवाल ये भी उठता है की नंदा राजजात यात्रा क्यों निकाली जाती है? मां नंदा को उनके मायके से कैलाश विदा करने के लिए यह यात्रा होती है. इसके भीतर कई स्तर छिपे हैं. यह देवी की विदाई है, लेकिन साथ ही पहाड़ की बेटी की विदाई भी है. यह शिव और नंदा के वैवाहिक संबंध की स्मृति है, लेकिन साथ ही मायके और ससुराल के बीच संबंधों की पुनर्स्थापना भी है.

यह धार्मिक यात्रा है, लेकिन इसके साथ गांवों की सामाजिक एकजुटता, लोकगीत जागर नृत्य, देव परंपराएं, स्थानीय अर्थव्यवस्था और प्रवासी पहाड़ियों की घर वापसी भी जुड़ी है. राजजात इसलिए भी निकाली जाती है क्योंकि पहाड़ का समाज अपनी आराध्या बेटी के साथ सामूहिक रूप से चलना चाहता है. उसके सुख समृद्धि और मंगल की कामना करते हुए उसे उसके दिव्य धाम तक पहुंचाना इसकी वजह है.

कुरुड़ मंदिर (ETV Bharat)

हिमालयी महाकुंभ क्यों कहा जाता है: राजजात को हिमालयी महाकुंभ कहने का भाव इसके व्यापक जनसहभागिता वाले स्वरूप में दिखाई देता है. उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों के लोग इस यात्रा से जुड़ते हैं. रास्ते में देव डोलियां तथा छंतोलियां इसमें शामिल होती जाती हैं. तीन सप्ताह के आसपास चलने वाली इस पदयात्रा में धार्मिक अनुष्ठान के साथ लोक संस्कृति का विशाल प्रदर्शन होता है.

हिमालयी महाकुंभ मुख्य इसकी विशालता दुर्लभता जनसहभागिता और सामुदायिक धार्मिक स्वरूप के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लोकप्रिय विशेषण है. राजजात को आम तौर पर 12 वर्ष में एक बार होने वाली यात्रा कहा जाता है. इतिहास का रिकॉर्ड बताता है कि इसके आयोजन में हमेशा ठीक 12 वर्ष का अंतर नहीं रहा. राजजात के आयोजन और उनके बीच अलग-अलग अंतराल दर्ज है. 1843 से लेकर 2000 तक के उपलब्ध रिकॉर्ड में यात्रा 12 वर्ष की घड़ी की तरह नियमित नहीं रही.

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