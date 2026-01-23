ETV Bharat / bharat

नंदा देवी राजजात यात्रा की तारीखों को लेकर खींचतान, असमंजस में प्रशासन, जानिए पूरा मामला

वहीं, 20 सितंबर 2026 को बड़ी नंदा जात अपने अंतिम पड़ाव शिला समुद्र से आगे बढ़ते हुए होमकुंड पहुंचेगी. जहां विधिवत धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मां नंदा देवी को कैलाश के लिए विदा किया जाएगा. इसके बाद श्रद्धालु परंपरा के अनुसार जामुन डाली लौटेंगे. इस तरह से बड़ी नंदा जात यात्रा इसी साल निकलेगी. जबकि, नंदा देवी राजजात समिति नौटी ने नंदा राजजात यात्रा या नंदा देवी राजजात यात्रा को साल 2027 में कराने की घोषणा की है.

5 सितंबर से शुरू होगी बड़ी नंदा जात यात्रा: आयोजन समिति के मुताबिक, इस साल 'बड़ी नंदा जात' में कुल 26 पड़ाव निर्धारित किए गए हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार 5 सितंबर 2026 को मां नंदा देवी की डोली नंदाधाम कुरूड़ से यात्रा का शुभारंभ कर अपने प्रथम पड़ाव चरबंग गांव पहुंचेगी. इसके बाद विभिन्न पारंपरिक पड़ावों से गुजरते हुए 16 सितंबर को मां नंदा देवी की डोली अपने धर्म भाई के गांव वाण पहुंचेगी.

कुरूड़ में बड़ी नंदा जात को लेकर तिथियों का ऐलान: उत्तराखंड की आराध्य देवी मां नंदा देवी की आस्था और परंपरा से जुड़ी ऐतिहासिक ' बड़ी नंदा जात 2026 ' को लेकर नंदानगर स्थित सिद्धपीठ नंदाधाम कुरूड़ में दिन पट्टा निकाला गया. जहां मां नंदा देवी के पश्वा (जिनमें देवी या देवता अवतरित होते हैं) ने परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ बड़ी जात के शुभारंभ की घोषणा की. इस दौरान मंदिर प्रांगण में विधिवत धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए. जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए.

चमोली: एशिया की सबसे लंबी और कठिन पैदल यात्रा में शुमार 'नंदा राजजात यात्रा' को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. एक तरफ वसंत पंचमी पर सिद्धपीठ नंदाधाम कुरूड़ में 'बड़ी नंदा जात' को लेकर तिथियों का ऐलान किया गया. जहां गौड़ पुजारियों एवं मंदिर समिति की मौजूदगी में दिन पट्टा निकाला गया. जिसके तहत 2026 में ही ' बड़ी नंदा जात ' की यात्रा निकाली जाएगी. जबकि, दूसरी तरफ श्री नंदा देवी राजजात समिति नौटी ने ' नंदा राजजात यात्रा ' को 2027 में कराने का निर्णय लिया है.

साल 2027 में आयोजित होगी नंदा राजजात यात्रा, नौटी में हुई घोषणा: वहीं, दूसरी ओर श्री नंदा देवी राजजात समिति नौटी ने 'नंदा देवी राजजात यात्रा को अगले साल यानी 2027 में कराने का निर्णय लिया है. नंदा देवी मंदिर नौटी में राजकुंवर डॉ. राकेश कुंवर ने इसकी घोषणा की. अगले साल 2027 में बसंत पंचमी के दिन नंदा देवी राजजात को लेकर दिन पट्टा जारी किया जाएगा. इस अवसर पर नंदा देवी राजजात यात्रा को अगले साल आयोजित करने के लिए नौटी में मनौती मांगी गई. इसके बाद छंतोली को शैलेश्वर शिवालय में स्थापित कर दिया गया.

नंदा देवी राजजात अगले साल आयोजित करने के लिए नौटी मंदिर में कांसुवा के राजवंशी कुंवरों ने पूजा अर्चना कर मनौती मांगी. इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के शामिल होकर भगवान से शिव और मां नंदा से अगले साल की नंदा राजजात यात्रा के सफल संचालन की कामना की. वहीं, श्री नंदा देवी राजजात समिति के पदाधिकारियों ने अगले साल की राजजात यात्रा को सफल बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं को हर पड़ाव पर बेहतर बनाए रखने का संकल्प भी लिया गया.

"साल 2026 में नंदा राजजात केवल प्रस्तावित थी. राजजात की घोषणा मनौती में ही की जाती है. इसलिए आज तय किया गया कि राजजात 2027 में होगी. साल 2024 में पहला अनुष्ठान मौडवी और उसके बाद अब दूसरा अनुष्ठान मनौती का चल रहा है. मनौती में ज्योतिष गणना के अनुसार, साल 2027 में नंदा राजजात करने की घोषणा मनौती के दौरान की जाएगी. साथ ही साल 2027 की वसंत पंचमी को नंदा देवी राजजात का दिन पट्टा कार्यक्रम जारी किया जाएगा."- भुवन नौटियाल, महामंत्री, श्री नंदा देवी राजजात समिति

इस तरह पूर्व स्थगन की घोषणा पर कांसुवा-नौटी की नंदा देवी राजजात समिति अपने फैसले पर अड़िग रही. तर्क दिया गया कि मलमास के चलते इस साल राजजात यात्रा का संचालन संभव नहीं है. उधर, नंदा राजजात यात्रा को लेकर प्रशासन भी असमंजस की स्थिति में है.

"फिलहाल अलग-अलग दो तारीखें नंदा देवी राजजात के लिए बताई गई है. प्रशासन कोशिश कर रहा है कि दोनों गांव से जुड़े समिति के सदस्यों को बुलाकर एक तारीख पर सहमति बनाई जाए. हालांकि, अब तक इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है. अब भी प्रशासन का प्रयास जारी है."- गौरव कुमार, जिलाधिकारी, चमोली

गौर हो कि विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर हाल में ही नंदानगर में महापंचायत का आयोजन किया गया था. जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि साल 2026 में यात्रा हर हाल में नंदा राजजात आयोजित की जाएगी. साथ ही ये भी तय किया गया कि अब यह यात्रा 'नंदा राजजात' नहीं, बल्कि 'नंदा की बड़ी जात' या 'बड़ी नंदा जात' (ठुलि जात) के नाम से जानी जाएगी. जबिक, श्री नंदा राजजात समिति नौटी ने साल 2027 में नंदा राजजात यात्रा कराने की कही बात थी.

ये भी पढ़ें-